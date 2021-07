Loại vải kỳ lạ giúp giảm nhiệt độ cơ thể trong ngày hè nắng nóng

Dân trí Bắng cách áp dụng kỹ thuật kết hợp sợi vải thủy tinh với hạt nano composite, các nhà khoa học thành công tạo ra loại vải độc đáo, giúp người mặc điều chỉnh thân nhiệt theo ý muốn.

Trong bối cảnh Trái đất đang ngày một nóng lên vì biến đổi khí hậu, các nhà khoa học đã không ngừng nghiên cứu để tìm ra giải pháp giúp con người có thể sống sót qua những ngày nắng nóng tồi tệ sẽ xuất hiện trong tương lai.

Mới đây, một nhóm nghiên cứu tại Đại học Khoa học và Công nghệ Huazhong, Vũ Hán đã chế tạo thành công một loại vải may quần áo có thể giúp người mặc điều chỉnh thân nhiệt theo ý muốn.

Theo đó, nó có thể phản xạ lại nhiệt độ và ánh nắng của môi trường, giúp người mặc cảm thấy mát hơn từ 5 đến 10 độ C.

Bí mật của loại "vải hạ nhiệt" này nằm ở vật liệu cấu tạo nên nó. Được biết, các nhà khoa học đã dệt sợi vải thủy tinh polytetrafluoroethylen (PTFE) và trộn vào đó các hạt nano composite của oxit titan và axit polylactic.

Các vật liệu này khi kết hợp với nhau có thể phản xạ lại ánh sáng trong vùng phổ khả kiến (VIS), vùng hồng ngoại gần (MIR) và các tia cực tím (UV).

Kỹ thuật này được gọi là làm mát bằng bức xạ, vốn được các kỹ sư từ nhiều thập kỷ trước áp dụng để làm mái, phim chống nóng, xử lý gỗ và tạo ra các loại sơn chống nhiệt.

Để thử nghiệm tính hiệu quả, nhóm nghiên cứu đã làm một áo vest bó, với một nửa được làm từ vật liệu mới và một nửa là cotton với độ dày tương đương.

Sau đó, nhóm yêu cầu người tham gia thử nghiệm mặc áo và ngồi dưới ánh nắng trực tiếp trong 1 giờ.

Khi đo lại thân nhiệt bằng camera hồng ngoại, các nhà nghiên cứu ghi nhận sự tương phản rõ rệt giữa 2 loại vật liệu.

Cụ thể, kết quả cho thấy trong điều kiện bức xạ mặt trời cao nhất từ 11 giờ trưa tới 15 giờ chiều, mặt dưới của mảnh siêu vải có nhiệt độ thấp hơn lần lượt 5 độ C so với vải cotton, 6.8 độ C so với vải thun, 7 độ C so với voan, 5,8 độ so với lanh và 10.2 độ C so với da trần không che chắn.

Điều thú vị là loại vật liệu được dùng làm ra "vải hạ nhiệt" tương thích với tất cả các kỹ thuật may tiên tiến hiện nay. Thử nghiệm tính cơ học cho thấy nó cũng có độ bền tương đương các loại vải thương mại có mặt trên thị trường.

Nhóm nghiên cứu ước tính để sản xuất loại vải thông minh này, chi phí sẽ chỉ có cao hơn khoảng 10% so với thông thường.

Nhóm nghiên cứu đang thuyết phục một số đối tác công nghiệp sản xuất thử nghiệm và tiến tới thương mại hóa phát minh của mình.

Dự kiến sớm nhất là năm nay, những sản phẩm đầu tiên được làm từ "vải thông minh" kháng nhiệt sẽ được tung ra thị trường.

Minh Khôi