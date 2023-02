Linh dương mẹ liều lĩnh mạng sống, chống lại báo hoa mai để cứu con

Đoạn clip được một du khách ghi lại tại Vườn quốc gia Kruger (Nam Phi), cho thấy khoảnh khắc đàn linh dương đầu bò đang chạy băng qua bãi cỏ mà không hề nhận thấy một con báo hoa mai đang nằm ẩn nấp dưới những ngọn cỏ cao.

Khi nhìn thấy hai mẹ con linh dương chạy qua trước mặt, báo hoa mai đã đợi cho linh dương mẹ chạy qua trước khi nhảy chồm ra để tấn công con non.

Linh dương mẹ khi nhận thấy con mình bị báo hoa mai tấn công đã lập tức quay trở lại, cố gắng dùng sừng chống trả kẻ săn mồi để tìm cách giải cứu cho con.

Đáng tiếc, sức mạnh của tình mẫu tử chưa đủ để giúp linh dương mẹ có thể giải cứu cho con. Hình ảnh cuối đoạn clip cho thấy báo hoa mai đã kéo lê xác của linh dương con để chuẩn bị cho một bữa ăn ngon lành.

Một chi tiết đáng chú ý trong đoạn clip, đó là những thành viên khác trong đàn linh dương lại tỏ thái độ thờ ơ mà không hề cho thấy ý định giúp linh dương mẹ giải cứu cho con. Nếu đàn linh dương hợp sức, báo hoa mai nhiều khả năng sẽ phải bỏ lại con mồi để chạy thoát thân.

Đoạn clip về cuộc đi săn của báo hoa mai và nỗ lực bất thành của linh dương mẹ khi cố gắng giải cứu cho con đã "gây sốt" sau khi được đăng tải lên mạng xã hội.

"Thật đáng tiếc vì nỗ lực của linh dương mẹ không thể cứu được con của mình. Dù cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa nhưng không có sức mạnh thì mọi nỗ lực để không thể được đền đáp", một người dùng mạng xã hội Twitter bình luận.

"Thật khó hiểu khi cả đàn linh dương lại thờ ơ khi một thành viên trong đàn đang bị tấn công. Phải chăng với đàn linh dương, cá thể nào xấu số sẽ bị kẻ săn mồi nhắm đến và chúng xem đó như là một định mệnh không thể nào chống lại?", một người dùng Twitter khác bình luận.

Đàn linh dương xuất hiện trong đoạn clip là loài linh dương đầu bò xanh. Khi trưởng thành, cá thể đực có thể nặng khoảng 250kg, còn con cái nặng khoảng 180kg. Linh dương đầu bò có thể sống hơn 40 năm, tuy nhiên tuổi thọ trung bình của chúng trong tự nhiên thường chỉ trên dưới 20 năm.

Dù sở hữu kích thước, cân nặng và sức mạnh vượt trội so với báo hoa mai, tuy nhiên, linh dương đầu bò vẫn là một trong những mục tiêu săn mồi yêu thích của báo hoa mai.

Linh dương đầu bò là loài có bản năng bầy đàn rất cao, trong đó những con non sẽ được những con trưởng thành bảo vệ, đó là lý do báo hoa mai thường đợi thời điểm con non đi tách khỏi đàn hoặc những con trưởng thành lơ là để tấn công linh dương non. Tuy nhiên, không rõ lý do tại sao trong đoạn clip kể trên, đàn linh dương đầu bò lại khá thờ ơ trước việc con non bị báo hoa mai tấn công.

Đoạn clip cũng cho thấy khả năng ngụy trang đáng nể của báo hoa mai. Loài báo này không có tốc độ như báo săn, nhưng lại sở hữu khả năng ngụy trang và luôn biết cách tiếp cận con mồi một cách âm thầm, trước khi tung ra cú vồ để nhanh chóng kết liễu con mồi.

Báo hoa mai là loài sống và săn mồi độc lập, chúng luôn biết cách lảng tránh những khu vực mà các loài thú ăn thịt lớn thường lui tới. Báo hoa mai cũng là loài leo trèo rất giỏi và sẽ chủ động trèo lên cây cao để trốn khi bị những loài thú ăn thịt lớn như sư tử tấn công.

Theo Kruger/Wild Life