Linh dương đầu bò mẹ liều lĩnh húc tung báo hoa mai để cứu con

Khoảnh khắc ấn tượng về sức mạnh của tình mẫu tử được ghi lại tại Khu bảo tồn Thiên nhiên MalaMala (Nam Phi). Đoạn clip cho thấy khoảnh khắc một con báo hoa mai rình rập và âm thầm tiếp cận 2 mẹ con linh dương đầu bò xanh.

Khi nhận thấy cơ hội đến, báo hoa mai đã lập tức lao nhanh ra, nhắm vào linh dương đầu bò con để tấn công. Hoảng hốt vì sự xuất hiện bất ngờ của báo, 2 mẹ con linh dương lập tức bỏ chạy, nhưng linh dương con đã nhanh chóng bị báo hoa mai tóm gọn.

Nhận thấy con mình bị báo hoa mai tấn công, linh dương đầu bò mẹ đã quay trở lại, dùng sừng húc mạnh vào báo hoa mai để giải cứu cho con. Bị tấn công bất ngờ, báo hoa mai đã phải rút lui, chấp nhận từ bỏ cuộc đi săn.

Linh dương đầu bò mẹ liều lĩnh mạng sống, húc tung báo hoa mai để cứu con (Video: CTW).

Theo các chuyên gia động vật, báo hoa mai là loài sống và săn mồi độc lập, do vậy, chúng luôn tìm cách lảng tránh những cuộc xung đột không cần thiết, bởi lẽ nếu bị thương trong cuộc chiến, báo hoa mai có thể sẽ khó tiếp tục săn mồi và không thể tồn tại trong thế giới tự nhiên. Đó là lý do trong trường hợp trên báo hoa mai đã nhanh chóng rút lui, thay vì tiếp tục chiến đấu với linh dương đầu bò mẹ.

Linh dương đầu bò xanh là loài linh dương đầu bò có kích thước lớn nhất. Khi trưởng thành, cá thể đực có thể nặng khoảng 250kg, còn con cái nặng khoảng 180kg. Linh dương đầu bò xanh có thể sống được khoảng 20 năm.

Linh dương đầu bò là loài có bản năng bầy đàn rất cao, trong đó những con non sẽ được mẹ và những con trưởng thành trong đàn bảo vệ. Linh dương đầu bò non sẽ sống với mẹ đến từ khoảng 8 tháng đến một năm, trước khi tách riêng ra để gia nhập đàn mới hoặc tiếp tục sống chung đàn, nhưng không cần linh dương mẹ che chở như trước.

Dù sở hữu kích thước, cân nặng và sức mạnh vượt trội so với báo hoa mai, linh dương đầu bò vẫn là một trong những mục tiêu săn mồi yêu thích của báo hoa mai.

Báo hoa mai châu Phi (còn có tên gọi là báo châu Phi) là một trong 5 loài mèo lớn (gồm hổ, sư tử, báo đốm, báo hoa mai và báo săn). Con đực trưởng thành có thể đạt cân nặng từ 60 đến 91kg, còn con cái trưởng thành có thể đạt cân nặng từ 45 đến 60 kg.

Báo hoa mai thường nhắm đến những con linh dương đầu bò non để tấn công, nhằm đề phòng trường hợp bị thương khi tấn công những con linh dương trưởng thành. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, báo hoa mai cũng sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm để tấn công những cá thể linh dương đầu bò trưởng thành, bởi lẽ thành quả thu được sẽ là một bữa ăn dồi dào hơn rất nhiều so với con non.

Không sở hữu tốc độ nhanh như loài báo săn, báo hoa mai vẫn là một loài săn mồi nguy hiểm và đáng sợ nhờ vào khả năng rình rập âm thầm để tiếp cận con mồi. Thức ăn của báo hoa mai châu Phi có thể bao gồm các loài gặm nhấm, linh dương, hươu, các loài chim, các loài linh trưởng…

Nhờ vào khả năng rình rập và săn mồi tài tình của mình, báo hoa mai được đánh giá là loài động vật họ mèo sinh tồn thành công nhất trong thế giới tự nhiên.

Theo CTW/ITN