Kỳ lạ cây nấm mọc trên thân ếch sống

Hình ảnh ghi lại cây nấm mọc ra trên lưng của ếch sống (Ảnh: Chinmay Maliye).

Người yêu thích điện ảnh và các tác phẩm chuyển thể từ game ắt hẳn không còn xa lạ với cái tên The Last of Us - loạt phim truyền hình đình đám của HBO.

Trong tác phẩm này, người xem được làm quen với ý tưởng hư cấu về một loại nấm có khả năng lây nhiễm sang con người và biến họ thành những thây ma vô tri. Thế nhưng, mọi thứ dường như không hoàn toàn là hư cấu.

Mới đây, một nhóm các nhà nghiên cứu tới từ Ấn Độ đã chứng minh được khả năng thích nghi vô cùng đặc biệt của nấm, cũng như khả năng tồn tại và phát triển của chúng trong những điều kiện bất thường.

Phát hiện này đến từ Chinmay Maliye, nhà tự nhiên học, khi cô tình cờ nhìn thấy cây nấm mọc ra từ bên mạn sườn của một con ếch trong chuyến thăm quan của mình tại dãy Kudremukha, Ấn Độ.

Điều kỳ lạ là con ếch này vẫn sống khỏe, mà chẳng hề bận tâm đến cây nấm nhỏ, mũ xám, mọc ra từ thân thể của nó. Vào thời điểm phát hiện, nó vẫn còn sống và di chuyển được.

Cây nấm này sau đó được xác định là một thành viên của chi Mycena. Đây vốn dĩ là một loại nấm mọc trên thân gỗ sống hoặc đã mục nát. Ngoài ra, chúng cũng được tìm thấy trên phân động vật.

Tuy nhiên, việc nấm mọc trên thân của một loài động vật lưỡng cư còn sống thì chắc chắn là điều vô cùng hiếm gặp, hoặc chưa từng có tiền lệ, do đặc tính của chúng như một sinh vật hoại sinh (ăn xác động thực vật đang phân hủy).

Con ếch này là loại ếch lưng vàng, có tên khoa học là Indosylvirana intermedia, thường tìm thấy ở lưu vực Nam và Đông Nam Á. Nó sở hữu mùi hôi đặc hữu của loài.

Tuy ếch và nấm sống chung môi trường, song da ếch lại thường thực hiện tốt việc ngăn chặn những "kẻ ký sinh" này.

Một giả thuyết cho rằng cây nấm mọc ra từ một vết thương ngoài da mà con ếch phải hứng chịu. Thế nhưng những bức ảnh được hai nhà nghiên cứu Ấn Độ chụp lại cho thấy con ếch không hề có dấu hiệu bị thương, hay bệnh ngoài da.

Giả thuyết khác lại cho rằng, đây có thể chỉ là một bệnh nhiễm trùng xảy ra tại lớp da ngoài của ếch, giống như hầu hết các bệnh nhiễm nấm da ở người. Tuy nhiên trước đây, giới khoa học cũng chưa từng ghi nhận việc nấm mọc và phát triển trên vật chủ là động vật sống.

Nghiên cứu về hiện tượng hy hữu này có thể mở ra những kiến thức mới về loài nấm, khi cho thấy khả năng thích nghi đặc biệt của chúng đã vươn tới một tầm cao mới, hoặc có thể là một điều gì đó đặc biệt hơn.