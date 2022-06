Tình huống ấn tượng về tình mẫu tử được quay lại trong một khu bảo tồn thiên nhiên Nagrakata (bang Tây Bengal, Ấn Độ) và được Parween Kaswan, một cán bộ kiểm lâm, chia sẻ lên trang Twitter cá nhân, cho thấy khoảnh khắc đàn voi đang băng qua sông để đi vào rừng.

Dù rất cố gắng để bám sát mẹ, voi con vẫn bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi.

Khi phát hiện thấy con mình gặp nguy hiểm, voi mẹ đã lập tức đuổi theo, dùng vòi và cả cơ thể để giữ chặt voi con khỏi bị trôi đi, sau đó cẩn thận giúp con ra khỏi dòng sông một cách an toàn, nhập đàn để tiếp tục cuộc hành trình. Một điều thú vị đó là đàn voi sau khi lên bờ vẫn kiên nhẫn chờ đợi hai mẹ con bị rơi lại phía sau rồi mới tiếp tục di chuyển.

Kịch tính khoảnh khắc voi mẹ cứu con khỏi bị chết đuối khi băng qua sông (Video: Twitter).

"Voi mẹ đã nhanh chóng bước lại gần, sử dụng vòi của mình để kéo voi con và giúp cho chú voi không bị nước cuốn trôi. Nếu không có voi mẹ giải cứu kịp thời, chú voi con có thể đã bị chết đuối. Đây là điều tuyệt vời nhất mà tôi chứng kiến trong những ngày qua. Một khoảnh khắc đẹp của tình mẫu tử", Parween Kaswan chia sẻ trên trang Twitter cá nhân.

Đoạn video khoảnh khắc đẹp về tình mẫu tử của hai mẹ con voi đã nhanh chóng "gây sốt" sau khi được đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng cho biết họ cảm thấy thích thú trước tình cảm mà hai mẹ con voi dành cho nhau và đây là một trong những hình ảnh đẹp về tình mẫu tử trong thế giới động vật.

Voi là loài động vật có tính cộng đồng rất cao. Những con voi trưởng thành thường không có kẻ thù trong tự nhiên do có lợi thế về ngoại hình và sức mạnh, nhưng voi con thường trở thành mục tiêu tấn công của những loài động vật săn mồi, do vậy, voi con thường được mẹ và các thành viên trong đàn bảo vệ một cách nghiêm ngặt để chống lại những động vật săn mồi như sư tử, linh cẩu… Những con voi cái trong đàn sẵn sàng chăm sóc và cho voi con bú trong trường hợp voi mẹ bị bệnh hoặc bị chết vì lý do nào đó.

Theo WDTV