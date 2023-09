Kẻ giết người thầm lặng trong mỗi đám cháy

Một căn phòng bị cháy rụi sau trận hỏa hoạn đêm 12/9 xảy ra tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Ảnh: Mạnh Quân).

Như Dân trí đã đưa tin, lúc 23h50 ngày 12/9, trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) xảy ra một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ. Căn nhà có diện tích khoảng trên 200m2 cao 9 tầng, chia thành 45 căn hộ với khoảng 150 người dân sinh sống.

Tối 13/9, cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương (trong đó, đã xác định được danh tính của 39/56 người tử vong).

Theo bác sĩ Vũ Việt Hà, khoa Cấp cứu & Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, các nạn nhân trong vụ cháy thường gặp nguy hiểm do ngạt khói, vì có thể gây tử vong do thiếu oxy tại chỗ, hoặc ngộ độc khí CO.

Khí CO nguy hiểm như thế nào?

Trong đám cháy, nguyên nhân chủ yếu khiến người bị nạn tử vong là do ngạt khí có trong khói. Chúng chứa nhiều loại khí độc hại, đặc biệt là carbon monoxide (CO), được mệnh danh là "kẻ giết người thầm lặng", ngăn chặn quá trình vận chuyển oxy trong cơ thể.

Carbon monoxide là khí gây ngạt, khi con người hít vào, nó kết hợp với huyết sắc tố, một loại protein có trong tế bào hồng cầu, ngăn không cho nó vận chuyển oxy đi khắp cơ thể.

Đặc biệt, nếu trong quá trình chúng ta đang ngủ, đám cháy xả ra và cơ thể hít phải loại khí này, các triệu chứng xuất hiện trong vòng vài giây hoặc vài phút, chúng không đủ để đánh thức ta dậy và theo thời gian sẽ dẫn đến cái chết.

Trong giai đoạn cứu hộ và dọn dẹp sau đám cháy, lính cứu hỏa chủ yếu tiếp xúc nhiều nhất với khí CO. Dù ngọn lửa có thể đã được kiểm soát, nhưng loại khí này vẫn có thể còn tồn tại trong những khu vực ảnh hưởng của đám cháy.

Chính vì thế, chúng ta cần lưu ý, không nên đi vào những khu vực sau khi đám cháy xảy ra mà không trang bị các thiết bị bảo vệ như mặt nạ phòng độc.

Do khí CO không màu, nên việc chúng ta quan sát không phải là cách đáng tin cậy để xác định sự hiện diện của khí độc.

Tại nhiều quốc gia trên thế giới, lực lượng cứu hỏa sẽ sử dụng máy dò khí để phát hiện những mối nguy hiểm tiềm ẩn, từ đó họ sẽ có những biện pháp để có thể tiếp cận và giải cứu người gặp nạn trong những trận hỏa hoạn an toàn.

Một số trang bị cần thiết có thể giúp người dân thoát hiểm an toàn khi xảy ra cháy

Mặt nạ phòng độc

Mặt nạ phòng độc là thiết bị vô cùng hữu ích trong trường hợp chung cư hay gia đình bạn xảy ra hỏa hoạn. Nó cho phép chúng ta bảo vệ bản thân khỏi khói độc, do đó giúp bạn cùng gia đình có thể phản ứng nhanh trong quá trình thoát ra khỏi đám cháy.

Dù khu vực xảy ra đám cháy có thể có các bình cứu hỏa, nhưng nếu bạn bị ngạt thở, do khói hay khí độc, trước khi tiếp cận chúng để dập lửa thì thiết bị này cũng sẽ không giúp ích gì cho bạn hay những người xung quanh trong việc sống sót sau hỏa hoạn.

Vì thế, chúng ta nên trang bị ít nhất một mặt nạ phòng độc, cất trong phòng ngủ chính để người lớn có thể trang bị và giúp các thành viên khác trong gia đình sơ tán khi hỏa hoạn xảy ra.

Thang thoát hiểm

Thang dây là một thiết bị tuyệt vời giúp chúng ta thoát khỏi ngọn lửa bằng cách tạo lối thoát qua cửa sổ hoặc ban công.

Chúng đặc biệt thích hợp cho những người sống trong một tòa nhà và những người ngủ ở tầng trên của ngôi nhà. Nhiều quốc gia trên thế giới, thang dây là một yêu cầu bắt buộc, trang bị ở các hộ gia đình sống trong chung cư.

Chăn chống cháy

Chăn chống cháy được làm bằng vải sợi thủy tinh phủ silicone ở cả hai mặt, nó cho phép dập tắt ngọn lửa bằng cách loại bỏ oxy.

Sản phẩm này đặc biệt hữu ích trong nấu ăn, đây là một công cụ hiệu quả và dễ sử dụng vì bạn chỉ cần phủ nó lên ngọn lửa là có thể dập tắt.

Đồng thời nó cũng sẽ bảo vệ bản thân khỏi lửa khi phải băng qua đám cháy, lưu ý rằng chúng ta cần kết hợp nó với mặt nạ phòng độc, ngăn khí độc xâm nhập vào cơ thể.

Bình chữa cháy

Bình chữa cháy cho phép bạn trì hoãn hoặc dập tắt đám cháy. Nó phóng ra một chất chữa cháy làm dập tắt ngọn lửa.

Có nhiều loại bình chữa cháy bao gồm loại dùng cho đám cháy vật liệu rắn, đám cháy chất lỏng và đám cháy khí. Sản phẩm này là đồng minh đắc lực trong việc ngăn chặn ngọn lửa bùng phát trong nhà ngay từ đầu.