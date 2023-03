Hình ảnh động vật nổi bật: Nữ phóng viên bất ngờ bị cá sấu lao đến tấn công

Khoảnh khắc nữ phóng viên bị cá sấu cỡ lớn lao đến tấn công

Nữ phóng viên người Úc Zarisha Bradley trong lúc đang thực hiện một phóng sự về cá sấu trên sông thì bất ngờ bị con cá sấu cỡ lớn lao về phía mình với dự định tấn công. May mắn, Bradley đã có phản ứng cực nhanh, kịp thời bỏ chạy tránh xa khỏi con cá sấu.

Đây chắc hẳn là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quá trình tác nghiệp của nữ phóng viên này.

Khoảnh khắc nữ phóng viên bị cá sấu cỡ lớn lao đến tấn công (Video: TikTok).

Lợn rừng lạc mẹ trở thành mồi ngon cho báo hoa mai

Hai chú lợn rừng non lạc mẹ đã trở thành mục tiêu tấn công của một con báo hoa mai. Trong khi một trong 2 chú lợn non bị báo cắn, con còn lại tỏ ra hoang mang không biết phải xử lý thế nào. Nhận thấy điều này, báo lập tức chuyển hướng tấn công con lợn non thứ 2. May mắn hơn người anh em của mình, con lợn non này đã nhanh chân chạy thoát.

Dù vậy, báo hoa mai vẫn có thể quay trở lại để tiếp tục tận hưởng thành quả của chuyến đi săn khi con lợn non đầu tiên đã bị báo cắn chết.

Lợn rừng lạc mẹ trở thành mồi ngon cho báo hoa mai (Video: Krugers).

Kinh ngạc trước "nghệ thuật ẩn thân" để săn mồi của rắn cát sa mạc

Rắn cát sa mạc (Bitis peringueyi) là một loài rắn độc thuộc họ rắn lục, sống tại khu vực Namibia và miền nam Angola (châu Phi), Loài rắn này có kích thước nhỏ, với chiều dài trung bình chỉ từ 20-25cm.

Thay vì đi săn mồi, loài rắn này có khả năng ngụy trang và phục kích đầy ấn tượng. Với lớp da sần sùi màu cát và đôi mắt nằm trên đỉnh đầu, loài rắn này có thể dễ dàng tự chôn cơ thể trong cát, chỉ nhô lên phần đôi mắt trên đỉnh đầu để săn mồi. Con mồi có thể đến gần loài rắn này mà không hay biết và với chỉ một cú cắn nhanh gọn, con mồi sẽ dễ dàng bị tóm gọn.

Không chỉ lẩn trốn dưới cát để trốn con mồi, rắn cát sa mạc còn sử dụng chiếc đuôi của mình ngoe nguẩy như một con giun để thu hút con mồi đến gần, trước khi kết liễu mục tiêu chỉ bằng một cú cắn. Rắn cát sa mạc thường săn và ăn thịt các loài thằn lằn, tắc kè và bò sát nhỏ, là những con mồi chứa hàm lượng nước cao, giúp chúng có thể sống sót giữa sa mạc.

Kinh ngạc trước "nghệ thuật ẩn thân" để săn mồi của rắn cát sa mạc (Video: Twitter).

Khoảnh khắc hài hước khi sư tử mẹ giật bắn người khi bị con mình hù dọa

Sư tử là loài động vật nổi tiếng về sự dũng mãnh, tuy nhiên, đôi khi chúng cũng cho thấy "sự yếu đuối" không ngờ.

Khoảnh khắc hài hước khi sư tử mẹ giật bắn người khi bị con mình hù dọa (Video: ZZ).

Đàn hổ thích thú chơi đùa trên mặt đất bị đóng băng

Mang danh là "chúa tể sơn lâm", tuy nhiên, đôi khi hổ cũng khiến nhiều người phải giật mình khi nhận ra chúng cũng chỉ giống như những chú mèo kích thước lớn.

Đàn hổ thích thú chơi đùa trên mặt đất bị đóng băng (Video: Twitter).

Màn săn mồi cho thấy tốc độ đáng kinh ngạc của báo săn

Báo săn cheetah là loài động vật chạy nhanh nhất thế giới, có thể đạt được vận tốc tối đa lên đến 120km/h trong một thời gian ngắn. Đoạn clip ghi lại màn săn mồi của báo săn đã khiến nhiều người phải kinh ngạc về tốc độ của loài báo này.

Màn săn mồi cho thấy tốc độ đáng kinh ngạc của báo săn (Video: Twitter).

Rắn hổ chúa cỡ lớn ẩn nấp trong khoang máy ô tô

Một con rắn hổ chúa cỡ lớn được phát hiện ẩn nấp bên trong khoang máy một chiếc ô tô tại tỉnh Songkhla (Thái Lan). Con rắn này sau đó được các nhân viên cứu hộ bắt giữ và mang đi thả tự do tại một vị trí cách xa khu dân cư.

Rắn hổ chúa cỡ lớn ẩn nấp trong khoang máy ô tô (Video: VPress).

Người đàn ông thản nhiên nhảy múa với 2 con trăn cỡ "khủng" trên vai

Dù không sở hữu nọc độc như rắn, trăn lại sở hữu sức mạnh cơ bắp đáng sợ. Những con trăn cỡ lớn có thể dễ dàng siết chết một người đàn ông trưởng thành. Do vậy, khi chứng kiến cảnh người đàn ông chơi đùa cùng 2 con trăn cỡ lớn, nhiều người đã không khỏi lo ngại người này có thể bị trăn quấn chết nếu bất cẩn.

Người đàn ông thản nhiên nhảy múa với 2 con trăn cỡ "khủng" trên vai (Video: Instagram).

Cô gái vô tình nhốt mèo cưng vào tủ lạnh mà không hay biết

Cô gái không nhận ra chú mèo của mình đã chui vào bên trong tủ lạnh nên đã đóng cửa lại, nhốt luôn mèo ở bên trong. May mắn, cô đã kịp nghe thấy tiếng động và giải cứu cho mèo kịp thời. Nếu trong trường hợp này, cô gái bỏ đi nơi khác sau khi đóng cửa tủ lạnh, mèo có thể đã bị thiệt mạng vì lạnh.

Cô gái vô tình nhốt mèo cưng vào tủ lạnh mà không hay biết (Video: Newsflare).

Trâu bất ngờ nổi điên, tấn công và hất văng chủ nhân

Con trâu được đem đến tham dự cuộc thi "sắc đẹp" đã bất ngờ nổi điên, tấn công và hất văng chủ nhân của mình. May mắn, những người xung quanh đã kịp thời bỏ chạy nên không ai bị thương. Chủ của trâu cũng được nhanh chóng đưa đến bệnh viện với một vết thương không nghiêm trọng đến tính mạng.