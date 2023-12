Hình ảnh bi thảm của sư tử già những ngày cuối đời gây xót xa

Hình ảnh bi thảm của sư tử già những ngày cuối đời

Sư tử luôn được xem là "chúa tể thảo nguyên", thể hiện sự uy nghiêm và khiến các loài động vật trên thảo nguyên khiếp sợ. Tuy nhiên, những "vị chúa tể" này cũng không thể nằm ngoài quy luật của thời gian.

Hình ảnh bi thảm của sư tử già những người cuối đời (Video: Kruger).

Đoạn clip ghi lại hình ảnh bi thảm của một con sư tử cái già những ngày cuối đời, với gương mặt và cơ thể đầy vết thương tích, đuôi đã bị đứt… khiến nhiều người cảm thấy xót xa cho con vật đã từng tung hoành trên thảo nguyên.

Chú gấu trúc nâu trở thành "ngôi sao" trong vườn thú tại Trung Quốc

Chú gấu trúc có tên Thất Tử, đang được chăm sóc tại Trung tâm Nghiên cứu gấu trúc Tần Lĩnh (tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc) là một trong những con gấu trúc nổi tiếng nhất tại quốc gia này vì sở hữu bộ lông màu nâu, thay vì màu đen đặc trưng của gấu trúc.

Gấu trúc Thất Tử được sinh ra trong môi trường tự nhiên, nhưng đã bị gấu mẹ bỏ rơi từ khi còn nhỏ. Người dân sống tại dãy núi Tần Lĩnh đã phát hiện con gấu trúc có màu sắc đặc biệt này và thông báo với cơ quan chức năng. Con vật sau đó được mang về chăm sóc tại Trung tâm Nghiên cứu gấu trúc Tần Lĩnh.

Chú gấu trúc nâu trở thành "ngôi sao" trong vườn thú tại Trung Quốc (Video: Newsflare).

Trên thực tế, việc gấu trúc mẹ bỏ rơi con thường xảy ra khi con mẹ sinh được cùng lúc 2 con non, lúc này gấu mẹ sẽ bỏ rơi con non yếu ớt hơn để tập trung chăm sóc con non khỏe mạnh, có khả năng sống cao hơn.

Gấu trúc lông nâu là một tình trạng đột biến gen rất hiếm gặp mà các nhà khoa học vẫn chưa tìm được lời giải thích rõ ràng. Nhiều ý kiến cho rằng tình trạng bạch tạng đã gây ra màu lông nhạt hơn trên gấu trúc, nhưng quan điểm này vẫn chưa được nhiều người đồng tình.

Chó gặp tai nạn bất ngờ và hài hước khi đi dạo bằng xe 3 bánh

Chú chó được chủ dắt đi dạo bằng xe 3 bánh, nhưng không ngờ đã gặp phải một tai nạn hết sức hài hước, khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải bật cười.

Chó gặp tai nạn bất ngờ và hài hước khi đi dạo bằng xe 3 bánh (Video: Weibo).

Chú mèo cố gắng bắt chuột xuất hiện trên màn hình máy tính bảng

Chủ nhân của chú mèo đã ghi lại được khoảnh khắc hài hước khi con vật đang chăm chú xem đoạn phim hoạt hình "Tom và Jerry" trên màn hình máy tính bảng.

Chú mèo cố gắng bắt chuột xuất hiện trên màn hình máy tính bảng (Video: TikTok).

Khi thấy nhân vật chuột Jerry xuất hiện trên màn hình, chú mèo này đã cố gắng giúp nhân vật mèo Tom tóm lấy chuột Jerry. Hành động bất ngờ và hài hước của chú mèo này đã khiến chủ nhân của con vật lẫn những ai chứng kiến đoạn clip đều phải bật cười.

Khỉ biến sân bay thành sân chơi

Bầy khỉ đã biến bờ tường phía bên ngoài sân bay quốc tế Long Động Bảo Quý Dương (tỉnh Quý Châu, Trung Quốc) thành sân chơi. Những con khỉ đã thể hiện kỹ năng leo trèo đáng kinh ngạc khi có thể dễ dàng bám chặt vào bờ tường thẳng đứng để chơi đùa.

Tinh tinh hiểu và làm theo yêu cầu của du khách gây kinh ngạc (Video: Weibo).

Tinh tinh hiểu và làm theo yêu cầu của du khách gây kinh ngạc

Một con tinh tinh sống tại vườn thú thành phố Đại Liên (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) đã khiến các du khách thích thú khi thể hiện khả năng hiểu được tiếng người và thực hiện theo các yêu cầu của du khách.

Khi du khách yêu cầu vỗ tay, chú tinh tinh này đã lập tức làm theo. Khi nam du khách hét lớn "Mày có muốn thêm thức ăn không?", chú tinh tinh cũng đã lập tức cúi đầu để trả lời.

Tinh tinh hiểu và làm theo yêu cầu của du khách gây kinh ngạc (Video: Douyin).

Những phản ứng hài hước và đáng yêu của chú tinh tinh đã khiến các du khách có mặt ở vườn thú phải bật cười.

Chú chó đẩy xe lăn giúp chủ trên đường

Một người qua đường ở thành phố Thường Đức (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) đã ghi lại khoảnh khắc ấn tượng và thú vị, khi chú chó đi phía sau người chủ ngồi xe lăn và đẩy xe giúp chủ.

Chú chó đẩy xe lăn giúp chủ trên đường (Video: Reddit).

Đoạn clip về khoảnh khắc đẹp giữa chủ và chó đã gây sốt cộng đồng mạng tại Trung Quốc.

Bầy khỉ tò mò, chơi đùa với smartphone bị đánh rơi của du khách

Những chú khỉ đã rất tò mò và thích thú khi nhặt được một "món đồ chơi" đặc biệt, đó là chiếc smartphone do một du khách vô tình làm rơi vào chuồng của chúng.

Theo đó, đoạn clip được một du khách ghi lại tại vườn thú tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc), cho thấy một nhóm khỉ đang đùa nghịch với chiếc smartphone do một du khách đánh rơi vào chuồng của chúng.

Bầy khỉ tò mò, chơi đùa với smartphone bị đánh rơi của du khách (Video: QQ).

Tác giả đoạn clip cho biết chiếc smartphone này thuộc về một nữ du khách. Trong lúc nữ du khách đang cho những con khỉ ăn, cô đã vô tình làm rơi điện thoại vào bên trong chuồng và bầy khỉ đã rất tò mò, thích thú với món "đồ chơi đặc biệt" này. Đoạn clip cho thấy những con khỉ xem xét chiếc smartphone một cách cẩn thận và kỹ lưỡng.

Sau khi tìm mọi cách để cố gắng lấy lại điện thoại của mình, nữ du khách đã liên hệ với các nhân viên sở thú để nhờ giúp đỡ. Một nhân viên sau đó đã đi vào chuồng khỉ để lấy lại chiếc smartphone giúp nữ du khách.

Chiếc smartphone bị trầy xước đôi chút sau khi bị lũ khỉ đùa nghịch, nhưng về cơ bản sản phẩm không bị hư hại gì nghiêm trọng và vẫn có thể sử dụng bình thường.

Chó tìm cách thu hút sự chú ý khi chủ quá chăm chú vào màn hình smartphone

Khi nhận thấy chủ quá chăm chú vào màn hình smartphone mà không chịu chơi đùa cùng mình, chú chó đã tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của chủ. Hành động và gương mặt hài hước của chú chó đã khiến những người chứng kiến phải bật cười.

Chó tìm cách thu hút sự chú ý khi chủ quá chăm chú vào màn hình smartphone (Video: Twitter).

Gấu con thích thú khi được chải chuốt, làm vệ sinh

Chú gấu con thể hiện sự thích thú khi nằm tận hưởng cảm giác được người khác chải chuốt bộ lông và làm vệ sinh cơ thể.