Điểm danh những phát minh "vĩ đại" đã thay đổi cuộc sống nhân loại

Dân trí Sự xuất hiện của những phát minh này được lịch sử ghi nhận như những cuộc "cách mạng" giúp cuộc sống của con người bước sang trang mới, tạo nền móng đầu tiên cho kỷ nguyên văn minh, hiện đại ngày nay.

Bóng đèn

Cho đến cuối thế kỷ 19, nguồn thắp sáng chủ yếu trong các gia đình vẫn là đèn dầu và nến. Đến tháng 1/1879, nhà phát minh vĩ đại Thomas Edison đã tạo ra chiếc bóng đèn sợi đốt đầu tiên trên thế giới, giúp con người có thể sinh hoạt bình thường mà không cần phụ thuộc vào nguồn ánh sáng tự nhiên.

Bóng đèn sợi đốt ra đời đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của con người từ đó đến nay, giúp tiết kiệm chi phí đáng kể so với sử dụng đèn hồ quang chiếu sáng trong không gian rộng trước đó. Đồng thời, mang lại nguồn ánh sáng ổn định và đảm bảo an toàn hơn so với nến hay đèn dầu khi sử dụng trong gia đình. Bóng đèn sợi đốt là phát minh mang tính lịch sử, tạo tiền đề cho một loạt các nghiên cứu cải tiến sau này.

Chiếc bóng đèn sợi đốt do Thomas Edison phát minh.

Máy điều hòa không khí

Từ thời cổ đại, con người đã bắt đầu nghĩ ra các mô hình làm mát để phục vụ cho cuộc sống hàng ngày. Người Ai Cập cổ treo lau sậy lên cửa rồi phun nước lên, trong khi người La Mã cổ đại lắp ống nước bao quanh tường nhà. Sau đó, nhiều phát minh làm mát khác ra đời như máy làm nước đá, máy tạo băng… Nhưng phải đến năm 1902, chiếc máy điều hòa không khí đầu tiên mới ra đời.

Cha đẻ của chiếc máy "giải nhiệt cuộc sống" đầu tiên trên thế giới là nhà khoa học Willis Carrier, người được vinh danh là 1 trong 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20 (TIME Magazine, Mỹ). Ít ai biết rằng, ban đầu, mục đích của Carrier khi tạo ra máy điều hòa không phải để làm mát, mà để làm… khô mực in. Tuy nhiên, sản phẩm này sau đó lại nổi tiếng toàn cầu nhờ khả năng làm mát và cải thiện chất lượng không khí đáng kinh ngạc. Nhờ có điều hòa không khí, con người đã được "giải cứu" khỏi cái nóng oi bức của mùa hè vì dù khí hậu ngoài trời có lên đến 40 độ, không khí trong phòng vẫn mát rượi, trong lành và ổn định.

Hệ thống điều hòa không khí hiện đại đầu tiên trên thế giới .

Sau phát minh quan trọng ấy, Willis Carrier thành lập Công ty Điều hòa không khí Hoa Kỳ Carrier (Carrier Air Conditioning of America) - doanh nghiệp tiên phong cung cấp các giải pháp hiện đại nhằm tăng cường chất lượng không khí và môi trường bên trong tòa nhà, hướng đến nâng cao sức khỏe cá nhân.

Các sản phẩm của Carrier đã được khẳng định về chất lượng, tiêu biểu như phát minh máy lọc không khí OptiClean (OptiClean Negative Air Machine) - có tích hợp tính năng đèn UV và lưới lọc Photocatalyst rất hiệu quả trong việc tiêu diệt và hạn chế sự lây lan của virus trong không khí, được sử dụng rộng rãi trong bệnh viện, trường học, sân bay… Là giải pháp hiệu quả phòng chống sự lây lan virus Covid-19 trong các tòa nhà. Sản phẩm này được tạp chí TIME nổi tiếng của Mỹ vinh danh là một trong "100 phát minh tuyệt vời nhất năm 2020". Hiện nay, dòng Điều hòa không khí treo tường Carrier của Mỹ nổi tiếng về độ bền, tiết kiệm điện và khả năng làm lạnh nhanh chóng. Bên cạnh đó là nhiều tính năng đột phá như tiết kiệm điện khi ngủ, vận hành êm ái, khử mùi, kháng khuẩn và chống nấm.

Điều hòa không khí - phát minh giúp con người được tận hưởng cuộc sống mát mẻ, trong lành bất chất thời tiết bên ngoài.

Trải qua hành trình 119 năm cải thiện chất lượng không khí, đến nay, Carrier vẫn giữ vững mục tiêu đó là kiến tạo một môi trường tuyệt vời, nơi mà con người có thể thoải mái làm việc, giải trí cũng như nghỉ ngơi. Trong tương lai, Carrier sẽ tiếp tục mang đến những giải pháp hàng đầu, góp phần mang đến cuộc sống tiện nghi, an toàn và bền vững.

Máy in

Chiếc máy in đầu tiên trên thế giới được biết đến là phát minh của nhà khoa học người Đức - Johannes Gutenberg vào thế kỷ 15. Thực tế, việc in ấn đã có từ 600 năm trước đó, bởi người Trung Quốc khi họ sao chép thông tin bằng cách khắc các nét chữ, hình vẽ lên một tấm gỗ, sau đó phủ mực và đặt giấy lên. Tuy nhiên, cách in này có nhược điểm là rất tốn thời gian, và nếu sai một ký tự thì phải đổ khuôn in lại từ đầu.

Sau nhiều nghiên cứu khoa học, công nghệ in chữ rời ra đời. Dựa trên công nghệ in ấn này, nhà khoa học Gutenberg đã tìm cách cơ khí hóa việc chuyển mực in từ chữ rời kim loại sang giấy để tiết kiệm thời gian so với việc in thủ công. Đó là lý do chiếc máy in đầu tiên ra đời.

Chiếc máy in đầu tiên trên thế giới.

Sự xuất hiện của máy in có thể coi như là một bước ngoặt lớn của hoạt động truyền thông ở thời điểm đó khi cho phép truyền tải lượng thông tin khổng lồ đến với độc giả, thay vì chỉ có dành riêng cho những người giàu có như trước đây.

Ô tô

Sẽ thật thiếu sót nếu như không đưa ô tô vào danh sách những phát minh làm thay đổi cuộc sống con người. Vào năm 1886, nhà khoa học người Đức Karl Benz đã sản xuất ra chiếc ô tô đầu tiên trên thế giới chạy bằng động cơ đốt có tên là Motowagen. Motowagen có vận tốc 16km/h, chủ yếu làm từ ống thép, yên bằng ván trượt gỗ và chỉ có 3 bánh.

Thiết kế "kỳ lạ" của chiếc ô tô đầu tiên trong lịch sử nhân loại.

Sau khi ra đời, Motowagen trở thành "cơn sốt" và nhanh chóng thay thế hoàn toàn cho xe ngựa truyền thống thời bấy giờ, khởi đầu cho sự phát triển cho ngành công nghiệp ô tô trên toàn thế giới.

Sau chiếc ô tô Benz Patent Motorwagen, Karl Benz cùng đội ngũ của mình tiếp tục bắt tay vào sản xuất ô tô chuyên nghiệp. Đây cũng chính là tiền đề cho sự ra đời của loạt mẫu xe ấn tượng của hãng xe sang Mercedes-Benz nổi tiếng sau này.

Trường Thịnh