Đằng sau câu chuyện "xác ướp không phải là người" ở Mexico

Xác ướp trưng bày tại Quốc hội Mexico được cho là "không phải con người" (Ảnh: Reuters).

Hai xác ướp được đặt trong hai chiếc tủ trưng bày nhỏ tại Quốc hội, có màu xám, hình dạng cơ thể có nhiều nét giống người.

Trong phiên điều trần ngày 12/9, Quốc hội Mexico đã đề cập đến chủ đề liên quan đến hiện tượng bất thường không xác định (UFO hay UAP). Thợ săn UFO, nhà báo Jaime Maussan đã tận dụng cơ hội này để tuyên bố với các nhà lập pháp, hai xác ướp này "không phải con người".

"Mẫu vật không liên quan đến bất kỳ giống loài nào trong thế giới của chúng ta. Đây là bằng chứng cuối cùng cho thấy con người không đơn độc trong vũ trụ", Maussan tuyên bố.

Hai xác ướp có hình dáng giống hệt nhân vật ET trong bộ phim E.T., l'extra-terrestre (tạm dịch: ET, người ngoài hành tinh). Đây là một bộ phim khoa học viễn tưởng của Mỹ do Steven Spielberg đạo diễn và phát hành năm 1982.

Hình ảnh của nó được phổ biến rộng rãi trên mạng xã hội thời điểm đó, một sinh vật có màu trắng với đầu thon dài về phía sau, hốc mắt không cân đối, mỗi bàn tay có ba ngón, chân tay gầy và dài.

Jaime Maussan, giải thích hai thi thể này được tìm thấy ở Peru vào năm 2017. Trong khu vực Nazca, một số người đã gán nó liên quan tới các nền văn minh ngoài Trái Đất.

Xác ướp có niên đại khoảng 1.000 năm. Jaime Maussan đã thách thức các nhà khoa học điều tra nguồn gốc của chúng.

Song nhiều nhà khảo cổ học đã nghiên cứu xác ướp tương tự, cho biết: "Chúng không có nguồn gốc ngoài Trái Đất".

Lời giải thích của các nhà khoa học

Năm 2018, một nhóm nhà nghiên cứu Peru, giải thích rằng bàn chân và bàn tay của những xác ướp như này có thể được tạo thành từ hài cốt người thật do những kẻ làm giả chế tạo. Họ cố gắng che đậy tội ác của mình bằng một lớp phủ màu trắng.

Xác ướp này có thể có nguồn gốc từ quốc gia Peru (Ảnh: Sky News).

Một trong những nhà nghiên cứu thậm chí còn tuyên bố, ông nhận thấy ý tưởng phi nhân cách hóa cơ thể người đã chết, muốn loại bỏ thân phận con người của một con người thật. Đây là một điều đặc biệt đáng ghê tởm.

Bên cạnh đó, những xác chết được cho là "không phải của con người" chủ yếu được phát hiện bởi những kẻ săn kho báu, tội phạm khét tiếng tại Peru.

Các nhà nhân chủng học khác, giải thích: "Những chiếc đầu thon dài của xác ướp do Jaime Maussan trình bày có thể đơn giản là kết quả của một tục lệ cổ xưa ở vùng Nazca".

Báo cáo từ văn phòng công tố Peru, kết luận rằng xác ướp này tương ứng với những con búp bê được sản xuất gần đây, chúng được phủ một hỗn hợp giấy và keo tổng hợp nhằm mô phỏng da, đây gần như chắc chắn là do con người tạo ra, không phải là hài cốt của sinh vật ngoài Trái Đất.