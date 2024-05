Cọng lông chim này có gì đặc biệt mà đắt hơn vàng?

Một chiếc lông vũ của loài chim Huia, đã tuyệt chủng từ đầu thế kỷ XX, vừa được bán đấu giá với mức kỷ lục. Đây là loài chim đặc hữu của New Zealand, và chiếc lông vũ này vẫn được bảo quản trong tình trạng tốt.

Bắt đầu, nhà đấu giá dự kiến sẽ thu về từ 2.000 đến 3.000 USD, tuy nhiên, phiên đấu giá đã kết thúc với con số 46.521 đô la New Zealand, tương đương 28.365 USD.

Chiếc lông vũ của loài chim Huia đã bị tuyệt chủng vừa được bán với giá hơn 28.000 USD (Ảnh: Webb's).

Chiếc lông vũ này đã phá kỷ lục thế giới, trở thành chiếc lông vũ có giá đắt nhất từ trước đến nay. Trước đó, vào năm 2010, một chiếc lông vũ của loài chim quý hiếm khác đã được bán đấu giá với mức giá cuối cùng là 8.400 USD.

Leah Morris, người đứng đầu bộ phận nghệ thuật trang trí của công ty bán đấu giá Webb's, đơn vị chịu trách nhiệm đấu giá chiếc lông vũ của chim Huia, tin rằng tình trạng tuyệt vời của chiếc lông vũ này, cùng những truyền thuyết về loài chim Huia, đã giúp đẩy giá bán của chiếc lông vũ lên cao.

"Chim Huia là một loài chim biểu tượng và rất nhiều người thực sự có mối liên hệ nào đó với loài chim này", Leah Morris chia sẻ. "Cọng lông vẫn ở tình trạng tốt, không bị hư hỏng. Bạn vẫn có thể nhìn thấy rõ màu sắc trên cọng lông này".

Mẫu vật này là một trong những chiếc lông vũ Huia đẹp nhất mà nhà đấu giá từng thấy được bán ra thị trường.

Danh tính của người bán lẫn người mua chiếc lông vũ này không được tiết lộ, nhưng Morris cho biết cả hai đều là người New Zealand. Chiếc lông vũ của chim Huia được xem là "báu vật quốc gia", do vậy chính phủ New Zealand không muốn chiếc lông vũ này bị bán ra nước ngoài.

Chiếc lông vẫn giữ được màu sắc của loài chim đã bị tuyệt chủng (Ảnh: Webb's).

Chiếc lông vũ của chim Huia vừa được bán đấu giá nặng 9g, nghĩa là mức giá của chiếc lông vũ này thậm chí còn đắt gấp nhiều lần vàng. Theo trang web chuyên định giá vàng, hiện 1g vàng có giá 75,32 USD.

Huia là loài chim mỏ quạ lớn nhất ở New Zealand, nổi tiếng với giọng hót hay, bộ lông đen bóng và lông đuôi dài, có chóp trắng ở cuối đuôi. Lần cuối cùng loài chim Huia được nhìn thấy là vào năm 1907, mặc dù nhiều người tin rằng loài chim này vẫn còn tồn tại đến năm 1920 mới hoàn toàn bị tuyệt chủng.

Loài chim này được người Maori bản xứ của New Zealand coi trọng và xem là loài vật thiêng liêng. Chim Huia thường xuyên xuất hiện trong những bài hát và các câu tục ngữ của người Maori.

Ngoài ra, chỉ những tù trưởng và những người Maori có uy tín mới được phép đeo lông vũ của chim Huia lên người.

Ảnh đồ họa một cá thể chim Huia (Ảnh: NZBO).

Có nhiều nguyên nhân khiến chim Huia bị tuyệt chủng. Nguyên nhân đầu tiên vì tình trạng săn bắt quá mức. Khi người châu Âu đến New Zealand vào thế kỷ XIX, lông chim Huia rất được ưa chuộng do vẻ đẹp đặc biệt của chúng, đồng thời lông loài chim này cũng được coi là biểu tượng cho sự quyền lực, dẫn đến tình trạng săn bắt quá mức để thu thập lông chim.

Nguyên do thứ hai là vì sự xuất hiện của các loài động vật săn mồi ngoại lai, trong đó có các loài săn mồi di cư theo người châu Âu đến New Zealand.

Ngoài ra, việc người dân châu Âu di cư đến New Zealand đã chặt phá rừng để khai thác gỗ, mở rộng đất canh tác… cũng đã khiến loài chim Huia mất đi môi trường sống, góp phần dẫn đến sự tuyệt chủng của loài chim này vào đầu thế kỷ XX.