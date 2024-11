Chúng ta có đơn độc trong vũ trụ?

Phiên điều trần có sự tham gia, chia sẻ lời khai từ các cựu quân nhân, quan chức chính phủ và những người đã tận mắt chứng kiến UFO hay UAP (những hiện tượng dị thường không xác định).

Đáng chú ý, một trong số nhân chứng xác nhận rằng, loài người không đơn độc trong vũ trụ.

Điều mơ hồ

Trong vài năm trở lại đây, UAP hay UFO là tâm điểm lo ngại của các quan chức Hoa Kỳ. Tháng 5/2022, Quốc hội Hoa Kỳ đã tổ chức phiên điều trần công khai đầu tiên về chủ đề này sau nhiều thập kỷ, khi những hình ảnh được các phi công chụp lại về vật thể bay không xác định được đăng tải trên tờ New York Times vào năm 2017.

Trước đó, Lầu Năm Góc (Bộ Quốc phòng Mỹ) cũng đã thành lập Văn phòng Giải quyết các hiện tượng bất thường (AARO) - một cơ quan chuyên thu thập dữ liệu về UAP.

Tuy nhiên, các quan chức Quốc hội như Hạ nghị sĩ Nancy Mace đã bày tỏ nghi ngờ về tính minh bạch của cơ quan này.

Một báo cáo sau đó được Bộ Quốc phòng Mỹ công bố khiến nhiều bên liên quan và các nhân chứng thất vọng.

Báo cáo cho rằng nhiều trường hợp UAP được quan sát chỉ là máy bay không người lái trinh sát của quốc gia khác, một số khác chính là bóng bay khí tượng dự báo thời tiết bị mất kiểm soát.

Trong bối cảnh đó, Quốc hội Mỹ quyết định tiến hành phiên điều trần thứ hai vừa diễn ra vào ngày 13/11 vừa qua.

Lời khai từ những nhân chứng

Một trong những khía cạnh nổi bật nhất của phiên điều trần lần này chính là độ tin cậy của các nhân chứng, họ đã chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về các hiện tượng dị thường không xác định được mà họ tận mắt chứng kiến.

Đặc vụ Phản gián tại Bộ Quốc phòng Mỹ, đồng thời là cựu nhân viên của Văn phòng Thứ trưởng Quốc phòng đặc trách Tình báo Luis Elizondo tuyên bố, Chính phủ Mỹ không chỉ thu thập thông tin về các công nghệ không phải của con người mà còn tiến hành nhiều chương trình bí mật liên quan đến kỹ thuật đảo ngược các UFO được thu hồi.

Kỹ thuật đảo ngược là quá trình tìm ra các nguyên lý kỹ thuật của một phần mềm ứng dụng hay thiết bị cơ khí qua việc phân tích cấu trúc, chức năng và hoạt động của nó.

Elizondo là nhân vật quan trọng trong các cuộc tranh luận công khai về UFO, ông tiết lộ những công nghệ này - nếu thực sự có nguồn gốc ngoài Trái Đất - sẽ vượt xa công nghệ của bất kỳ quốc gia nào, thậm chí nó hoạt động không theo bất kỳ định luật vật lý nào mà chúng ta biết đến ngày nay.

Tại phiên điều trần, ông bày tỏ việc Chính phủ Hoa Kỳ giữ bí mật về UFO đều nhằm che giấu sự thật rằng, chúng ta không đơn độc trong vũ trụ.

Tuy nhiên, Elizondo đã tránh cung cấp các chi tiết nhạy cảm do hạn chế về an ninh quốc gia, đồng thời nhấn mạnh rằng bí mật xung quanh các dự án này có hại cho an toàn công cộng và tính minh bạch dân chủ.

Trí thông minh phi nhân loại?

Đặc vụ Phản gián này không đơn độc trong phiên điều trần, Chuẩn Đô đốc Tim Gallaudet, cựu Giám đốc Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Hoa Kỳ (NOAA) cũng đã làm chứng ủng hộ sự minh bạch hơn.

Theo ông, UAP đại diện cho một nhận thức quan trọng đối với nhân loại: "Chúng ta có lẽ không phải là trí thông minh tiên tiến duy nhất trong vũ trụ".

Một cảnh quay từ máy bay không người lái MQ-9 Reaper cho thấy một vật thể hình cầu không xác định bay vút qua không trung được trình chiếu cho Ủy ban Quân lực Thượng viện Hoa Kỳ trong phiên điều trần vào tháng 4/2023 (Ảnh: Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ).

Gallaudet cũng nhấn mạnh khả năng một số UAP này được điều khiển bởi trí thông minh không phải của con người.

Trong lời khai của mình, ông nhấn mạnh đến sự cần thiết phải làm sáng tỏ hiện tượng này và coi nó như một vấn đề an ninh và khoa học quan trọng.

Đối với ông, sự công nhận về một "trí thông minh vượt trội không phải con người" sẽ khuyến khích sự hợp tác quốc tế, bởi vì các hiện tượng được quan sát được có thể mang đến những rủi ro hoặc cơ hội cho toàn nhân loại.

Yêu cầu tiếp cận từ khoa học

Một nhân chứng khác là Michael Gold, cựu Giám đốc Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ NASA, đã lập luận ủng hộ cơ quan vũ trụ Hoa Kỳ tập trung nguồn lực khoa học của mình vào nghiên cứu UAP.

Ông giải thích rằng, NASA có kho lưu trữ dữ liệu không gian khổng lồ có thể nắm giữ manh mối về UAP, điều quan trọng là chúng ta phải sử dụng trí tuệ nhân tạo và thuật toán học máy để phân tích những dữ liệu quý giá này.

Một UAP được ghi lại từ một máy bay của Hải quân Hoa Kỳ (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ).

Cựu Giám đốc NASA nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chống lại sự kỳ thị xung quanh nghiên cứu UAP: "Khoa học là công cụ tốt nhất của chúng tôi để làm sáng tỏ bí ẩn này, nhưng cuộc điều tra không thể được tiến hành nếu có sự kỳ thị, ngăn cản từ các chuyên gia nghiên cứu".

Ông đề nghị cơ quan này cần phát triển các thiết bị chuyên dụng và thành lập một nhóm nghiên cứu chuyên về UFO, nhằm nghiên cứu hiện tượng này một cách nghiêm ngặt và công khai.

Vấn đề an ninh quốc gia và những lợi ích tiềm ẩn

Phiên điều trần cũng nhấn mạnh những tác động đến an ninh quốc gia do UFO gây ra, đặc biệt khi chúng xuất hiện gần các cơ sở quân sự nhạy cảm ở Hoa Kỳ.

Một số quan chức đã nhấn mạnh những rủi ro tiềm ẩn nếu các thực thể không xác định kiểm soát các công nghệ tiên tiến và "tàng hình" trước sự giám sát của quân đội, đặc biệt khi nó có thể di chuyển trong không phận bị hạn chế.

Trong bối cảnh đó, Hạ nghị sĩ Jared Moskowitz đã chất vấn Luis Elizondo về một thỏa thuận không tiết lộ mà ông được cho là đã ký với Bộ Quốc phòng Mỹ.

Thỏa thuận nghiêm cấm ông tiết lộ tới công chúng những chi tiết cụ thể về các chương trình quân sự của Hoa Kỳ nhằm phục hồi và phân tích UFO.

Luis Elizondo vẫn kín tiếng về nội dung của thỏa thuận, cho rằng các công nghệ và chương trình bí mật liên quan đến UAP được bảo vệ bởi mức độ bảo mật cao đến mức chúng không nên được giám sát từ Quốc hội và các cơ quan khác.

Một số đại diện bày tỏ lo ngại rằng những hiện tượng này nếu bị các thế lực nước ngoài khai thác, có thể gây ra mối đe dọa lớn hơn nhiều so với bất kỳ điều gì mà đất nước từng trải qua như vụ khủng bố 11/09/2001.

Nhà báo điều tra Michael Shellenberger cũng đóng góp vào khía cạnh này của phiên điều trần bằng cách thảo luận về một chương trình quân sự có tên là "Chòm sao Vô nhiễm".

Theo Shellenberger, chương trình bí mật này dành riêng để thu thập và lưu trữ các báo cáo quân sự, cũng như dữ liệu cảm biến về UAP mà thông tin này không được chia sẻ với chính quyền dân sự hoặc thậm chí là một số cơ quan nhất định của chính phủ.

Mặc dù Lầu Năm Góc đã công khai phủ nhận sự tồn tại của chương trình này, Shellenberger phản bác bằng việc trong quá khứ đã có những thông tin quân sự liên quan đến UAP đã từng bị Chính phủ Hoa Kỳ phủ nhận, trước khi thừa nhận sau đó.

Hướng tới một kỷ nguyên mới của sự minh bạch

Phiên điều trần của Quốc hội Mỹ đã thể hiện một giai đoạn bổ sung trong cuộc tranh luận công khai xung quanh UAP, được đánh dấu bằng những tiết lộ và lời khai ngày càng chính xác từ những nhân chứng đáng tin cậy.

Các quan chức trong phiên điều trần cũng đã nhấn mạnh vào quyền của người dân Mỹ, họ cần được thông báo về những khám phá khoa học và công nghệ về những hiện tượng không giải thích được này.

Ngoài ra, Quốc hội Mỹ cũng đã nhấn mạnh vào tầm quan trọng trong cách tiếp cận liên ngành, với sự tham gia của NASA, các chuyên gia an ninh và Quốc hội, để thiết lập một chiến lược UFO quốc gia.

Quốc hội Mỹ hy vọng sẽ làm sáng tỏ chủ đề này vốn vẫn còn bị kỳ thị rộng rãi, bằng cách buộc Chính phủ phải chịu trách nhiệm và khuyến khích họ áp dụng cách tiếp cận khoa học chặt chẽ hơn.

Cho dù những hiện tượng này có nguồn gốc từ con người hay không, chúng đều đặt ra những câu hỏi quan trọng về sự hiểu biết của chúng ta về vũ trụ, sự an toàn của chúng ta và việc quản lý thông tin một cách có đạo đức.

Trong khi các bí mật vẫn tiếp tục xoay quanh UAP, phiên điều trần đã nhấn mạnh rõ ràng sự cần thiết phải minh bạch hơn để có lẽ một ngày nào đó sẽ làm sáng tỏ những bí ẩn về những hiện tượng dị thường không xác định này.