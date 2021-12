Bộ KH&CN đính chính thông tin sai sự thật về Kit test của Việt Á

Dân trí "Có sai sót trong quá trình tổng hợp, biên tập, kiểm chứng thông tin và cung cấp thông tin để đăng trên Cổng thông tin", Bộ KH&CN nêu rõ.

Cổng thông tin Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) vừa đăng thông tin đính chính về nội dung công bố liên quan tới Kit test của Việt Á.

"Các đơn vị chức năng có liên quan đã kiểm tra lại và nhận thấy có sự sai sót trong quá trình tổng hợp, biên tập, kiểm chứng thông tin và cung cấp thông tin để đăng trên Cổng thông tin của Bộ KH&CN", thông tin nêu rõ.

Tuy nhiên trong nội dung của thông tin đính chính, Bộ KH&CN lý giải việc bộ công bố tin Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chấp thuận bộ kit xét nghiệm Covid-19 của Việt Nam (do Công ty cổ phần công nghệ Việt Á sản xuất) là do "tổng hợp nguồn tin từ các cơ quan báo chí chính thống", dù không nêu rõ là báo nào.

Cụ thể, Bộ KH&CN cho biết trong khoảng thời gian từ ngày 25, 26/4-2020, một số cơ quan báo chí chính thống đã đăng tải bộ kit xét nghiệm Covid-19 của Việt Nam sản xuất vừa được Tổ chức Y tế thế giới chấp thuận.

Căn cứ trên tổng hợp nguồn tin từ các cơ quan báo chí chính thống, vào lúc 15h36 ngày 26/4/2020, bản tin "Bộ KIT xét nghiệm Covid-19 của Việt Nam sản xuất vừa được Tổ chức Y tế thế giới chấp thuận" đã được đăng tải trên Cổng thông tin của Bộ KH&CN (www.most.gov.vn).

Bộ KH&CN đính chính thông tin sai sự thật liên quan tới Kit test của Việt Á (Ảnh chụp màn hình).

"Sau khi phát hiện có sai sót, để có thời gian xem xét, đánh giá lại toàn bộ quá trình, bản tin đã được tạm gỡ trên Cổng thông tin", Bộ KH&CN cho biết.

Bản tin nêu cụ thể: "Các đơn vị chức năng có liên quan đã kiểm tra lại và nhận thấy có sự sai sót trong quá trình tổng hợp, biên tập, kiểm chứng thông tin và cung cấp thông tin để đăng trên Cổng thông tin của Bộ KH&CN.

Nội dung thông tin xin được đính chính như sau: "Ngày 24/4/2020, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chấp thuận yêu cầu xin đánh giá sử dụng khẩn cấp (EUL) cho bộ kit "LightPower iVA SAR-CoV-2 1st RT-rPCR Kit" của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á".

Trước đó, ngày 26/4/2020, Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Truyền thông KH&CN (thuộc Bộ KH&CN) đã phát đi thông tin về việc "Bộ kit xét nghiệm Covid-19 do Việt Nam sản xuất vừa được Tổ chức y tế thế giới chấp thuận". Bản tin này đồng thời được đăng tải trên Cổng thông tin chính thức của Bộ trong suốt hơn một năm, từ tháng 4/2020 tới 12/2021. Bản tin chỉ vừa mới được gỡ bỏ thời gian gần đây, trước khi có thông báo đính chính từ Bộ KH&CN.

Thông tin gửi báo chí ghi rõ: "Bộ Khoa học & Công nghệ cho biết, WHO đã công nhận bộ kit xét nghiệm Covid-19 của Việt Nam do Bộ Khoa học & Công nghệ giao cho Học viện Quân y và Công ty Việt Á phối hợp nghiên cứu và sản xuất."

Bản tin không chính xác trên Cổng thông tin của Bộ Khoa học & Công nghệ đã bị gỡ xuống chiều 20/12 (Ảnh chụp màn hình).

Ngày 20/12, sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) Phan Quốc Việt thì thông tin trên đã bị gỡ bỏ khỏi website của Bộ KH-CN.

Trả lời báo chí, ông Trịnh Thanh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các khối ngành Kinh tế - Kỹ thuật, Bộ KH-CN, thừa nhận Bộ đã chưa xem xét kỹ lưỡng thông tin phản hồi của WHO về bộ kit test của Công ty Việt Á. "WHO mới chỉ "chấp thuận đưa kit test này vào quy trình đánh giá xem xét sử dụng" không phải "chấp thuận sử dụng". "Đây là sơ suất của Bộ Khoa học và Công nghệ"- ông Trịnh Thanh Hùng cho biết.

Trong báo cáo đăng tải ngày 24/12, Bộ KH&CN cho biết sẽ tổ chức đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ nói trên trong tháng 12/2021. Tổng kinh phí chi từ ngân sách cho nhiệm vụ này là 18,98 tỉ đồng.

Nguyễn Nguyễn