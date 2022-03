Biến thể "deltacron" lai giữa delta và omicron có đáng lo ngại?

Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã dẫn thông tin từ các nhà khoa học tại IHU Méditerranée Infection ở Marseille, Pháp trong việc phát hiện thấy một tổ hợp Covid-19 mới, là kết hợp giữa hai biến thể SARS-CoV-2 phổ biến nhất hiện nay là delta và omicron.

Được biết, biến thể lai xuất hiện thông qua một quá trình gọi là tái tổ hợp - khi 2 biến thể của virus lây nhiễm đồng thời cho bệnh nhân, dẫn tới trao đổi vật chất di truyền để tạo ra một thế hệ con lai mới.

Các nhà khoa học nói rằng "xương sống" của biến thể "deltacron" đến từ biến thể delta, trong khi protein đột biến cho phép virus xâm nhập vào tế bào chủ có nguồn gốc từ omicron.

"Chúng tôi tìm thấy quá trình tái tổ hợp có thể xảy ra ở người hoặc động vật, với nhiều biến thể lưu hành của SARS-CoV-2", Tiến sĩ Soumya Swaminathan, nhà khoa học tại Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh "cần phải đợi thêm các thí nghiệm để xác định rõ hơn về đặc tính của chủng virus này."

Maria Von Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật tại WHO, cho biết thêm rằng cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa tìm thấy bất kỳ sự thay đổi nào về mức độ nghiêm trọng của biến thể mới so với các biến thể trước đây. Tuy nhiên so với các biến thể trước đó, chẳng hạn như delta và omicron, biến thể mới này dường như không dễ lan truyền.

Thông thường, các đột biến sẽ xảy ra đều đặn cho đến khi một đột biến đủ mạnh để trở thành một biến thể mới. Trong trường hợp này, có nhiều đột biến khác nhau xảy ra, có lẽ là một phương thức để tiếp tục sinh tồn của delta giữa làn sóng omicron.

TS. William Lee, Giám đốc khoa học tại Helix lên tiếng cảnh báo các trường hợp đồng nhiễm (nhiễm nhiều biến thể Covid-19 cùng lúc) có thể xảy ra thường xuyên hơn chúng ta tưởng, bởi đa số đều rất khó phát hiện.

Trong khi cho rằng mọi người có thể không cần lo lắng quá mức về "deltacron", TS. Lee lại cho rằng các nhà nghiên cứu có thể học hỏi được nhiều điều từ sự tiến hóa của biến thể mới nhất này.

"Đó là một hiện tượng thú vị, và nó giúp chúng ta hiểu thêm về cách thức tiến hóa của virus và cách mà đại dịch tiếp tục kéo dài", ông cho hay.