Biến đổi khí hậu có khiến loài chó trở nên hung dữ hơn?

Nói đến biến đổi khí hậu, chúng ta nhắc ngay tới các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt, cũng như mức nhiệt trung bình ngày càng gia tăng.

Thế nhưng, những tác động của biến đổi khí hậu không dừng lại ở đó, mà sẽ ảnh hưởng sâu rộng tới những điều nhỏ nhất trong cuộc sống của con người và các loài sinh vật sống trên Trái Đất.

Chó cắn nhiều hơn

Biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng tới sự hung dữ của loài chó (Ảnh: Getty).

Các nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng khi nhiệt độ lên cao, mức độ bạo lực của con người cũng gia tăng, dẫn tới phạm nhiều tội ác. Giờ đây, một nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sự hung dữ của loài chó cũng gia tăng với tỷ lệ tương tự.

Cụ thể, dựa trên dữ liệu về 69.525 vụ chó cắn ở 8 thành phố khác nhau ở Mỹ, nhóm nghiên cứu nhận thấy số vụ chó cắn tăng 11% vào những ngày có tia cực tím cao và 4% vào ngày có nhiệt độ cao.

Mất ngủ

Giấc ngủ sẽ bị ảnh hưởng khi thời tiết trở nên nóng hơn (Ảnh: Getty).

Năm 2010, con người mất ngủ trung bình khoảng 44 giờ mỗi năm do ảnh hưởng từ sự nóng bức, hay rộng hơn là ấm lên toàn cầu.

Các nhà nghiên cứu ước tính, con số này có thể tăng lên tới 58 giờ mất ngủ mỗi năm vào năm 2100, theo kịch bản phát thải carbon không được kiểm soát.

Bên cạnh đó, con người cũng có xu hướng ngủ muộn hơn và thức dậy sớm hơn vào những đêm nóng.

Ít em bé hơn

Tỷ lệ sinh đẻ có xu hướng giảm do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (Ảnh: Getty).

Thời tiết nóng hơn có liên quan mật thiết đến việc giảm tỷ lệ sinh đẻ. Một nghiên cứu chỉ ra rằng vào những ngày có nhiệt độ trung bình trên 26,7 độ C, tỷ lệ sinh đẻ giảm 0,4% trong 9 tháng sau đó.

Không chỉ làm giảm ham muốn tình dục, thời tiết nóng còn có thể làm giảm khả năng bơi của tinh trùng. Ngoài ra, thời gian trung bình của thai kỳ cũng cao hơn so với những ngày có nhiệt độ trung bình.

Sét đánh nhiều hơn

Biến đổi khí hậu sẽ khiến nhiều cơn bão xuất hiện, và đi kèm với đó là sấm sét (Ảnh: Getty).

Sự ấm lên toàn cầu sẽ làm xuất hiện thêm nhiều dạng sét mới trên khắp thế giới, từ đó có thể dẫn đến nhiều vụ cháy rừng hơn.

Một nghiên cứu cho biết trong trường hợp xấu nhất, lượng sét có thể tăng thêm 40% vào cuối thế kỷ này, với mỗi % tương ứng với 1 độ C.

Ít cà phê hơn

Một đồn điền cà phê ở Brazil. (Ảnh: Getty).

Một nghiên cứu cho biết biến đổi khí hậu có thể giảm tới một nửa diện tích đất trồng cà phê vào năm 2050.

Nghiên cứu đã lập ra mô hình 3 kịch bản khí hậu khác nhau, hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C, 2,4 độ C và 4 độ C.

Kết quả, các khu vực được xem là phù hợp để trồng cà phê như Brazil, Việt Nam, Indonesia và Colombia, có thể giảm 50% diện tích đất trồng.

Bệnh dị ứng trở nên trầm trọng

Trái Đất ấm lên khiến mùa xuân đến sớm hơn và kéo dài hơn (Ảnh: Getty).

Trái Đất ấm lên khiến mùa đông ngắn lại, còn mùa xuân sớm hơn và dài hơn. Điều này thúc đẩy quá trình phát tán phấn hoa vào không khí, khiến những người bị dị ứng phấn hoa, hoặc có vấn đề về hô hấp bị ảnh hưởng.