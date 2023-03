Đoạn clip về màn săn mồi ấn tượng của báo hoa mai được một du khách ghi lại tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pilanesberg (Nam Phi), cho thấy khoảnh khắc con báo hoa mai rình rập bầy linh dương đầu bò, khi những con linh dương đang nằm nghỉ trưa cạnh hồ nước.

Không sở hữu tốc độ cao như báo săn cheetah, do vậy, báo hoa mai phải tìm cách tiếp cận con mồi và chuẩn bị khá lâu cho cú nước rút, bởi lẽ nếu không bắt kịp con mồi, chuyến đi săn của báo hoa mai sẽ trở thành thất bại.

Báo hoa mai đơn độc hạ gục linh dương đầu bò lớn gấp đôi mình (Video: Krugers).

Khi thấy báo hoa mai đột ngột lao tới, bầy linh dương đầu bò đã bỏ chạy tán loạn, một cá thể xấu số trong đó đã bị báo hoa mai nhắm đến để truy đuổi. Ngay sau khi đuổi kịp con mồi, bằng một động tác hết sức nhanh gọn và dứt khoát, báo hoa mai đã có thể cắn chặt vào cổ họng của linh dương.

Dù cố gắng vùng vẫy để thoát thân, việc bị báo hoa mai cắn chặt vào cổ họng đã khiến linh dương nhanh chóng bị mất sức, cuối cùng chấp nhận bỏ cuộc và trở thành bữa ăn cho báo hoa mai.

Đoạn clip về khoảnh khắc báo hoa mai hạ gục linh dương đầu bò, với kích thước gấp đôi cơ thể của nó, đã khiến nhiều người phải thán phục về khả năng săn mồi của loài báo này.

Dù sở hữu kích thước, cân nặng và sức mạnh vượt trội so với báo hoa mai, linh dương đầu bò vẫn là một trong những mục tiêu săn mồi yêu thích của báo hoa mai.

Đàn linh dương xuất hiện trong đoạn clip là loài linh dương đầu bò xanh. Khi trưởng thành, cá thể đực có thể nặng khoảng 250kg, còn con cái nặng khoảng 180kg. Linh dương đầu bò có thể sống hơn 40 năm, tuy nhiên tuổi thọ trung bình của chúng trong tự nhiên thường chỉ trên dưới 20 năm.

Trong khi đó, báo hoa mai châu Phi (còn có tên gọi là báo châu Phi) là một trong 5 loài mèo lớn (gồm hổ, sư tử, báo đốm, báo hoa mai và báo săn). Con đực trưởng thành có thể đạt cân nặng từ 60 đến 91kg, còn con cái trưởng thành có thể đạt cân nặng từ 45 đến 60 kg.

Báo hoa mai thường nhắm đến những con linh dương đầu bò non để tấn công, nhằm đề phòng trường hợp bị thương khi tấn công những con linh dương trưởng thành. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, báo hoa mai cũng sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm để tấn công những cá thể linh dương đầu bò trưởng thành, bởi lẽ thành quả thu được sẽ là một bữa ăn dồi dào hơn rất nhiều so với con non.

Không sở hữu tốc độ nhanh như loài báo săn, báo hoa mai vẫn là một loài săn mồi nguy hiểm và đáng sợ nhờ vào khả năng rình rập âm thầm để tiếp cận con mồi. Thức ăn của báo hoa mai châu Phi có thể bao gồm các loài gặm nhấm, linh dương, hươu, các loài chim, các loài linh trưởng…

Nhờ vào khả năng rình rập và săn mồi tài tình của mình, báo hoa mai được đánh giá là loài động vật họ mèo sinh tồn thành công nhất trong thế giới tự nhiên.

Theo Krugers/ST