8 điều chưa biết về phổi ở người và động vật

Dân trí Các hệ thống hô hấp được tạo thành từ nhiều bộ phận cơ thể và các cấu trúc, bao gồm phổi, khí quản, cơ hoành và phế nang. Nó có nhiệm vụ tiếp nhận oxy và thải khí cacbonic ra ngoài.

Con người thở ra hơi nước

Khi nghỉ ngơi, con người thở ra tới 17,5 ml nước mỗi giờ, theo một bài báo năm 2012 trên tạp chí Ba Lan Pneumonology and Allergology. Nhưng bạn mất khoảng bốn lần thể tích đó khi bạn tập thể dục.

Con người từng nín thở 22 phút trong nước

Thời gian trung bình một người trưởng thành có thể nín thở là từ 30 đến 60 giây. Hạn chế này liên quan nhiều đến sự tích tụ CO 2 trong máu nhiều hơn oxy.

Nhưng các thợ lặn tự do - những người thực hành môn thể thao lặn dưới nước mà không sử dụng thiết bị như dụng cụ lặn - có các kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như tăng thông khí, để giảm nồng độ carbon dioxide trong máu, cho phép họ nín thở trong thời gian dài đáng kể. Stig Severinsen của Đan Mạch hiện đang giữ kỷ lục Guinness thế giới về lần lặn tự do lâu nhất - vào năm 2010, anh đã nín thở dưới nước trong 22 phút.

Phổi có thể nổi trên mặt nước

Mỗi lá phổi của bạn chứa khoảng 300 triệu tế bào giống như quả bóng được gọi là phế nang, chúng thay thế chất thải CO 2 trong máu của con người bằng oxy. Khi những nơi này chứa đầy không khí, phổi sẽ trở thành cơ quan duy nhất trong cơ thể con người có thể nổi trên mặt nước.

Trên thực tế, các nhà kiểm tra y tế sử dụng cái gọi là "xét nghiệm phao phổi" khi khám nghiệm tử thi để xác định xem một em bé có bị chết lưu hay không (chết trong bụng mẹ). Nếu phổi nổi, đứa trẻ sinh ra còn sống; nếu phổi không nổi, đứa trẻ bị chết lưu. Phương pháp này chính xác đến 98% thời gian, theo một nghiên cứu năm 2013 trên Tạp chí Y học pháp lý Quốc tế.

Cảm lạnh là bệnh hô hấp phổ biến nhất hiện nay

Cảm lạnh thông thường cho đến nay là bệnh hệ hô hấp phổ biến nhất và có thể là bệnh phổ biến nhất được biết đến ngày nay. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, chỉ riêng tại Hoa Kỳ, có hơn 1 tỷ ca cảm lạnh thông thường mỗi năm.

Cảm lạnh thường được cho là do "virushinovirus" gây ra, loại virus thường xuyên gây ra loại bệnh này nhất. Nhưng thực tế có hơn 200 loại virus có thể gây cảm lạnh, bao gồm cả coronavirus ở người và virus hợp bào hô hấp.

Voi có cấu tạo phổi đặc biệt

Không giống như tất cả các loài động vật có vú khác, khoang màng phổi của voi chứa đầy các mô liên kết cứng. Cấu trúc bất thường này cho phép voi có thể lặn và chịu được sự chênh lệch áp suất trên và dưới nước mà không làm vỡ mạch máu trong niêm mạc phổi của chúng, theo một bài báo năm 2001 trên tạp chí Respiration Physiology.

Hen suyễn từng được chữa trị bằng tâm lý

Khoa học hiện đại đã chứng minh rằng hen suyễn là một bệnh phổi mãn tính khiến đường thở bị viêm và thu hẹp. Đó là một căn bệnh về thể chất có thể trở nên trầm trọng hơn do các yếu tố tâm lý.

Tuy nhiên, giữa những năm 1930 và 1950, mọi người nghĩ rằng căn nguyên của bệnh hen suyễn là do tâm lý. Do đó, các phương pháp điều trị bệnh hen suyễn tập trung chủ yếu vào phương pháp phân tâm học. Theo một bài báo năm 2005 trên tạp chí Clinical Practice & Epidemiology in Mental Health, các nhà trị liệu thậm chí còn giải thích tiếng thở khò khè của trẻ hen suyễn là tiếng khóc kìm nén của mẹ.

Ngựa chỉ thở bằng lỗ mũi

Đối với con người, thở bằng miệng đến một cách tự nhiên và dễ dàng. Điều này cũng đúng với nhiều loài động vật có vú khác: Ví dụ như chó, thở hổn hển để giải nhiệt.

Tuy nhiên, ngựa chỉ thở bằng lỗ mũi. Chúng có một lớp mô tạo thành một miếng bịt kín khoang miệng khiến chúng không thể thở bằng miệng, thậm chí bị suy hô hấp. Khi chúng ăn và nuốt thức ăn, nắp đó sẽ đóng lại khỏi khoang mũi và mở ra khoang miệng, cho phép thức ăn đi xuống hầu (phần trên của cổ họng.).

Tuần hoàn phổi từng được phát hiện vào năm 1243

Tuần hoàn phổi là quá trình máu đi từ tim đến phổi rồi trở lại tim. Dòng chảy này giữ cho tim được cung cấp oxy.

Năm 1243, bác sĩ Ả Rập Ibn al-Nafis trở thành người đầu tiên mô tả quá trình phức tạp này, khi ông trình bày chi tiết nó trong tác phẩm của mình, "Bình luận về giải phẫu trong Avicenna's Canon". Mãi đến 300 năm sau, các học giả châu Âu mới tìm đến kết luận tương tự, theo một bài báo năm 2008 trên Tạp chí Sinh lý học Ứng dụng.

