Dân trí Trong danh sách 116 doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng quốc gia được công bố, có 61 doanh nghiệp đạt giải năm 2019 và 55 doanh nghiệp đạt giải năm 2020.

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là Giải thưởng của Thủ tướng Chính phủ tặng cho những doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới.

Giải thưởng thuộc hệ thống Giải thưởng Chất l­ượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dư­ơng (GPEA). Chính phủ đã giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) chủ trì triển khai hoạt động GTCLQG hàng năm từ cấp Trung ương đến địa phương.

116 doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng quốc gia, trong đó có 61 doanh nghiệp đạt giải năm 2019 và 55 doanh nghiệp đạt giải năm 2020.

Chia sẻ tại buổi họp, ông Nguyễn Hoàng Linh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết Giải thưởng có quy trình đánh giá và xét thưởng chặt chẽ, thống nhất dựa trên nguyên tắc công khai, minh bạch và khách quan với sự tham dự của hầu hết các cơ quan quản lý nhà nước cũng như đại diện của các tổ chức có liên quan. Các tiêu chí Giải thưởng khắt khe, khoa học và toàn diện.

"Các tiêu chí giải thưởng chất lượng là cơ sở hướng dẫn tổ chức, doanh nghiệp tự xem xét, đánh giá và là căn cứ xét giải thưởng cũng như đưa ra phản hồi của hội đồng xét thưởng tới các tổ chức tham dự", ông Linh nhận định.

Ông Linh chia sẻ thêm rằng dịch Covid 19 đã thay đổi cách thức thế giới vận hành. Vì vậy chắc chắn đại dịch này đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động GTCLQG.

Nhiều doanh nghiệp khá xuất sắc đã đề nghị không tiếp tục tham gia vì lo ngại sự lây lan của dịch, nhiều Hội đồng sơ tuyển phải hoãn họp Hội đồng do yêu cầu giãn cách xã hội. Do đó, mặc dù các cấp hội đồng và cơ quan thường trực GTCLQG đã có nhiều cố gắng, nhưng nhiều hạng mục công việc thuộc hoạt động GTCLQG năm 2019 và 2020 vẫn chậm hơn so với kế hoạch.

"Từ bối cảnh kinh tế - xã hội nói chung, tình hình triển khai của các Hội đồng sơ tuyển của các địa phương, của các doanh nghiệp tham dự GTCLQG năm 2019, 2020 nói riêng, để đảm bảo hiệu quả và an toàn của hoạt động GTCLQG, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã đề xuất và được Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép thay đổi kế hoạch của hoạt động GTCLQG năm 2019 và năm 2020 và gộp 2 Lễ trao Giải năm 2019 và năm 2020 vào chung một Lễ trao Giải", ông Linh chia sẻ.

Ông Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng chia sẻ tại buổi họp.

Theo đó, căn cứ vào đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019 cho 61 doanh nghiệp, năm 2020 là 55 doanh nghiệp.

Cũng tại buổi họp, ông Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng nhận định sự gia tăng của số lượng doanh nghiệp đáp ứng được tiêu chí Giải thưởng Chất lượng Quốc gia chính là giúp chất lượng sản phẩm, hàng hóa dịch vụ Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia - Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương năm 2019 - 2020 được sẽ được tổ chức từ 9-11h30 ngày 25/4/2021 tại Hội trường Bộ Quốc phòng, số 7 Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

Thế Anh