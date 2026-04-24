Vụ hiệu trưởng hợp thức hóa hồ sơ để trục lợi: Sử dụng con dấu "vô tội vạ"

Ngày 24/4, một nguồn tin xác nhận Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc thu thập, hồ sơ chứng từ liên quan đến sai phạm của bà Võ Thị Hường, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Châu (xã Dray Bhăng, Đắk Lắk).

Trước đó, bà Hường đã bị cách chức hiệu trưởng và cách tất cả chức vụ trong Đảng do để xảy ra hàng loạt sai phạm gây bức xúc dư luận.

Trường Tiểu học Kim Châu (Ảnh: Minh Nguyễn).

Quá trình kiểm tra, UBND xã Dray Bhăng phát hiện bà Hường ký đóng dấu nhiều chứng từ chi từ nguồn quỹ cha mẹ học sinh cho hoạt động cắt tỉa, chăm sóc cây xanh sai quy định.

Các chứng từ thanh toán với tổng số tiền 12,5 triệu đồng cho bảo vệ nhà trường đều không có hợp đồng, không thể hiện thời gian thực hiện, không có kế hoạch nhưng vẫn được bà Võ Thị Hường ký duyệt chi.

Điều đáng nói, các giấy đề nghị thanh toán những khoản chi này được lập vào tháng 2, tháng 5 và tháng 6/2025 nhưng được bà Võ Thị Hường sử dụng con dấu sau khi sáp nhập chính quyền cấp xã từ 1/7/2025 để đóng dấu "ngược thời gian".

Bà Võ Thị Hường sử dụng con dấu sau sáp nhập chính quyền cấp xã từ 1/7/2025 để đóng dấu không đúng thời điểm (Ảnh: Trương Nguyễn).

Bà Võ Thị Hường còn được xác định lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tác động chi phối việc giáo viên nhà trường trích tiền thưởng theo Nghị định 73 năm 2024 của Chính phủ, mỗi người 150.000 đồng cho bảo vệ của trường. Bảo vệ là người thân trong gia đình của bà Hường.

Quá trình cơ quan chức năng kiểm tra, bà Võ Thị Hường có biểu hiện quanh co, không thẳng thắn, không tự giác nhìn nhận đầy đủ tính chất, mức độ và hậu quả của các vi phạm. Người này còn có giải trình thiếu trung thực, thiếu ý thức tự phê bình, tinh thần trách nhiệm đối với các sai phạm.

Như Dân trí đưa tin, trong quá trình giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Châu, bà Võ Thị Hường được xác định đã chỉ đạo chỉnh sửa, giả mạo chữ viết, chữ ký trong biên bản họp cha mẹ học sinh để hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ và quản lý, sử dụng quỹ hội cha mẹ học sinh không đúng quy định.

Bà còn bố trí, thanh toán chế độ giảng dạy sai quy định; thông đồng, hợp thức hóa hồ sơ, chứng từ nhằm trục lợi cá nhân trong việc thanh toán chế độ giảng dạy của bản thân.

Bà Hường không minh bạch và sai phạm trong việc vận động, tiếp nhận, sử dụng kinh phí tài trợ, đóng góp của phụ huynh để mua sắm trang thiết bị trong trường. Ngoài ra, cơ quan chức năng chỉ rõ nguyên nữ hiệu trưởng còn vi phạm về sử dụng con dấu, hồ sơ chứng từ kế toán; có hành vi gian dối, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, giám sát; gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng trong nhà trường.