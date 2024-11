Tỷ phú Mỹ chỉ ra 3 điều giáo dục Mỹ cần cải thiện dưới thời ông Trump

Ông Jamie Dimon - tổng giám đốc điều hành của JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất nước Mỹ - cho rằng chương trình giảng dạy tại các trường trung học của Mỹ cần có sự cải thiện trong tương lai gần, nhất là dưới thời Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Trong một cuộc phỏng vấn bên lề sự kiện mới đây, khi được đề nghị đánh giá về hệ thống giáo dục tại Mỹ hiện nay, ông Dimon đã đưa ra ý kiến từ góc nhìn của nhà tuyển dụng.

Ông Dimon cho rằng các trường trung học và cả các trường đại học cần nỗ lực nhiều hơn trong việc chuẩn bị cho thanh thiếu niên sự sẵn sàng, trước khi họ chính thức bước vào cuộc sống của người trưởng thành.

Ông Jamie Dimon - tổng giám đốc điều hành của JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất nước Mỹ (Ảnh: Axios).

Theo ông Dimon, sau khi tốt nghiệp trung học, các học sinh sẽ có những hướng đi khác nhau. Có những người tiếp tục việc học, nhưng cũng có những người sẽ đi làm ngay. Điều này có nghĩa sau khi rời trường trung học, nhiều thanh thiếu niên sẽ ngay lập tức bước vào cuộc sống trưởng thành.

Dù vậy, ông Dimon cho rằng trường học hiện tại chưa dạy cho học sinh những kỹ năng cần thiết để sớm trở thành những người trưởng thành cân bằng và vững vàng, biết cách làm việc hiệu quả và thu xếp cuộc sống cá nhân ổn thỏa.

"Việc học ở trường rất chú trọng tới việc tiếp thu kiến thức của học sinh, tôi nghĩ điều đó rất tốt, nhưng chúng ta cần có sự thay đổi về mục đích của giáo dục.

Dường như chúng ta chưa dạy cho thanh thiếu niên biết cách trở thành những người trưởng thành thực thụ, bất kể trình độ học vấn hay công việc của họ thế nào.

Học sinh cần được học nhiều hơn về khoa học dinh dưỡng, về cách tự chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho bản thân, về cách xử lý tài chính cá nhân, đặc biệt là cách tiết kiệm tiền", Ông Dimon cho hay.

Ông Dimon hiện là thành viên của Hội đồng CEO New York Jobs, một hội đồng bao gồm các tổng giám đốc điều hành của các công ty tư nhân đang làm việc tại New York. Tổ chức này đặt mục tiêu rút ngắn khoảng cách thu nhập và gia tăng cơ hội việc làm cho người lao động tại thành phố New York (Mỹ).

Là một nhà tuyển dụng, ông Dimon cho rằng nền giáo dục tại Mỹ hiện nay vẫn chưa thực sự chuẩn bị cho thanh thiếu niên những kỹ năng cần thiết để nhanh chóng tham gia hiệu quả vào thị trường lao động sau khi ra trường.

"Các doanh nghiệp luôn phải quan tâm tới vấn đề tuyển dụng và đào tạo nhân sự mới, đặc biệt là các nhân sự trẻ mới đi làm. Khi hệ thống giáo dục chưa thể đào tạo nên những người lao động có thể nhanh chóng bắt nhịp vào công việc một cách thực sự hiệu quả, các đơn vị tuyển dụng sẽ phải rất vất vả trong việc đào tạo lao động mới ra trường", ông Dimon cho hay.

Ông Dimon cũng khuyên thanh thiếu niên nên gia tăng sự hiểu biết theo cách thức truyền thống, thay vì chỉ vào mạng xã hội để tìm kiếm câu trả lời cho các câu hỏi của bản thân.

"Trong cuộc sống, điều quan trọng là phải thấu hiểu được cách thức tư duy của những người có quan điểm trái ngược với mình. Hãy dành thời gian để hiểu về những người có suy nghĩ hoàn toàn khác mình. Hãy dành thời gian để đọc các sách viết về lịch sử, viết về các danh nhân.

Hiểu về lịch sử của đất nước mình, về cuộc đời của những nhân vật xuất chúng sinh ra trên đất nước mình là điều rất quan trọng đối với thanh thiếu niên", ông Dimon cho hay.