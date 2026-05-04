Tuồn thực phẩm bẩn vào trường học: Khi phụ huynh khủng hoảng niềm tin

Bữa ăn học đường và lỗ hổng

Cuối tháng 3/2026, một vụ án gây chấn động được phanh phui tại Hà Nội khi có khoảng 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch bệnh đã bị tuồn vào chuỗi cung ứng thực phẩm, trong đó có các bếp ăn trường học.

Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô, mà ở cách thức vận hành của đường dây này: Từ thu gom, giết mổ đến hợp thức hóa giấy tờ đều diễn ra trơn tru, có sự thiếu trách nhiệm, thậm chí tiếp tay của một số cá nhân trong hệ thống kiểm dịch.

Không chỉ riêng vụ 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch bệnh trên, thời gian gần đây, liên tiếp vụ ngộ độc thực phẩm trong trường học cho thấy bữa ăn học đường tại Việt Nam đang đối mặt với những lỗ hổng, nơi khoảng cách giữa quy định và thực thi vẫn còn lớn.

Thịt lợn của Công ty Cường Phát được đưa vào trường học năm ngoái (Ảnh: PHCC).

Xét trên văn bản, Việt Nam không thiếu quy định về an toàn thực phẩm. Luật An toàn thực phẩm cùng các nghị định, thông tư liên quan đã thiết lập một hành lang pháp lý tương đối rõ ràng cho quản lý bếp ăn trường học. Các yêu cầu về điều kiện cơ sở, kiểm soát nguồn cung và trách nhiệm của nhà trường đều đã được quy định cụ thể .

Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở “thiếu luật” mà ở cách luật được thực thi. Thực tế cho thấy hoạt động giám sát vẫn mang tính định kỳ, thiếu khả năng kiểm soát liên tục. Trong khi đó, chuỗi cung ứng thực phẩm lại vận hành theo thời gian thực, với nhiều khâu trung gian, những lỗ hổng khó kiểm soát.

Một điểm nghẽn khác là cơ chế quản lý phân tán. An toàn thực phẩm trong trường học hiện liên quan đến nhiều cơ quan khác nhau như y tế, giáo dục, nông nghiệp và công an.

Sự chồng chéo này dẫn đến thông tin, phối hợp đứt đoạn “không ai chịu trách nhiệm đến cùng”, nảy sinh các lỗ hổng và khiến việc phát hiện và xử lý vi phạm thiếu tính kịp thời, nhất quán.

Nhân viên chuẩn bị bữa ăn học đường (Ảnh: Nhật Linh).

Đạo đức kinh doanh và khủng hoảng niềm tin

Vụ việc tại Hà Nội cho thấy có một cơ chế ngầm để thực phẩm không an toàn được “hợp thức hóa” thông qua giấy tờ kiểm dịch giả hoặc bị làm sai lệch số liệu.

Khi đó, nhà trường dù kiểm tra hồ sơ vẫn khó phát hiện vi phạm, bởi rủi ro đã bị che giấu từ đầu chuỗi cung ứng.

Ngoài ra, quy trình đấu thầu cung cấp suất ăn cũng tiềm ẩn nguy cơ. Trong một số trường hợp, nhà cung cấp được lựa chọn không hoàn toàn dựa trên chất lượng, mà chịu tác động của lợi ích kinh tế. Khi giá bị ép xuống, chất lượng thực phẩm thường là yếu tố bị ảnh hưởng đầu tiên.

Từ trang trại đến bàn ăn học sinh là một chuỗi nhiều tầng quy trình: Từ chăn nuôi, giết mổ, phân phối, chế biến và phục vụ. Mỗi khâu đều có thể trở thành điểm rủi ro nếu thiếu kiểm soát thực chất.

Ở góc độ hành vi, việc đưa thực phẩm bẩn vào bếp ăn trường học không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn là biểu hiện của lệch chuẩn đạo đức. Lợi nhuận từ thực phẩm giá rẻ, đặc biệt là thực phẩm không đạt chuẩn, có thể cao hơn nhiều so với chi phí tuân thủ quy định.

Trong khi đó, mức xử phạt hiện hành chưa đủ sức răn đe, khiến một số đối tượng sẵn sàng chấp nhận rủi ro vi phạm đạo đức kinh doanh.

Hệ quả không dừng lại ở sức khỏe học sinh. Niềm tin của phụ huynh vào hệ thống giáo dục bị xói mòn, châm ngòi cho những lùm xùm khác về giáo dục trên không gian mạng.

Cận cảnh suất ăn trường học (Ảnh: Mỹ Hà).

Hai yếu tố quản lý hiệu quả bữa ăn học đường

Kinh nghiệm từ các quốc gia cho thấy 2 yếu tố quyết định hiệu quả quản lý bữa ăn học đường.

Thứ nhất, kiểm soát chặt chẽ toàn bộ chuỗi cung ứng, từ đầu vào đến khâu chế biến. Các tiêu chuẩn kiểm soát quốc tế hay hệ thống kiểm dịch bắt buộc giúp giảm thiểu rủi ro ngay từ nguồn.

Thứ hai, thiết lập trách nhiệm rõ ràng tại cấp trường. Ở một số quốc gia, hiệu trưởng và chuyên gia dinh dưỡng chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng bữa ăn. Điều này tạo ra cơ chế giám sát nội bộ hiệu quả, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thanh tra bên ngoài.

Công an TP Hà Nội đã khởi tố 8 bị can trong đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn mắc dịch tả lợn châu Phi. Trong số các bị can, 4 người bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Một điểm chung khác là mức độ minh bạch cao. Phụ huynh có thể tiếp cận thông tin về thực đơn, nguồn gốc thực phẩm và kết quả kiểm nghiệm, từ đó tham gia vào quá trình giám sát.

Mặc dù những giải pháp dựa trên công nghệ kết hợp với chuyên gia và kênh công bố công khai là tối ưu. Nhưng yếu tố nền tảng là dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống vẫn là một khó khăn khi các cơ sở giáo dục thường viện cớ để không đáp ứng.

An toàn bữa ăn học đường không chỉ là vấn đề quy trình kỹ thuật, mà là thước đo năng lực quản trị của người lãnh đạo, là đạo đức kinh doanh, đạo đức công vụ và cả trách nhiệm xã hội.

Việt Nam đã có nền tảng pháp lý tương đối đầy đủ, nhưng để bảo vệ học sinh một cách thực chất, theo tôi cần chuyển từ tư duy “quản lý quy trình trên giấy” sang “giám sát dựa trên dữ liệu sống và trách nhiệm công vụ”.

Công nghệ và AI có thể hỗ trợ, nhưng tôi cho rằng nó không thể thay thế con người bởi chất lượng dữ liệu cũng là do con người cung cấp.

Chỉ khi cơ chế minh bạch được thiết lập, chế tài đủ mạnh, đạo đức công vụ được nâng cao và cộng đồng trách nhiệm cùng tham gia giám sát, rủi ro thực phẩm bẩn mới có thể được kiểm soát một cách bền vững.