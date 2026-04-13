Nghệ An tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm học đường

Ngày 13/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản chỉ đạo về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn nhằm siết chặt quản lý, bảo vệ sức khỏe học sinh.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An, cho biết Sở đã yêu cầu UBND các xã, phường, đơn vị trực thuộc cùng các trường mầm non, tiểu học, THCS nghiêm túc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trọng tâm là kiểm soát chặt chẽ nguồn thực phẩm đầu vào và toàn bộ quy trình chế biến.

Bếp ăn tại một trường mầm non trên địa bàn phường Trường Vinh (Ảnh: Nguyễn Phê).

Theo yêu cầu của Sở GD&ĐT Nghệ An, các đơn vị, địa phương rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng các hợp đồng cung cấp thực phẩm; phải đảm bảo nhà cung cấp đáp ứng đầy đủ các quy định về an toàn thực phẩm.

“Trường hợp phát hiện vi phạm, cần kiên quyết chấm dứt hợp đồng và phối hợp cơ quan chức năng xử lý theo quy định. Các cơ sở giáo dục có bếp ăn phải công khai danh sách nhà cung cấp để phụ huynh giám sát”, ông Hoàn nhấn mạnh.

Sở GD&ĐT Nghệ An cũng đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu các cơ sở giáo dục trong việc trực tiếp chỉ đạo, tổ chức và kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Công tác tuyên truyền sẽ được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh về việc lựa chọn, bảo quản, sử dụng thực phẩm an toàn.

Theo ông Hoàn, việc tuân thủ các quy định pháp luật, đặc biệt là Luật An toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn liên quan, phải được thực hiện nghiêm túc. Các trường có tổ chức bếp ăn phải đảm bảo đầy đủ điều kiện theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quy trình từ tiếp nhận, sơ chế, chế biến đến bảo quản thực phẩm. Chỉ sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, có hợp đồng và chứng từ đầy đủ. Quy trình kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định phải được thực hiện nghiêm ngặt.

Sở GD&ĐT Nghệ An cũng yêu cầu các trường tổ chức ăn bán trú tuyệt đối không sử dụng thực phẩm không đảm bảo chất lượng hoặc từ các cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Công tác kiểm tra, giám sát sẽ được tăng cường thông qua việc xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ và đột xuất. Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các cơ quan liên quan, đồng thời huy động sự tham gia của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong giám sát bếp ăn và vệ sinh trường học.

Sở GD&ĐT Nghệ An yêu cầu các đơn vị kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để được hướng dẫn, xử lý, đảm bảo công tác an toàn thực phẩm trong trường học được thực hiện hiệu quả, góp phần bảo vệ sức khỏe học sinh trên địa bàn.