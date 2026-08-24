Từ vụ phạt "học phí quá hạn": Bao nhiêu sinh viên ĐH tốt nghiệp đúng hạn?

Những ngày qua, dư luận và người học xôn xao trước thông tin Trường Đại học Ngân hàng TPHCM (HUB) đưa ra quy định thu "học phí quá hạn" đối với sinh viên nợ văn bằng, chứng chỉ chuẩn đầu ra khi hết khóa học.

Dù sau đó nhà trường đã nhanh chóng ban hành văn bản chính thức hủy bỏ quy định này, nhưng nhìn rộng ra bức tranh giáo dục đại học tại TPHCM, thực trạng sinh viên "trễ hẹn" ngày nhận bằng tốt nghiệp không phải là câu chuyện cá biệt của riêng một cơ sở nào.

Theo báo cáo ba công khai của các trường đại học trên địa bàn TPHCM, tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn vẫn còn khá thấp ở nhiều đơn vị và có sự khác nhau giữa các lĩnh vực đào tạo.

Có trường kỹ thuật chỉ hơn 40% người học tốt nghiệp đúng hạn

Đặc biệt ở khối trường kỹ thuật như Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM), tỷ lệ hoàn thành chương trình đúng thời hạn phản ánh rõ nét đặc thù đào tạo khắt khe và khối lượng học tập nặng.

Cụ thể, báo cáo công khai của trường cho thấy, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn năm 2025 chỉ đạt 40,1%. Mặc dù chỉ số này đã tăng so với mức 36,6% của năm 2024 nhưng con số trên đồng nghĩa với việc có tới gần 60% sinh viên của trường không thể nhận bằng đúng với khung thời gian thiết kế chuẩn ban đầu.

Số liệu đáng chú ý từ báo cáo mới nhất của Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) (Ảnh: chụp báo cáo).

Tương tự, tại Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM – cơ sở đào tạo có quy mô lớn với khoảng 35.000 sinh viên đại học và gần 1.000 học viên sau đại học, tỷ lệ sinh viên về đích đúng hạn cũng ở mức trung bình. Theo số liệu trường công khai mới nhất tính đến ngày 30/6, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn của trường đạt 54%, trong khi năm trước đó chỉ ở mức 41,14%.

Trong khi đó, tại Trường Đại học Công Thương TPHCM với quy mô hơn 32.000 sinh viên đại học và hơn 1.000 học viên sau đại học, tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn trong năm 2025 cũng chỉ dừng lại ở mức 58,2%.

Ở khối trường xã hội, như Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM), tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn khá thấp, chỉ 48,1% ở năm 2025, quy mô đào tạo của trường thời điểm này hơn 20.000 người học.

Còn với Trường Đại học Luật TPHCM, cho thấy tỷ lệ sinh viên bậc đại học tốt nghiệp đúng hạn tính đến ngày 31/12/2025 đạt 68,68%, cao hơn so với mức 50,50% của năm 2024. Thời điểm này, quy mô đào tạo của trường hơn 16.000 sinh viên đại học và gần 1.500 học viên sau đại học.

Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM tìm hiểu thông tin việc làm (Ảnh: P.A).

Sức khỏe, kinh tế có năm đạt tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn gần 90%

So với các khối ngành khác, các trường đào tạo lĩnh vực sức khỏe, kinh tế tại TPHCM lại ghi nhận tỷ lệ người học tốt nghiệp đúng hạn khá cao. Điển hình như tại Đại học Kinh tế TPHCM (UEH), một trong những đơn vị đào tạo khối ngành kinh tế hàng đầu với quy mô năm 2025 lên tới hơn 38.000 người học (trong đó riêng bậc đại học chiếm hơn 33.000 sinh viên), có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn trong năm 2025 đạt 83,6%, tăng 9% so với mức 74,6% của năm 2024.

Còn với Trường Đại học Tài chính - Marketing cũng ghi nhận tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn năm 2025 đạt 65,3%.

Đáng chú ý ở khối trường sức khỏe, dù đặc thù có thời gian đào tạo đến 6 năm và khối lượng chương trình học cũng khá nặng nhưng tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn lại đạt ở mức rất cao. Như với Đại học Y dược TPHCM, năm 2025 đạt gần 84%, năm 2024 cũng hơn 80%. Quy mô đào tạo của trường thời điểm này chỉ hơn 14.000 sinh viên đại học và hơn 2.000 học viên.

Hay như ở Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, tỷ lệ người học tốt nghiệp đúng hạn ba năm trở lại đây đều đạt trên 80%, riêng năm 2024 đạt gần 90%. Trong khi trường chỉ có gần 9.000 sinh viên và khoảng 500 học viên.