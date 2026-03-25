Trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên tăng chỉ tiêu, đẩy sớm lịch thi lớp 10

Cụ thể, so với năm ngoái, lịch thi năm nay diễn ra vào ngày 23-24/5, thay vì đầu tháng 6 như năm ngoái.

Hồ sơ đăng ký dự thi được khai báo và nộp theo hình thức trực tuyến từ ngày 13/4 đến ngày 4/5.

Năm nay, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên tuyển sinh 545 chỉ tiêu lớp 10 cho 5 lớp chuyên gồm toán, tin học, vật lý, hóa học và sinh học.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2025 (Ảnh: Mỹ Hà).

Thí sinh trên toàn quốc, tốt nghiệp THCS và có học lực, hạnh kiểm từ khá trở lên đều có thể đăng ký dự thi.

Nhà trường tổ chức tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 lớp chuyên.

Hình thức thi: Trắc nghiệm đối với môn tiếng Anh; trắc nghiệm kết hợp với tự luận đối với ngữ văn; tự luận đối với môn toán (vòng 1), toán (vòng 2), khoa học tự nhiên - kiến thức và kỹ năng vật lý, khoa học tự nhiên - kiến thức và kỹ năng hóa học, khoa học tự nhiên - kiến thức và kỹ năng sinh học và thi lập trình trên máy tính đối với môn tin học.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2026 (Ảnh: Nhà trường).

Thời gian làm bài thi: Môn ngữ văn, môn toán (vòng 1) 120 phút, môn tiếng Anh 60 phút và các môn chuyên 150 phút; các bài thi tính theo thang điểm 10.

Nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS bảo đảm tuyển chọn được các học sinh có năng khiếu về môn chuyên và đủ năng lực học tập khi theo học tại trường chuyên.

Thí sinh được đưa vào danh sách xét tuyển khi dự thi đầy đủ cả 3 bài thi môn chung: Ngữ văn, tiếng Anh và toán (vòng 1), cộng với bài thi môn chuyên tương ứng. Thí sinh không bị đình chỉ thi và điểm tất cả các môn phải đạt từ 4,0 trở lên.

Lịch thi vào lớp 10 THPT chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2026 (Ảnh: Nhà trường).

Trong đó, điểm môn ngữ văn và môn tiếng Anh là điều kiện, không dùng để tính điểm trúng tuyển.

Điểm trúng tuyển là tổng điểm thi môn toán (vòng 1) nhân hệ số 1 và điểm thi môn chuyên nhân hệ số 2.

Nhà trường không cộng điểm ưu tiên, khuyến khích trong tuyển sinh.