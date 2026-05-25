Trường học cho mở sân cỏ nhân tạo, Pickleball trái quy định

Thanh tra tỉnh Gia Lai đã có kết luận chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Theo kết luận thanh tra, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Pleiku, Gia Lai) được giao quản lý khu đất rộng 8.625m2 để xây dựng cơ sở giáo dục.

Nhà trường đã tự ý cho một giáo viên đầu tư xây dựng sân Pickleball khi chưa làm các thủ tục xin phép (Ảnh Phạm Hoàng).

Qua kiểm tra, trên diện tích đất này có nhà thi đấu đa năng rộng 638m2 được nhà trường cho cá nhân khai thác. Ngoài ra, trường còn quản lý thêm khu đất rộng 1.914m2, trên đó có sân bóng đá cỏ nhân tạo diện tích 1.600m2, bể bơi di động 43m2 và sân Pickleball 160m2.

Theo báo cáo của nhà trường, sân bóng đá cỏ nhân tạo được UBND phường Hoa Lư (cũ) cùng tổ dân phố vận động nhà tài trợ đầu tư từ năm 2019 nhằm tạo sân chơi cho học sinh, phát triển phong trào bóng đá và hạn chế tệ nạn xã hội. Sân do nhà tài trợ quản lý, khai thác.

Bể bơi di động được Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Pleiku (cũ) đầu tư phục vụ hoạt động ngoại khóa, phòng chống đuối nước. Thời gian không sử dụng, trường cho giáo viên khai thác. Riêng sân Pickleball do giáo viên thể dục đầu tư năm 2025 để sử dụng vào mục đích phục vụ cho học sinh và cán bộ, nhân viên trong nhà trường.

Theo Thanh tra tỉnh Gia Lai, tổng số tiền trường thu được từ việc cho khai thác nhà thi đấu, hỗ trợ sân bóng đá mini và khai thác bể bơi là khoảng 189 triệu đồng. Trong đó, hơn 110 triệu đồng đã được chi cho các hoạt động như Internet cơ quan, tổ chức tất niên, quà tặng giáo viên dịp 8/3, 20/10 và Tết. Số còn lại gần 80 triệu đồng.

Thanh tra tỉnh Gia Lai xác định Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đã sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết khi chưa lập đề án, chưa báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Công trình sân cỏ nhân tạo tại trường học đã tạm dừng hoạt động sau kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Gia Lai (Ảnh: Phạm Hoàng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Bùi Thị Phương Hoa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, cho biết nhà trường đã tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan theo yêu cầu của UBND phường Pleiku và kết luận của Thanh tra tỉnh Gia Lai.

Theo bà Hoa, số tiền gần 80 triệu đồng còn lại đang được kế toán quản lý đúng quy định về tài chính và tài sản công.

“Đến nay, nhà trường đã dừng toàn bộ các hoạt động khai thác nêu trên. Các công trình hiện chỉ phục vụ hoạt động giáo dục, thể dục thể thao của học sinh, giáo viên và hoạt động chung của nhà trường”, bà Hoa cho biết.

Khu thể thao của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (Ảnh: Phạm Hoàng).

Trước các sai phạm nêu trên, Thanh tra tỉnh Gia Lai yêu cầu Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi tổ chức kiểm điểm nghiêm túc tập thể, cá nhân liên quan; khẩn trương lập đề án sử dụng tài sản công đối với phần diện tích đang cho cá nhân, nhà tài trợ và giáo viên khai thác để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Nhà trường tiếp tục theo dõi, quản lý và sử dụng đúng quy định số tiền còn lại theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Không chỉ Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Thanh tra tỉnh Gia Lai còn xác định 10 trường trung học phổ thông (THPT) gồm: Trường THPT Pleiku, Trường THPT Lê Lợi, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Trường THPT Hoàng Hoa Thám, Trường THPT Lê Hoàn, Trường THPT Nguyễn Tất Thành, Trường THPT số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường THPT Trần Hưng Đạo, Trường THPT Trường Chinh và Trường THPT Lương Thế Vinh cho cá nhân khai thác căng tin ở trong khuôn viên trường, khi chưa lập đề án sử dụng tài sản công theo quy định.

Ngoài ra, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai để một nhân viên bảo vệ sử dụng khoảng 600m2 đất trong khuôn viên trường để trồng cà phê từ năm 2017.

Trước sai phạm nêu trên, Thanh tra tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai chỉ đạo 10 trường THPT liên quan tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến việc cho khai thác căng tin khi chưa thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định.

Đối với Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, cơ quan thanh tra yêu cầu chấm dứt ngay việc sử dụng đất để trồng cây lâu năm, khôi phục hiện trạng ban đầu và đưa công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công về đúng quy định của nhà nước.