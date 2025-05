Vụ trung tâm tiếng Anh đột ngột đóng cửa: Phụ huynh đóng hơn 15 tỷ đồng

Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu đóng cửa, phụ huynh không thể liên lạc với giám đốc và nhân viên của trung tâm (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Công an phường Linh Tây và Công an phường Tăng Nhơn Phú B đang tiếp nhận các đơn của phụ huynh liên quan đến việc ngừng hoạt động của Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu và Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu 1.

Công an đang củng cố hồ sơ, chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM xem xét thụ lý, điều tra làm rõ…

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, hàng trăm phụ huynh đang tổng hợp hồ sơ, gửi đơn tới cơ quan chức năng theo hai hình thức đơn gửi trực tiếp và gửi qua ứng dụng định danh điện tử (VNIED).

Tính tới ngày 19/5, số tiền nhóm phụ huynh gửi đơn phản ánh lên cơ quan chức năng tổng hợp thông qua biên lai nộp tiền của 310 học viên đã nộp cho Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu 1 (địa chỉ số 729-731 Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, TP Thủ Đức) là hơn 11,3 tỷ đồng.

Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu (địa chỉ số 182-184-186 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức) được thống kê đã nhận hơn 4,6 tỷ đồng học phí từ 104 học viên, trong đó, đã giảng dạy tương đương 1,7 tỷ đồng và còn lại gần 2,9 tỷ đồng chưa giảng dạy.

Mức tiền phụ huynh đã nộp nhiều nhất là hơn 86 triệu đồng và ít nhất là hơn 8 triệu đồng.

Phụ huynh thống kê số tiền đã nộp cho Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu (Ảnh: Long Hoàng).

Sở GD&ĐT TPHCM cho biết hai trung tâm này chưa báo ngừng hoạt động và chưa tiếp nhận báo cáo việc "nhà đầu tư bỏ trốn". Đơn vị này cho biết đã chủ động làm việc với Công an phường Linh Tây, Công an phường Tăng Nhơn Phú B (nơi đặt trụ sở của 2 trung tâm) để nắm thông tin.

Giấy phép thành lập và hoạt động mới nhất của trung tâm được cấp vào năm 2023. Báo cáo quý 1 của AIES cho thấy hai cơ sở có 316 học sinh, 12 giáo viên người Việt và 8 nhân viên.

Theo Sở GD&ĐT, từ lúc thành lập, Trung tâm Ngoại ngữ Úc Châu hoạt động "tương đối ổn định", có báo cáo định kỳ và tham dự các buổi tập huấn do Sở tổ chức.

Sở GD&ĐT TPHCM đang xem xét đình chỉ hoạt động sau cáo buộc đột ngột đóng cửa, cắt liên lạc dù đã thu hàng tỷ đồng học phí của phụ huynh. Ngoài xem xét đình chỉ hoạt động giáo dục tại đây, Sở kiến nghị Công an Thành phố thu hồi con dấu theo quy định.

Trong thời gian tới, Sở GD&ĐT tiếp tục phối hợp với Công an TPHCM, Công an phường Linh Tây, Công an phường Tăng Nhơn Phú B nắm tình hình; tổ chức tiếp công dân để tiếp nhận thông tin và hướng dẫn công dân liên hệ đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Một tuần trước, nhiều phụ huynh của Trung tâm ngoại ngữ Úc Châu hoang mang khi không liên hệ được giám đốc, hai cơ sở đều đóng cửa. Nhiều người cho biết trung tâm thông báo tạm đóng cửa từ ngày 8-14/5 để sửa chữa sau trận mưa lớn nhưng sau đó không mở lại.