TPHCM: Trường mầm non có giữ trẻ dịp hè không?

Cô và trò Trường Mầm non Vàng Anh (quận 5, TPHCM) trong một tiết học (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Thông tin trên có trong hướng dẫn tổ chức hoạt động hè năm 2024 do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM vừa ban hành.

Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch tổ chức giữ trẻ trong hè đảm bảo chế độ sinh hoạt cho trẻ, tăng cường các hoạt động vui chơi, trải nghiệm.

Cùng với đó, nhà trường tổ chức các câu lạc bộ kỹ năng rèn luyện thể lực; duy trì chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, chế độ dinh dưỡng theo quy định.

Đáng chú ý, Sở yêu cầu nghiêm túc thực hiện phòng, chống dịch bệnh; an toàn sức khỏe cho trẻ, an toàn trường học, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đối với trẻ mới đến nhập học, cơ sở giáo dục tạo điều kiện cho cha mẹ, người chăm sóc đưa trẻ vào làm quen với trường, nhóm, lớp và các chế độ sinh hoạt…

Số lượng giáo viên/trẻ đảm bảo theo quy định, tạo điều kiện để giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng tập huấn. Trường bố trí, phân công giáo viên phụ trách nhóm/lớp cho năm học 2024-2025 ngay thời điểm hè nhằm tạo điều kiện cho giáo viên nghiên cứu nội dung chương trình theo lứa tuổi và có thời gian thiết kế xây dựng môi trường giáo dục.

Cán bộ quản lý, chủ nhóm lớp tăng cường kiểm tra giám sát việc tổ chức hoạt động theo lịch phân công của đơn vị.

Trong thời gian hè, các cơ sở giáo dục mầm non nếu có xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất cần đảm bảo an toàn không ảnh hưởng đến sức khỏe và hoạt động của trẻ.

Các đơn vị tiếp tục xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh và thực hiện các tiêu chí trường học hạnh phúc.

Sở GD&ĐT TPHCM cũng giao các phòng GD&ĐT hướng dẫn, kiểm tra hoạt động trường mầm non trong dịp hè.