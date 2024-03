Chuyển đổi số có giúp giảm tải cho giáo viên mầm non?

Quá tải trong công việc và liên lạc

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, một giáo viên mầm non ở Hà Nội kể, cô cùng các đồng nghiệp phải làm việc hơn 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày. 7h sáng, cô phải có mặt ở lớp để dọn dẹp và đón trẻ.

Lớp có khoảng 40 trẻ nhưng chỉ có hai cô thay phiên nhau quần quật đến 17h30 mới tan ca. Nhiều hôm, các cô không có thời gian nghỉ trưa do một số em quấy khóc.

Giáo viên mầm non vừa quá tải trong công việc, vừa áp lực bởi nhiều phương tiện liên lạc với phụ huynh mỗi ngày (Ảnh: Mỹ Hà).

Cũng giống các đồng nghiệp khác, cô giáo mầm non này phải làm đủ các công việc: Dọn dẹp lớp đầu ngày, đón trẻ, chuẩn bị ăn sáng, sắp xếp đồ chơi, dụng cụ học tập, tập thể dục, ăn trưa, ngủ trưa, vệ sinh cá nhân…Chưa kể trong giờ học, các bé ốm đau, cô giáo vừa chăm vừa cho trẻ uống thuốc theo đơn bố mẹ gửi mỗi ngày.

Lúc học sinh nghỉ, giáo viên mang chăn màn đi giặt, đánh rửa và khử trùng đồ chơi, trang trí lớp hoặc làm dụng cụ học tập…

Vất vả với công việc là vậy, giáo viên mầm non còn có thêm nhiệm vụ mà giáo viên cấp 1 trở lên ít phải thực hiện. Đó là duy trì liên lạc với phụ huynh học sinh mỗi ngày bằng đủ các phương thức, từ camera đến zalo, facebook, tin nhắn trực tiếp, nghe điện thoại..., và bất cứ thời gian nào trong ngày, khiến họ càng thêm áp lực.

Ông Lê Anh Tuấn cho biết, giáo viên mầm non đang bị bủa vây bởi nhiều công nghệ liên lạc (Ảnh: Huỳnh Quyết).

Tại tọa đàm "Kinh nghiệm ứng dụng phương pháp lấy trẻ làm trung tâm và xu hướng mới trong quản lý giáo dục mầm non", vừa được tổ chức tại Hà Nội chiều 28/3, ông Lê Anh Tuấn, Chủ tịch một tập đoàn giáo dục, cũng chia sẻ nỗi vất vả và áp lực đó của giáo viên mầm non.

"Khi đi ghi nhận công việc của giáo viên mầm non ở các trường tại nhiều tỉnh thành, chúng tôi thấy họ vừa khổ trong công việc, vừa bị bủa vây bởi các phương tiện liên lạc: camera, zalo, facebook…, và cả nhắn tin trực tiếp tới từng phụ huynh.

Vậy tại sao không có cách thức gì có thể tích hợp tất cả các ứng dụng trên chỉ trong một phần mềm quản lý điện tử, từ đó giáo viên mầm non chỉ đơn giản mở một phần mềm là có thể trao đổi phụ huynh, hoàn tất giấy tờ, cập nhật tình hình lớp học..."?, ông Tuấn đặt câu hỏi.

Còn chuyên gia giáo dục Nhật Bản Koike Yoshinori chia sẻ, việc gia tăng học sinh hàng năm khiến giáo viên mầm non vốn đã vất vả ngày càng nặng nhọc hơn, tại Nhật đã xảy ra điều này.

Vậy nên họ cần được hỗ trợ chuyển đổi số, làm sao giáo viên có thể dùng một phương tiện liên lạc nhưng vẫn có thể quản lý học sinh và sổ sách, để ít nhiều giảm tải trong công việc cũng như trong các cách thức liên lạc với phụ huynh mỗi ngày.

Học phí 700.000 đồng/em liệu có thể chuyển đổi số?

Tại tọa đàm, một hiệu trưởng tại Vĩnh Phúc băn khoăn rằng học phí thấp, chỉ 700.000 đồng/em/tháng, liệu có đủ năng lực chuyển đổi số.

Ông Lê Anh Tuấn cho biết nhiều vị hiệu trưởng cũng có băn khoăn như vậy. Điều đó giúp ông và các đối tác, đồng nghiệp thúc đẩy việc áp dụng chuyển đổi số bằng ứng dụng tích hợp tất cả các phương tiện, trong đó vừa có camera, vừa có phần mềm trò chuyện khác nhưng hoàn toàn miễn phí cho các trường mầm non trên cả nước, hoặc nếu có thu phí thì cũng chỉ khoảng 30.000 đồng/tháng.

Các chuyên gia đồng quan điểm, áp dụng chuyển đổi số giúp nâng cao chất lượng giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non. Điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho trẻ, giáo viên và phụ huynh, tạo nên môi trường giáo dục chuyên nghiệp, hiệu quả.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, chuyển đổi số trong giáo dục cũng gặp nhiều thách thức, nhất là vùng sâu, vùng xa, đặc biệt cấp học mầm non còn có nhiều hạn chế trong việc tiếp cận công nghệ tiên tiến của thời đại.

Không những thế, tại chính một số thành phố lớn, việc giáo viên mầm non ngại thay đổi cũng là một trở ngại đáng kể trong việc chuyển đổi số.

Ông Adachi Yasunobu, Giám đốc điều hành một công ty giáo dục tại Nhật Bản, kể một kinh nghiệm từ nước này. Ngoài vất vả về việc chăm sóc trẻ, trước đây giáo viên ở Nhật cũng chật vật bởi họ quản lý lớp bằng giấy bút. Nhưng ban đầu, họ không muốn thay đổi cách thức quản lý truyền thống này bởi sợ công nghệ làm ảnh hưởng tới cảm xúc của trẻ.

Thế nhưng dần dần quan niệm này đã thay đổi. Họ đã chuyển đổi số và cách tiếp cận của công nghệ thông tin ở đây như một giải pháp giúp đỡ giáo viên trong việc nhập tài liệu vào máy tính, để họ tiết kiệm thời gian viết báo cáo để có thêm thời gian chăm sóc trẻ.

Chuyên gia này cho biết, hiện khoảng 18.000/30.000 trường của Nhật Bản đã được quản lý bằng công nghệ thông tin, điều này trở thành cuộc cách mạng khi thay giấy bút bằng số hóa trong quản lý nhà trường.

Tại Việt Nam, hiện nhiều trường đã áp dụng chuyển đổi số thành công. Theo Trưởng phòng GD&ĐT quận Ba Đình (Hà Nội), 100% trường học, giáo viên, nhân viên của quận này được truy cập khai thác sử dụng dữ liệu dùng chung Google Workspace for Education, tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành.

Giáo dục Ba Đình đã vượt qua những trở ngại để tiếp cận trường học thông minh, bám vào 3 trụ cột là hạ tầng số, nền tảng số và năng lực số.

Thống kê của Bộ GD&ĐT, 3 năm học gần đây, có hơn 40.000 giáo viên nghỉ việc, trong đó giáo viên mầm non chiếm số lượng lớn nhất. Mới đây, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cũng thừa nhận công việc của giáo viên mầm non rất vất vả, nặng nhọc. Thực tế giáo viên mầm non giờ làm việc nhiều hơn, số giờ trông trẻ dài hơn và đội ngũ đang bỏ ra nhiều sức lực làm việc, không có thời gian phát triển chuyên môn cũng như chăm sóc gia đình.