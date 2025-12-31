Loạt "con sâu" trong bữa ăn bán trú ở trường học năm 2025

Ngày 19/12, UBND xã Kim Ngân (tỉnh Quảng Trị) ban hành quyết định kỷ luật cách chức ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng và bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy.

Quyết định kỷ luật này bắt nguồn từ khoảng 3 tháng trước, khi 40 học sinh của trường có dấu hiệu ngộ độc sau bữa ăn sáng. Gần 2 giờ đồng hồ sau, học sinh mới được nhà trường cho đi viện điều trị.

Kết luận của cơ quan chức năng cho thấy, học sinh bị ngộ độc vì thức ăn của bếp ăn bán trú tại trường bị nhiễm khuẩn.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính với nhà trường, mức phạt 196,5 triệu đồng.

Học sinh phải nhập viện điều trị sau bữa ăn sáng (Ảnh: Hoan Nguyễn).

Sự việc ồn ào kéo dài khi phụ huynh năm lần bảy lượt đồng loạt cho học sinh nghỉ học để phản đối việc cô Phó Hiệu trưởng nhà trường chưa bị kỷ luật. Chỉ khi khi cô Huế bị cách chức, phụ huynh mới đưa học sinh đi học đầy đủ.

Cũng trong tháng 12/2025, hình ảnh suất ăn 38.000-40.000 đồng tại THPT Trưng Vương (TPHCM) lan truyền, dấy lên tranh cãi khi chỉ lèo tèo mấy viên thịt.

Theo lãnh đạo trường, đơn vị cam kết sẽ sát sao hơn về định lượng, chất lượng trong thời gian tới.

Ngay sau khi có phản ảnh, Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu nhà trường báo cáo và phối hợp với cơ quan an toàn vệ sinh thực phẩm tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh các đơn vị thực hiện chưa tốt vấn đề bữa ăn học đường.

Ngày 15/10, phụ huynh cho hàng trăm học sinh Trường Tiểu học Cự Khê (Hà Nội) đồng loạt nghỉ học.

Sự việc bắt nguồn từ việc phụ huynh trường này phát hiện thịt bị ôi, trứng hỏng, có mùi hôi được nhập vào bếp ăn bán trú của trường.

Với việc phản đối bằng cách cho hàng trăm học sinh nghỉ học, nhà trường sau đó phải thay đơn vị cung cấp suất ăn.

UBND TP Hà Nội cũng phạt hành chính đơn vị cung cấp suất ăn đưa thịt ôi, trứng hỏng vào trường học.

Phụ huynh mang cơm đến trường cho con sau khi phát hiện thấy thịt ôi, trứng hỏng bị đưa vào trường học (Ảnh: M. Hà).

Ngày 14/10, nhiều sinh viên tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Đại học Thái Nguyên xuất hiện triệu chứng rối loạn tiêu hóa.

Thời điểm đó, có 244 sinh viên bị đau bụng, được theo dõi, chăm sóc y tế, trong đó 9 trường hợp có biểu hiện nặng hơn được chuyển Bệnh viện A Thái Nguyên khám.

Các nguyên nhân ban đầu được dự đoán có thể liên quan đến nguồn nước hoặc thực phẩm được sử dụng trong bữa ăn.

Đầu tháng 10, một số hình ảnh về suất ăn bán trú của Trường tiểu học số 1 Ba Đồn (Quảng Trị) được đưa lên mạng xã hội kèm theo ghi chú, mức giá 25.000 đồng.

Suất ăn bán trú được chia theo khay. Trong khay có cơm trắng, khoảng 3 lát chả mỏng, một quả trứng luộc, một ít muối mè và canh có vài cọng rau.

Ngay lập tức, những hình ảnh được cộng đồng mạng chia sẻ chóng mặt gây tranh cãi.

Theo hiệu trưởng nhà trường, sở dĩ suất ăn lèo tèo là do ảnh hưởng mưa bão khiến nguồn thực phẩm khan hiếm, thịt heo và nhiều mặt hàng chưa kịp cung ứng, nên khẩu phần cho bữa ăn bị hạn chế.

UBND phường Ba Đồn đã yêu cầu Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn kiểm điểm và chấn chỉnh.

Hình ảnh khay cơm của học sinh Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: Tiến Thành).

Chất lượng bữa ăn bán trú và khẩu phần ăn của học sinh là vấn đề gây bức xúc dư luận trong nhiều năm qua.

Điều này được cử tri địa phương đưa ra trong một số buổi tiếp xúc với đại biểu Quốc hội.

Theo cử tri tỉnh Hưng Yên, việc liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể tại trường học, bếp ăn công nghiệp… Mặc dù vậy khi phát hiện ra, mức phạt hành chính chưa đủ răn đe.

Cử tri đề nghị Chính phủ, Bộ Y tế điều chỉnh, sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm để phù hợp tình hình hiện nay, có chế tài đủ mạnh, xử phạt nghiêm đối với các vi phạm.

Liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm học đường, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Lê Thành Long.

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ GD&ĐT và các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất về giải pháp đồng bộ bảo đảm an toàn thực phẩm học đường, chủ động thực hiện theo thẩm quyền hoặc đề xuất, kiến nghị các giải pháp phù hợp nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế, giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở giáo dục.