Phụ huynh trường tư Hà Nội bất ngờ nhận hơn 3 triệu tiền hoàn ăn bán trú

Nhiều phụ huynh có con theo học tiểu học tư thục trên địa bàn Hà Nội chia sẻ niềm vui bất ngờ khi tài khoản cá nhân nhận được khoản tiền hoàn trả chi phí ăn bán trú. Đây là lần đầu tiên họ được thụ hưởng trực tiếp chính sách an sinh giáo dục của thành phố dành cho học sinh ngoài công lập.

Chị Phạm Hồng Hà (phường Xuân Phương, Hà Nội) có hai con học Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm Symphony, vừa nhận số tiền hoàn ăn hơn 3.000.000 đồng vào sáng ngày 16/1. Khi nhà trường gửi đường link để kê khai thông tin tài khoản, chị Hà vẫn nghĩ đây chỉ là thủ tục hành chính cho đến lúc thấy thông báo chuyển khoản.

Chị Phạm Hồng Hà nhận tiền hoàn ăn bán trú 1.580.000 đồng (Ảnh: NVCC).

“Khoản tiền không quá lớn, nhưng ý nghĩa tinh thần thì rất rõ. Điều này cho thấy sự quan tâm của thành phố tới thế hệ tương lai, không phân biệt học sinh trường công hay trường tư. Với gia đình, khoản hỗ trợ này giúp san sẻ chi phí giáo dục, để các con có điều kiện phát triển tốt hơn cả về thể chất lẫn tinh thần”, chị Hà nói.

Chị Phan Thị Lệ Hằng, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Phenikaa, cho biết đã được nhà trường hoàn tiền hỗ trợ ăn bán trú của thành phố từ 3 tuần nay. Mức tiền hoàn của học sinh có sự chênh lệch, tùy theo số bữa ăn thực tế.

“Lớp con tôi có bạn nhận 1.620.000 đồng, có bạn 1.600.000 đồng, 1.580.000 đồng hoặc 1.540.000 đồng. Đây là số tiền cho 4 tháng học kỳ I. Phụ huynh đều khá vui vì đây là khoản hỗ trợ thiết thực, trước đây ít ai nghĩ tới khi cho con học trường tư”, chị Hằng chia sẻ.

Học sinh Trường Tiểu học Brendon (Ảnh: Fanpage nhà trường).

Theo ghi nhận, phụ huynh các trường tư thục khác như Vinschool, Lomonoxop Mỹ Đình cũng đã nhận được thông báo từ nhà trường và đang chờ hoàn tiền theo đúng quy trình. Việc hỗ trợ được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản trực tiếp tới phụ huynh.

Việc phụ huynh học sinh tiểu học, bao gồm cả công lập và tư thục, được hoàn tiền ăn bán trú xuất phát từ chính sách mới của Hà Nội trong năm học 2025-2026. UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 4537 triển khai thực hiện Nghị quyết 18 của HĐND thành phố về cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn.

Theo Nghị quyết 18, học sinh tiểu học tại Hà Nội được hỗ trợ tiền ăn trưa với mức 20.000 đồng/ngày. Riêng học sinh thuộc 23 trường ở các xã miền núi và khu vực bãi giữa sông Hồng được hỗ trợ mức cao hơn là 30.000 đồng/ngày.

Chính sách này áp dụng cho cả học sinh công lập và tư thục trên địa bàn thành phố, không bao gồm các trường có vốn đầu tư nước ngoài.

Chính sách hỗ trợ tiền ăn bán trú lần này không chỉ góp phần giảm gánh nặng chi phí cho phụ huynh, mà còn được kỳ vọng tạo sự công bằng hơn trong thụ hưởng chính sách giáo dục, khẳng định định hướng lấy học sinh làm trung tâm trong các quyết sách an sinh của Hà Nội.