Chi tiết lịch thi vào lớp 10 TPHCM năm 2026

Theo đó, thời gian thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026-2027 tại TPHCM là ngày 1-2/6. Trước 1 ngày, thí sinh sẽ có mặt tại điểm thi để sinh hoạt quy chế, kiểm tra thông tin cá nhân.

Dự thi tuyển sinh vào lớp 10, thí sinh sẽ phải hoàn thành 3 môn thi: Ngữ văn, toán, ngoại ngữ. Riêng thí sinh dự thi lớp 10 chuyên/tích hợp sẽ dự thi thêm bài thi môn chuyên/tích hợp.

Trong đó, ngày 1/6, buổi sáng thí sinh dự thi môn ngữ văn (120 phút) và buổi chiều dự thi môn ngoại ngữ (90 phút).

Ngày 2/6, buổi sáng thí sinh dự thi môn toán (120 phút), buổi chiều dự thi môn chuyên/tích hợp (150 phút).

Thời gian thi chi tiết từng môn thi cụ thể như sau:

Kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại TPHCM được tổ chức theo 2 phương thức: Xét tuyển và thi tuyển.

Phương thức xét tuyển áp dụng đối với một số trường đặc thù. Cụ thể, Trường THCS - THPT Thạnh An (xã Thạnh An) tuyển học sinh đã hoàn thành chương trình THCS tại trường; Trường THPT Võ Thị Sáu tại đặc khu Côn Đảo xét tuyển học sinh tốt nghiệp từ Trường THCS Lê Hồng Phong trên địa bàn.

Phương thức thi tuyển áp dụng đối với học sinh hoàn thành chương trình THCS năm học 2025-2026 trên địa bàn thành phố, đủ độ tuổi và có nguyện vọng vào các trường THPT công lập.

Bên cạnh đó, hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú tuyển sinh theo quy định riêng, với quy trình và thời gian do Sở GD&ĐT TPHCM hướng dẫn.