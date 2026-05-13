Sở GD&ĐT TPHCM lưu ý về đề thi vào lớp 10 THPT 2026

Theo Quy chế thi vào lớp 10 THPT năm 2026, Sở GD&ĐT TPHCM vừa ban hành, cấu trúc đề thi lớp 10 năm nay được thiết kế theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tăng yêu cầu đọc hiểu, vận dụng và năng lực thực tiễn thay vì học thuộc lòng.

Theo đó, Sở yêu cầu, đề thi phải đảm bảo chính xác, khoa học và tính sư phạm; câu chữ rõ ràng; phân loại được thí sinh.

Riêng đề thi tự luận phải ghi rõ số điểm mỗi câu hỏi; mỗi đề thi phải có đáp án và hướng dẫn chấm thi…

Về công tác vận chuyển, bàn giao đề thi và bài thi phải có biên bản, niêm phong và giám sát chặt chẽ. Các khu vực in sao đề, chấm thi, làm phách phải được bảo vệ 24/24.

Khu vực ra đề thi, in sao đề thi phải thực hiện tại địa điểm an toàn, biệt lập, được công an bảo vệ nghiêm ngặt từ khi bắt đầu công tác ra đề thi và công tác in sao đến hết thời gian thi môn cuối cùng.

Khu vực ra đề thi, in sao đề thi được tổ chức theo 3 vòng độc lập:

Vòng 1: Cách ly tuyệt đối với bên ngoài từ khi bắt đầu ra đề thi, in sao đến khi thi xong. Hội đồng ra đề thi phối hợp với công an xây dựng phương án bảo đảm an ninh, kiểm tra các phòng và niêm phong cửa sổ.

Vòng 2: Tiếp giáp vòng 1 và vòng 3, cách ly với bên ngoài đến khi thi xong.

Người làm nhiệm vụ tại đây giám sát liên lạc bằng điện thoại cố định, làm đầu mối giao tiếp và kiểm soát người, đồ vật ra vào.

Vòng 3: Tiếp giáp vòng 2 và bên ngoài.

Việc vận chuyển và bàn giao đề thi phải có công an giám sát; túi đề thi phải đựng trong thùng kín, niêm phong và lập biên bản giao nhận.

Đối với khu vực chấm thi phải bảo đảm an ninh, an toàn, có đủ phương tiện phòng cháy, chữa cháy và có công an bảo vệ liên tục 24 giờ/ngày; nơi chấm thi, chấm kiểm tra bài thi tự luận và nơi bảo quản bài thi tự luận được bố trí gần nhau.

Sau khi có điểm thi, thí sinh có thể nộp đơn xin phúc khảo. Theo quy định, ban phúc khảo bài thi không được trùng với ban giám khảo. Người đã tham gia ban làm phách không được tham gia ban phúc khảo.

Ban phúc khảo kiểm tra các sai sót như cộng sai điểm, ghi nhầm điểm thi, nhập sai điểm bài thi, chấm lại bài thi theo đề nghị của thí sinh.

Sở cũng quy định trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thi, trưởng các ban và cán bộ làm thi nếu xảy ra sai sót hoặc vi phạm.

Kỳ thi vào lớp 10 năm 2026-2027 tại TPHCM diễn ra ngày 1-2/6. Trước 1 ngày, thí sinh sẽ có mặt tại điểm thi để sinh hoạt quy chế, kiểm tra thông tin cá nhân.

Dự thi tuyển sinh vào lớp 10, thí sinh sẽ phải hoàn thành 3 môn thi: Ngữ văn, toán, ngoại ngữ. Riêng thí sinh dự thi lớp 10 chuyên/tích hợp sẽ dự thi thêm bài thi môn chuyên/tích hợp.

Trong đó, ngày 1/6, buổi sáng thí sinh dự thi môn ngữ văn (120 phút) và buổi chiều dự thi môn ngoại ngữ (90 phút).

Ngày 2/6, buổi sáng thí sinh dự thi môn toán (120 phút), buổi chiều dự thi môn chuyên/tích hợp (150 phút).