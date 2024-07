Top 10 trường THPT có điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất Hà Nội năm 2024

Theo đó, các trường THPT có điểm chuẩn lớp 10 cao nhất thành phố Hà Nội năm 2024 gồm: Chu Văn An, Kim Liên, Phan Đình Phùng, Yên Hòa, Lê Quý Đôn (Hà Đông), Việt Đức, Nguyễn Gia Thiều, Thăng Long, Nguyễn Thị Minh Khai và Nhân Chính.

Danh sách này không có "nhân tố mới", song có sự thay đổi về thứ hạng so với năm 2023.

Theo đó, Trường THPT Chu Văn An lần đầu mất ngôi vị đứng đầu. Thay vào đó, có hai trường THPT lấy điểm chuẩn cao bằng Chu Văn An là Yên Hòa và Lê Quý Đôn (Hà Đông). Đây được xem là một sự kiện bởi từ trước tới nay luôn có khoảng cách điểm chuẩn giữa trường THPT Chu Văn An và toàn bộ các trường còn lại của Hà Nội.

Đứng vị trí thứ hai là Trường THPT Thăng Long. Sau nhiều năm đánh mất thứ hạng, thường xuyên nằm nửa cuối tốp 10, năm nay trường Thăng Long đã bứt phá với điểm chuẩn 42,25, chỉ kém Chu Văn An 0,25 điểm.

Đứng vị trí thứ ba ở mức điểm 41,75 là 3 trường: Kim Liên, Phan Đình Phùng và Nguyễn Gia Thiều.

Đứng vị trí cuối cùng là 3 trường: Việt Đức, Nguyễn Thị Minh Khai và Nhân Chính.

Mức điểm từ 40 trở lên còn có các trường: Xuân Đỉnh, Cầu Giấy.

So với năm ngoái, điểm chuẩn các trường tốp đầu tăng giảm không đồng đều. Tuy nhiên nhóm trường điểm chuẩn tăng có mức tăng rất nhẹ với 0,25 điểm. Ngoại trừ trường Thăng Long tăng 1,25 điểm.

Trong khi đó, nhóm trường điểm chuẩn giảm có mức giảm từ 1-2 điểm.

Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10 công lập năm 2024 vào chiều qua, 29/6.

Kỳ thi năm nay có sự tham gia của 117.361 thí sinh. Trong đó, khoảng 106.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 không chuyên.

Thí sinh đỗ thủ khoa đạt 48,5 điểm, là học sinh Nguyễn Hoàng Minh Quân của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Tổng cộng có 1.925 thí sinh đạt từ 45 điểm trở lên, tức đạt trung bình 9 điểm/môn.

Tính từ mốc 40 điểm trở lên, có 29.130 thí sinh đạt. Con số này chiếm khoảng 39,5% tổng chỉ tiêu của 119 trường THPT công lập (không bao gồm trường công lập tự chủ và hiệp quản).

Năm nay, Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 cho 119 trường THPT công lập tuyển mới 1.657 lớp và 73.695 học sinh.

Trong đó, 4 trường chuyên và có lớp chuyên tuyển mới 82 lớp và 2.970 học sinh.

8 trường THPT công lập tự chủ tuyển mới 85 lớp và 3.555 học sinh.

Tổng chỉ tiêu là 77.250 học sinh. So với năm 2023, tổng chỉ tiêu tăng hơn 1.500 học sinh.

Ngoài ra, Hà Nội còn có 4 trường THPT chuyên trực thuộc đại học, giúp tăng số suất học công lập của toàn thành phố lên khoảng 81.000.