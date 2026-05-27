Thời tiết Hà Nội trong 3 ngày học sinh thi lớp 10 ra sao?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/5 - thời điểm thí sinh đến điểm thi làm thủ tục - buổi sáng và trưa tại Hà Nội không mưa, trời nắng, nhiệt độ dao động 27-32 độ C. Tuy nhiên từ chiều đến tối có lúc xuất hiện mưa rào và dông, nhiệt độ khoảng 29-33 độ C.

Ngày 30/5 - ngày thi đầu tiên với hai môn ngữ văn và ngoại ngữ, thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái không mưa, trời nắng cả ngày. Nhiệt độ buổi sáng khoảng 28-32 độ C, buổi chiều tăng lên 30-34 độ C.

Sang ngày 31/5, thời tiết Hà Nội có xu hướng nóng hơn. Buổi sáng không mưa, trời nắng, nhiệt độ 28-33 độ C. Buổi chiều tiếp tục nắng nóng với nhiệt độ cao nhất khoảng 35 độ C.

Ngày 1/6 - thời điểm tổ chức thi các môn chuyên - được dự báo là ngày nóng nhất trong đợt thi này. Nhiệt độ buổi sáng dao động 29-34 độ C, buổi chiều có thể lên tới 36 độ C. Trời không mưa nhưng nắng nóng kéo dài.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo phụ huynh có thể theo dõi thông tin cảnh báo dông cập nhật 15 phút/lần trên trang hymetnet.gov.vn để chủ động phương án đưa đón thí sinh.

Chi tiết lịch thi lớp 10 Hà Nội năm 2026

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 diễn ra từ ngày 30/5 đến 1/6.

9h sáng ngày 29/5, các điểm thi tổ chức học quy chế thi, phổ biến lịch thi và để thí sinh kiểm tra thông tin đăng ký dự thi.

Ngày 30/5, buổi sáng thí sinh thi môn ngữ văn trong 120 phút, bắt đầu làm bài từ 8h và kết thúc lúc 10h. Buổi chiều thi môn ngoại ngữ trong 60 phút, bắt đầu từ 14h và kết thúc lúc 15h.

Ngày 31/5, thí sinh thi môn toán trong thời gian 120 phút, bắt đầu từ 8h và kết thúc lúc 10h.

Riêng thí sinh dự thi vào các trường THPT chuyên sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 1/6. Buổi sáng tổ chức các môn ngữ văn, toán (dành cho lớp chuyên Toán và chuyên Tin học), ngoại ngữ khác. Buổi chiều thi khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lí, tiếng Anh. Thời gian làm bài mỗi môn chuyên là 150 phút.

Năm học 2026-2027, Hà Nội là địa phương có quy mô tuyển sinh lớp 10 lớn thứ hai cả nước, sau TPHCM.

Theo đó, dựa trên số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, toàn thành phố có 124.915 thí sinh dự thi vào lớp 10. Với tổng số 147.000 học sinh lớp 9, số thí sinh không thi công lập vào khoảng 22.000 em. Tỷ lệ thí sinh học công lập vào khoảng 55,4%.