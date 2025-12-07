Thiếu thiết bị học STEM, học sinh đến lò bánh mì... "cầu cứu"

Chia sẻ về việc áp dụng dạy học STEM (giáo dục tích hợp) thời gian qua, cô giáo, Đại biểu Quốc hội Hà Ánh Phượng (đoàn Phú Thọ), cho biết nhiều địa phương miền núi còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất, giáo viên và đặc biệt máy móc.

Quá trình triển khai, thầy cô và học sinh ở đây luôn phải tìm mọi cách sáng tạo, ứng biến để phù hợp với thực tiễn. Vì vậy, nhiều tiết học trở nên thật sự ý nghĩa và là kỷ niệm khó quên.

Đại biểu Quốc hội Hà Ánh Phượng, đoàn đại biểu Phú Thọ (Ảnh: M. Hà).

Trong rất nhiều kỷ niệm về việc dạy STEM, cô Phượng nhớ nhất dự án nghiên cứu ống hút của học sinh dân tộc thiểu số ở Phú Thọ. Các em gần như không có phương tiện, không có thiết bị thí nghiệm để thực hiện những bước cơ bản như tách hydro và oxy trong quá trình học liên môn lý - hóa.

Vì vậy, các em cùng thầy cô đã nghĩ ra một cách rất sáng tạo: Đến các lò bánh mì nhờ hỗ trợ mượn dụng cụ và nguồn nhiệt phù hợp cho thí nghiệm.

Khi cần chế tạo máy cắt ống hút, không có điều kiện để mua thiết bị, các em gom linh kiện phế liệu, tự mày mò lắp ráp, và cuối cùng đã tạo được một chiếc máy cắt hoạt động được.

“Tôi luôn nhớ hình ảnh những đứa trẻ không có tiền, không có máy móc, nhưng “cái khó ló cái khôn”, kiên trì từng bước để hoàn thành dự án.

Trải nghiệm đó không chỉ khiến các em trưởng thành hơn rất nhiều, mà từ thành công của dự án này đã mở ra cho các em cơ hội được kết nối với các quốc gia trên thế giới, được học hỏi, chia sẻ với các chuyên gia STEM quốc tế”, Đại biểu Hà Ánh Phượng nhớ lại.

Kỹ sư Đỗ Hoàng Sơn, thành viên liên minh STEM Việt Nam (Ảnh: M. Hà).

Không riêng cô Nhàn, nhiều chuyên gia tham dự Tọa đàm về STEM trong giáo dục cũng cho biết việc đưa giáo dục STEM vào trường học ở vùng cao đã đạt nhiều kết quả ý nghĩa.

“Thực tiễn cho thấy, nhiều địa phương như Cao Bằng, Lạng Sơn đã đạt được những kết quả rất ấn tượng khi học sinh giành giải cao tại các cuộc thi robot, lập trình điều khiển thiết bị không người lái ở khu vực và quốc tế.

Điều này cho thấy, khi có năng lực tổ chức và kết nối, giáo dục STEM có thể được triển khai ở quy mô quốc gia, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ”, kỹ sư Hoàng Sơn, thành viên liên minh STEM Việt Nam, chia sẻ.

Theo ông Sơn, sau khi có Nghị quyết 71 về đổi mới trong giáo dục, việc giáo dục STEM được đẩy mạnh. Vì vậy, ngoài cải thiện cơ sở vật chất, việc đào tạo giáo viên STEM sẽ được Bộ GD&ĐT triển khai bài bản trong thời gian tới.

Cô Nguyễn Thị Nhàn, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THCS Cầu Giấy- Hà Nội (Ảnh: M. Hà).

Chia sẻ thêm về nội dung trên, cô Nguyễn Thị Nhàn, Tổ trưởng chuyên môn, Trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội, cho hay, tháng 5 vừa qua, nhà trường đã vinh dự được Tổng Bí thư Tô Lâm tặng một phòng học STEM hiện đại.

Để phòng học này không “đắp chiếu”, nhà trường đã lên kế hoạch vận hành, đào tạo học sinh cốt cán (khoảng 40 em ban đầu) đến đào tạo giáo viên. Từ việc giảng dạy còn manh mún trước đây, hiện giáo dục STEM đã có hệ thống, lộ trình bài bản.

Bên cạnh đó, trường cũng triển khai tuần học không sách vở. Theo đó, các em được học trải nghiệm và ứng dụng thực tế. Thầy cô lồng ghép STEM vào các tiết dạy.

“Chúng tôi cho học sinh học với robot ảo trước khi dạy với robot thật. Học sinh tự thiết kế nhiều máy móc, vật dụng, chẳng hạn thiết kế xe đua công thức một từ các vật liệu tái chế hoặc thiết kế logo để làm quà tặng”…, cô Nhàn khẳng định thêm về ý nghĩa của việc học STEM.