Trường học nứt tường sau động đất, gần 30 học sinh phải đi học xa 5km

Điểm trường bản Tung cũ (nay là bản Xa Lao), thuộc Trường Tiểu học Trung Lý 1, xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa đang xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho học sinh và giáo viên trước thềm năm học mới 2026-2027.

Bà Ngô Thị Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trung Lý 1, cho biết năm nay dự kiến điểm trường này có gần 30 học sinh. Tuy nhiên, cơ sở vật chất tại đây đang xuống cấp, gây khó khăn cho việc tổ chức dạy và học.

Điểm trường bản Tung cũ, xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Hoàng Dương).

Theo bà Lan, trong năm 2025, điểm trường chịu ảnh hưởng của một trận động đất, khiến tường phòng học xuất hiện nhiều vết nứt. Tình trạng này ảnh hưởng đến chất lượng và độ an toàn của công trình, nhất là khi mùa mưa đang đến gần.

Trong thời điểm chuẩn bị đón học sinh bước vào năm học mới, nếu phòng học không được kiểm tra, gia cố và xử lý kịp thời, nguy cơ mất an toàn đối với học sinh, giáo viên và nhân viên nhà trường có thể gia tăng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Trung Lý, cho biết địa phương đã thành lập đoàn kiểm tra hiện trạng điểm trường bản Tung cũ, đồng thời xây dựng phương án bố trí nơi dạy và học trước thềm năm học mới.

Theo ông Thắng, trước mắt, địa phương dự kiến đưa học sinh từ điểm trường bản Tung cũ đến học tại điểm trường bản Xa Lao, cách khoảng 5km, trong năm học mới.

Vết nứt lớn trên tường do ảnh hưởng của động đất và mưa bão, gây mất an toàn cho học sinh và giáo viên (Ảnh: Hoàng Dương).

Về lâu dài, ông Thắng cho biết sau khi hoàn thành khu tái định cư tại bản Xa Lao và Trường nội trú liên cấp ở trung tâm xã Trung Lý, địa phương sẽ bố trí học sinh tại các điểm trường lẻ, trong đó có bản Xa Lao về học tại các cơ sở này.

“Khi hoàn thành khu tái định cư, hơn 60 hộ dân ở bản Tung cũng sẽ di dời ra bản Xa Lao để sinh sống. Việc đưa học sinh ra học trong năm học mới chỉ là phương án tạm thời”, ông Thắng cho biết.

Theo Chủ tịch UBND xã Trung Lý, địa phương không có kế hoạch bổ sung kinh phí sửa chữa điểm trường cũ do về lâu dài học sinh sẽ được bố trí học tại trường liên cấp. Việc này nhằm tránh đầu tư sửa chữa một công trình không còn nhu cầu sử dụng lâu dài, gây lãng phí.