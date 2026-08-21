Sau sắp xếp, Cần Thơ giảm tới 750 cơ sở giáo dục

Ngày 20/8, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố các quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ.

Theo đó, 27 trường THCS thuộc UBND xã, phường được sáp nhập vào 26 trường THPT thuộc Sở GD&ĐT. Sau sáp nhập, các trường được tổ chức theo mô hình trường THCS và THPT với tên gọi mới.

Đối với các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX), số lượng được sắp xếp từ 14 trung tâm còn 6 trung tâm theo các khu vực Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng (cũ).

Bà Trần Thị Huyền, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ trao quyết định cho các các bộ (Ảnh: CTV)

Trước khi sắp xếp, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ quản lý 108 cơ sở giáo dục, gồm các trường THPT, trường THCS và THPT, Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và trường chuyên biệt. Sau sắp xếp, còn 99 cơ sở.

Như vậy, sau sắp xếp Cần Thơ còn 406 cơ sở giáo dục, giảm 750 cơ sở, tương đương 64,88%.

Phải đổi từ tư duy quản lý sang quản trị

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Thị Huyền, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, cho biết việc sáp nhập nhằm thực hiện chủ trương tinh gọn đầu mối, tiết kiệm biên chế.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT đề nghị các địa phương, đơn vị khẩn trương hoàn thiện thủ tục bàn giao, tất toán tài chính, bảo đảm quyền lợi và chế độ tiền lương của cán bộ, giáo viên không bị gián đoạn sau sáp nhập.

Sau khi tổ chức lại, các đơn vị được yêu cầu nhanh chóng kiện toàn bộ máy, phân công nhiệm vụ rõ ràng, nhất là tại các phân hiệu; chuyển từ quản lý sang quản trị, xác định rõ trách nhiệm từng vị trí và tăng cường phối hợp.

Trao đổi với báo chí, bà Huyền cho biết các đơn vị cơ sở giáo dục mới đã thực hiện theo phương án được UBND thành phố phê duyệt, ban hành các quy định thành lập trường và kiện toàn tổ chức để kịp thời chuẩn bị cho năm học 2026-2027.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT, ngành giáo dục cùng các cơ quan, đơn vị và Đảng ủy, UBND 103 xã, phường đã làm công tác tư tưởng, nắm tâm tư, nguyện vọng của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên để có phương án sắp xếp phù hợp. Đa số nhận được sự đồng tình cao.

Đối với cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên bị ảnh hưởng bởi việc sắp xếp, ngành giáo dục thực hiện theo vị trí việc làm và có lộ trình giải quyết. Trường hợp có nguyện vọng nghỉ chế độ sẽ được xem xét, thực hiện theo quy định.

Trường học gấp rút chuẩn bị khai giảng

Cùng với việc kiện toàn tổ chức, ngành giáo dục TP Cần Thơ đang chuẩn bị cho năm học mới.

Theo bà Huyền, thực hiện kế hoạch của Bộ GD&ĐT, TP Cần Thơ đã xây dựng kế hoạch triển khai khung chương trình năm học mới, trong đó ngày 5/9 sẽ tổ chức khai giảng năm học trên địa bàn.

Sở GD&ĐT hướng dẫn các trường tổ chức khai giảng phù hợp với điều kiện thực tế, đặc điểm của từng đơn vị và học sinh, bảo đảm ý nghĩa của ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.

Các điểm trường đang rà soát cơ sở vật chất, chỉnh trang cảnh quan, môi trường, sắp xếp bàn ghế và phân công nhiệm vụ cho giáo viên để chuẩn bị đón học sinh, nhất là học sinh đầu cấp, bước vào năm học mới.