Cả điểm thi chuyên Tuyên Quang chỉ 1 thí sinh đạt trên 8 điểm môn lịch sử

Theo kết quả thi lại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố sáng 19/8, môn lịch sử có 31/112 thí sinh dự thi đạt điểm dưới 5, chiếm 27,7%.

Đáng chú ý, trong tổng số 112 thí sinh dự thi môn lịch sử, chỉ một em đạt điểm cao nhất là 8,25 - đây cũng là thí sinh duy nhất đạt từ 8 điểm trở lên.

Điểm thấp nhất môn lịch sử là 2,35, với một thí sinh đạt mức điểm này. Dải điểm phổ biến nhất là từ 5 đến 7, với 70 thí sinh, chiếm 62,5% tổng số thí sinh dự thi. Có 11 thí sinh đạt từ 7 điểm trở lên.

Điểm trung bình môn lịch sử trong kỳ thi lại là 5,55, thuộc nhóm 4 môn có điểm trung bình dưới 6, cùng với sinh học, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc.

Số thí sinh tương ứng từng mức điểm môn Lịch sử (Biểu đồ: Minh Chiến).

Bộ GD&ĐT cũng công bố điểm trung bình môn lịch sử của từng lớp tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Theo đó, lớp chuyên tin học có 3 thí sinh dự thi môn lịch sử, đạt điểm trung bình cao nhất là 6,33. Kế tiếp là lớp chuyên lịch sử với 34 thí sinh, điểm trung bình là 5,99. Lớp chuyên ngữ văn và chuyên tiếng Anh lần lượt xếp ở vị trí thứ 3 và thứ 4.

Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang đã thi lại trong hai ngày 14 và 15/8. Kỳ thi được tổ chức sau khi cơ quan chức năng xác định có sai phạm tại điểm thi này trong kỳ thi chính thức hồi tháng 6.

Phương án tổ chức thi lại đã được Bộ GD&ĐT tham vấn ý kiến các bên liên quan, cân nhắc và báo cáo cấp có thẩm quyền. Tại cuộc họp báo ngày 5/8 ở Bộ GD&ĐT, lãnh đạo Bộ nhấn mạnh việc tổ chức thi lại sẽ ảnh hưởng nhất định đến tâm lý thí sinh, song đây là phương án phù hợp nhất.

Phổ điểm môn lịch sử (Nguồn: Bộ GD&ĐT).

(Nguồn: Bộ GD&ĐT).

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cũng cho rằng, kỳ thi lại là cơ hội để các thí sinh chứng minh năng lực của mình.

Trước kỳ thi, ông Lâm Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tuyên Quang, cho biết sở đã chỉ đạo Trường THPT chuyên Tuyên Quang tổ chức ôn tập cho học sinh. Đồng thời, qua nhiều kênh khác nhau, sở đã động viên, ổn định tâm lý và khích lệ các thí sinh tự tin bước vào kỳ thi lại.

Kết quả thi lại cho thấy không có điểm 10 ở tất cả các môn thi. Điểm cao nhất là 9,75 ở hai môn vật lý và hoá học. Môn có điểm trung bình cao nhất là ngữ văn, với 7,18 điểm.