Cơ hội việc làm cho học sinh, sinh viên học tiếng Pháp

Sáng 11/4, Ngày hội Pháp ngữ 2026 diễn ra tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (TPHCM), thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, giáo viên và người dân tham gia với nhiều hoạt động văn hóa, giáo dục và kết nối nghề nghiệp.

Chương trình do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Tổng Lãnh sự quán Pháp tại TPHCM, Viện Pháp tại Việt Nam phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM tổ chức, nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Pháp ngữ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, nhận định tiếng Pháp không chỉ là một ngôn ngữ giao tiếp mà còn là cầu nối văn hóa, tri thức và hợp tác quốc tế. Đại diện ngành giáo dục thành phố cũng đánh giá cao ý nghĩa của Ngày hội trong việc tạo động lực học tập ngoại ngữ và mở rộng cơ hội cho học sinh.

Ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, bày tỏ kỳ vọng việc dạy và học tiếng Pháp tiếp tục đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Ông Étienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Pháp tại TPHCM, khẳng định Ngày Quốc tế Pháp ngữ không chỉ tôn vinh ngôn ngữ mà còn lan tỏa các giá trị chung về văn hóa, giáo dục và sự gắn kết giữa các quốc gia trong cộng đồng Pháp ngữ.

Theo ông Jean - Hugues Mota, Hiệu trưởng Trường Pháp Marguerite Duras, sự quan tâm đối với tiếng Pháp đang tăng: “Ngày càng có nhiều người dạy và học tiếng Pháp. Đây là tín hiệu tích cực không chỉ với Pháp mà còn với các quốc gia trong cộng đồng Pháp ngữ như Thụy Sĩ, Bỉ, nơi tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức”.

Ngày hội được tổ chức như một không gian mở với nhiều khu vực: hội đàm, tư vấn hướng nghiệp, triển lãm, workshop sáng tạo, trình chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật và khu ẩm thực.

Các đơn vị như Campus France, Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV), cùng nhiều trường đại học và doanh nghiệp đã trực tiếp tư vấn về lộ trình học tập và cơ hội nghề nghiệp trong môi trường sử dụng tiếng Pháp.

Bên cạnh đó, các hoạt động như cuộc thi hùng biện, hội thảo nghề nghiệp, tọa đàm với cựu du học sinh mang đến góc nhìn thực tiễn về việc học và sử dụng tiếng Pháp trong công việc.

Nhiều học sinh cho biết sự kiện mang lại không khí sôi động và cơ hội tiếp cận thực tế với môi trường Pháp ngữ.

“Em thấy ngày hội rất vui và năng động, phù hợp với mình nên khá hào hứng khi tham gia”, em Bảo Đại học sinh lớp 10P01, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cho biết.

Nói về lý do lựa chọn tiếng Pháp, Bảo Đại cho biết đây không chỉ là một ngôn ngữ phổ biến mà còn hỗ trợ trong việc học ngoại ngữ khác. Học sinh này cũng cho biết việc học song song hai ngoại ngữ ban đầu có thể gây nhầm lẫn, đặc biệt là trong phát âm. Tuy nhiên, khi đã phân biệt rõ, việc sử dụng hai ngôn ngữ trở nên thuận lợi hơn.

Trong khuôn khổ ngày hội, nhiều hoạt động diễn ra xuyên suốt như triển lãm “Mười từ cho tương lai”, giới thiệu các tác phẩm sáng tạo của học sinh; triển lãm ảnh “Pot-au-Phở” về sự giao thoa ngôn ngữ Việt - Pháp; cùng khu trình chiếu phim hoạt hình quốc tế dành cho thiếu nhi.

Các workshop về robot, thực tế ảo, hoạt động phát triển bền vững, cùng khu trò chơi và chợ thủ công tạo không gian trải nghiệm đa dạng cho người tham gia ở nhiều độ tuổi.

Ngày hội Pháp ngữ 2026 thể hiện xu hướng tăng cường kết nối giữa nhà trường, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp, qua đó giúp học sinh, sinh viên tiếp cận sớm với môi trường học tập và làm việc trong cộng đồng Pháp ngữ.