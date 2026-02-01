Nam sinh 21 tuổi giật cú đúp hai cuộc thi quốc gia trong 4 ngày

4 ngày giật cú đúp quán quân

Trung tuần tháng 1 vừa qua, Kiều Khánh Nam, sinh viên năm 3, Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB) - Đại học Quốc gia Hà Nội, gây ấn tượng khi giật cú đúp đoạt hai cuộc thi cấp quốc gia: Nam vương cuộc thi “Nét đẹp sinh viên Việt Nam” và quán quân cuộc thi “Sinh viên thế hệ mới”.

Chỉ trong vòng 4 ngày, nam sinh 2 lần được xướng danh ngôi vị quán quân ở hai cuộc thi cấp quốc gia.

Tại “Hội làng” 2026 do Trường Quản trị và Kinh doanh tổ chức ngày 31/1, Khánh Nam tiếp tục được nhận học bổng 100% cho chương trình đào tạo thạc sỹ sắp tới.

Theo nam sinh, đây là phần thưởng lớn, giúp em tiếp tục học cao hơn để kiên định với con đường học vấn của mình.

Nam sinh 21 tuổi nhận cú đúp hai cuộc thi quốc gia dành cho sinh viên (Ảnh: NVCC).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Kiều Khánh Nam (SN 2005) cho biết, mình sinh ra và lớn lên tại Hà Nội.

Trước đó, em từng đoạt giải 3 cuộc thi “Sáng tạo khởi nghiệp” HSB 2024; đại sứ truyền thông chương trình “Sắc màu cho em”; giải xuất sắc chương trình “Vòng tay yêu thương – ngày hội kết nối trẻ em tự kỷ TP Hà Nội 2022”; MC của nhiều chương trình…

Ngoài hoạt động ngoại khóa mạnh mẽ, Khánh Nam còn đảm nhận vai trò điều hành một trung tâm giáo dục tâm lý đặc biệt tại Hà Nội. Công việc này cho phép nam sinh trực tiếp tiếp xúc và hỗ trợ những người đang gặp khó khăn về tâm lý.

Đây cũng là ước mơ của em khi mong muốn xây dựng một môi trường hòa nhập tích cực dành cho những bạn trẻ đang gặp phải những vấn đề tâm lý trong xã hội.

Khánh Nam tại một cuộc thi (Ảnh: NVCC).

“Gia đình em vừa có truyền thống kinh doanh, vừa hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, nhất là giáo dục đặc biệt và tiếng Anh chuyên ngành. Điều đó thôi thúc em chọn môi trường dung hòa được cả hai yếu tố”, nam sinh cho biết.

Chân dung nam sinh đoạt cú đúp giải thưởng chỉ trong vòng 4 ngày (Ảnh: NVCC).

Chuẩn bị 13 năm để đoạt giải “Sinh viên thế hệ mới”

Nói về hành trình đoạt giải “Sinh viên thế hệ mới”, Khánh Nam cho biết, em đã ấp ủ và mất 13 năm hoạt động liên tục với trẻ đặc biệt, trẻ tự kỷ. Em có các chứng chỉ liên quan đến lĩnh vực này và đấy là hành trang lớn nhất em mang đến cuộc thi.

Tại cuộc thi “Sinh viên thế hệ mới” 2025, Khánh Nam và các cộng sự đã trực tiếp giải quyết bài toán hỗ trợ người khuyết tật làm chủ cuộc sống bằng công nghệ quen thuộc hàng ngày.

Với đề án mang tên “Vươn mình cùng nền tảng số”, Khánh Nam và cộng sự tập trung trang bị kỹ năng công nghệ số cơ bản, giúp người khuyết tật chủ động truyền thông, giới thiệu và kinh doanh các sản phẩm thủ công do chính họ tạo ra trên các nền tảng số phổ biến như Facebook, TikTok.

Khánh Nam và cộng sự tại cuộc thi "Sinh viên thế hệ mới" (Ảnh: NVCC).

Thông qua mô hình đào tạo đơn giản, dễ tiếp cận và mang tính thực tiễn cao, Khánh Nam và các cộng sự muốn hướng tới việc kết nối người khuyết tật với công nghệ, mở ra cơ hội tự chủ nghề nghiệp, gia tăng thu nhập và thúc đẩy quá trình hòa nhập xã hội bền vững.

Với cách tiếp cận thực tiễn, các kết quả đo lường cụ thể và giá trị nhân văn rõ nét, dự án do Khánh Nam phụ trách đã thuyết phục được ban giám khảo để giành giải quán quân.

Điều mà Khánh Nam và các cộng sự muốn hướng tới, dù là ai, dù có khác biệt thế nào đi chăng nữa, nhưng chúng ta đều có giá trị. Người khuyết tật không thiếu kỹ năng. Họ chỉ cần một cánh cửa để bước vào nền kinh tế số.

Khánh Nam trong một chương trình nghệ thuật mới đây (Ảnh: NVCC).

"Đặc biệt điều em mong muốn nhất là tạo ra giá trị thực sự cho xã hội, đấy đồng thời cũng là cách tạo ra hiệu quả cho cuộc sống", nam sinh khẳng định.