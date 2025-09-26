Thách thức trên hành trình AI hóa giáo dục của Hàn Quốc

Trở ngại từ giáo viên đến giáo trình

Năm 2022, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã công bố kế hoạch đưa lập trình trở thành môn học bắt buộc ở cấp trung học cơ sở từ năm 2025 và ở cấp tiểu học từ năm 2026. Kế hoạch này là một phần trong chiến lược quốc gia, nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực AI và trang bị hành trang cho thế hệ trẻ làm chủ tương lai số.

Tuy nhiên, các lớp học trên thực tế vẫn chưa sẵn sàng để đào tạo ra thế hệ cừ khôi về AI. Trong đó, trở ngại lớn nhất chính là bài toán thiếu hụt giáo viên chất lượng. Theo số liệu của Bộ Giáo dục, Hàn Quốc chỉ có 9 trường đại học có khoa sư phạm máy tính và mỗi năm tuyển tổng cộng 193 sinh viên.

Nếu tính thêm cả những chương trình đào tạo giáo viên tại các trường khác thì tổng chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm của cả nước là 434 người. Con số này chỉ nhỉnh hơn năm 2021 là 11 người, dù chính phủ đã nỗ lực tăng số lượng giáo viên tin học trong nhiều năm qua.

“Để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về AI, chúng ta phải có thêm nhiều người tham gia đội ngũ giảng dạy có đủ năng lực chuyên môn”, Nghị sĩ Lee Jeong-heon nhận định.

Không chỉ vậy, ông cũng cảnh báo rằng lực lượng giáo viên đang không đáp ứng kịp nhu cầu thực tiễn của các trường học. Cụ thể, nhiều trường phải phân công các tiết học về AI cho giáo viên từ các môn khác, hoặc luân chuyển 1 giáo viên có thể dạy về AI cho 10 trường.

Thế nhưng, ngay cả khi có giáo viên thì sách giáo khoa cũng đã lỗi thời và không theo kịp thời đại. Chương trình giảng dạy tin học hiện hành được sửa đổi vào năm 2022, tức là trước khi ChatGPT ra đời. Kể từ đó đến nay, AI tạo sinh thâm nhập mạnh mẽ vào mọi khía cạnh trong các môi trường làm việc ở trường học.

Hướng đi mới cho việc giảng dạy AI

Giáo viên của một trường cấp ba ở Mapo-gu, Seoul đã chia sẻ với truyền thông địa phương rằng: “Sách giáo khoa ngày nay hoàn toàn không đề cập đến AI tạo sinh. Chúng chỉ bao gồm các khái niệm như phân tích dữ liệu và các mô hình dự đoán, nhưng những nội dung này không phù hợp với mối quan tâm của học sinh cũng như các công nghệ có ảnh hưởng đến cuộc sống của các em”.

Học sinh giờ đây thường hỏi tại sao các em không được học về ChatGPT trong lớp nên buộc giáo viên phải tự soạn giáo án để bù đắp kiến thức còn thiếu.

Ở bậc tiểu học, môn tin học chỉ được phân bổ vỏn vẹn 34 tiếng/6 niên khóa (chiếm 0,58% tổng thời lượng học). Ở cấp trung học cơ sở, thời gian học là 68 tiếng/3 năm (chỉ khoảng 2% tổng số tiết). Học sinh trung học phổ thông thậm chí còn có thể không học môn này, vì đây chỉ là môn tự chọn.

Trong khi đó, theo số liệu giáo dục quốc tế, nước Anh dành 374 tiếng, Nhật Bản 405 tiếng và Bắc Kinh 212 tiếng cho môn học này.

Thực chất, nguyên nhân xuất phát từ sự lúng túng trong việc định nghĩa “giáo dục AI”. Có người thì cho rằng nên chú trọng dạy lập trình, trong khi số khác lại tin rằng kiến thức về dữ liệu, kỹ năng AI tạo sinh hoặc đạo đức mới là quan trọng hơn cả.

Sự ra đời của các công cụ AI có khả năng tự viết mã cũng làm dấy lên nghi ngờ về việc liệu chỉ dạy cú pháp lập trình có còn phù hợp.

Giáo sư Kim Hyun-chul thuộc khoa Khoa học máy tính của Đại học Korea khẳng định: “Thay vì chỉ đơn thuần tăng chỉ tiêu giáo viên, chúng ta cần làm rõ những kỹ năng mà các nhà giáo tương lai nên trang bị. Việc đào tạo giáo viên phải bao gồm khả năng làm việc với AI lẫn cách sử dụng nó có trách nhiệm, chứ không chỉ đơn thuần là mã hóa”.

Trước tình hình đó, Chính phủ đã có động thái chuẩn bị một chương trình giáo dục AI, với phạm vi toàn quốc và hướng tới mọi đối tượng.

Để có kinh phí thực hiện chương trình, Bộ Tài chính dự kiến đưa nội dung này vào ngân sách năm 2026, với nguồn kinh phí đến từ việc tăng mức thuế đóng góp cho giáo dục đối với các công ty tài chính và bảo hiểm, từ 0.5% lên 1%. Mức tăng này dự kiến sẽ mang về 1.300 tỷ won (tương đương với 943 triệu đô la Mỹ) mỗi năm.

Trịnh Hằng