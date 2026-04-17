Tân khoa RMIT vững bước đón tương lai

Tìm được tiếng nói sáng tạo có tầm vươn xa

Với tân khoa ngành Thiết kế ứng dụng sáng tạo Nguyễn Hương Giang, sáng tạo không phải là một phát hiện bất ngờ về bản thân. Từ bé, Giang đã thích vẽ, nhưng khi bắt đầu đại học, cô vẫn chưa hình dung được cụ thể về con đường phía trước.

“Sau này tôi mới nhận ra rằng không nhất thiết phải bắt đầu với một kế hoạch hoàn hảo. Có thể thử trước rồi dần dần khám phá mục đích của bản thân”, Giang chia sẻ.

Tại RMIT, việc được thử nghiệm trong môi trường học tập cởi mở là yếu tố quan trọng. Nhờ tham gia các dự án đầy thách thức và thường xuyên nhận phản hồi từ giảng viên, Giang dần hình thành tư duy thiết kế và học cách trình bày ý tưởng mạch lạc hơn.

Sau đó, Giang bắt đầu gặt hái những thành tích quốc tế tại các cuộc thi lớn như D&AD New Blood Awards, Crowbar Awards và hạng mục sinh viên của Hiệp hội Thiết kế Typography quốc tế (ISTD).

Nguyễn Hương Giang phát biểu tại Lễ tốt nghiệp của Đại học RMIT tại Hà Nội (Ảnh: RMIT).

Bên cạnh việc học, Giang còn thử sức với vai trò lãnh đạo. Giang đồng sáng lập CLB Văn hoá Nhật Bản (JCOR) và phụ trách thiết kế bộ nhận diện cho câu lạc bộ, đồng thời phối hợp cùng nhiều đơn vị trong trường tại các sự kiện và hoạt động kết nối sinh viên.

Kỳ thực tập năm cuối tại agency (đơn vị) sáng tạo Happiness Saigon đánh dấu bước chuyển tiếp mới trên hành trình của Giang. Tham gia giải quyết đề bài thực tế từ những khách hàng như Spotify, RMIT và Hygiene, Giang có cơ hội áp dụng kiến thức đã học trong môi trường làm việc cường độ cao. Hiện nay, Giang tiếp tục làm việc tại agency này trong một vai trò sáng tạo, nơi cả ý tưởng lẫn khả năng triển khai đều được coi trọng.

Học cách bước tiếp khi chưa có sự chắc chắn

Sinh ra và lớn lên tại Nga, Nguyễn Chí Nghĩa trở về Việt Nam năm 15 tuổi giữa đại dịch Covid-19. Việc thích nghi với nhịp sống mới không hề dễ dàng và đã có lúc Nghĩa nghĩ đến chuyện quay lại Nga.

Quyết định chọn học tại RMIT là bước ngoặt đối với cậu. Nghĩa theo học ngành Công nghệ thông tin, lĩnh vực mà cậu hứng thú từ trước, nên điều khiến cậu bất ngờ nhất không nằm ở bài vở mà ở những hoạt động ngoại khóa. Các câu lạc bộ sinh viên trở thành nơi cậu tìm thấy sự kết nối và cảm giác thuộc về.

Dù bản thân khá trầm tính, Nghĩa quyết định tham gia câu lạc bộ thuyết trình trước công chúng và nhiều câu lạc bộ khác, qua đó từng bước vượt qua những giới hạn quen thuộc.

Nguyễn Chí Nghĩa tốt nghiệp cử nhân Công nghệ thông tin loại giỏi (Ảnh: RMIT).

Vào năm cuối, mọi thứ đều dồn tới. Nghĩa chia sẻ: “Tôi vừa phải chuẩn bị để đi làm, vừa chạy deadline, vừa nghĩ xem mình muốn gì sau khi tốt nghiệp. Có những lúc tôi thực sự không biết đang đi về đâu. Nhưng điều đó có lẽ là bình thường”.

Bên cạnh việc hoàn thành các môn học cuối, Nghĩa còn làm việc trong lĩnh vực blockchain. Sau đó, cậu đồng sáng lập một startup tập trung vào AI.

“Tôi vượt qua được khó khăn nhờ hiểu ra rằng mọi thứ sẽ sáng tỏ khi tiếp tục tiến về phía trước, chứ không phải khi có sẵn mọi câu trả lời”, Nghĩa nói.

Sẵn sàng tiến bước từ trách nhiệm và sự bền bỉ

Trần Lê Thu Giang, tân khoa ngành Cử nhân Kinh doanh, bước vào RMIT với tâm thế cởi mở. Giang dành thời gian tìm hiểu các lĩnh vực khác nhau trước khi chọn chuyên ngành Tài chính và chuyên ngành phụ Digital Marketing. Tại đây, Giang cùng các bạn học đã giành giải cao trong các bài tập dự án cho những khách hàng lớn như Dragon Capital, Xanh SM và Ahamove.

Dần dần, Giang nhận ra rằng định hướng nghề nghiệp không chỉ đến từ kế hoạch vạch sẵn, mà còn từ việc đảm nhận trách nhiệm và theo đuổi đến cùng. Cách tiếp cận này thể hiện rõ khi Giang giữ vai trò Phó chủ tịch CLB Kinh doanh và Tài chính của RMIT. Tại đây, Giang tham gia tổ chức cuộc thi Future Business Analyst mùa 5, thu hút gần 1.000 thí sinh đến từ các trường đại học ở Việt Nam và nước ngoài.

Trần Lê Thu Giang tốt nghiệp Cử nhân Kinh doanh loại giỏi (Ảnh: RMIT).

Bên cạnh đó, Giang còn đảm nhiệm vai trò Student Aid tại bộ phận Dịch vụ Giáo dục và tiếp cận công bằng của RMIT, nơi Giang hỗ trợ sinh viên khuyết tật hoặc có vấn đề sức khỏe dài hạn.

“Với tôi, thành tích chưa bao giờ là đích đến của riêng cá nhân mình. Đó là trách nhiệm nâng đỡ người khác và đóng góp cho cộng đồng đã giúp mình trưởng thành”, Giang chia sẻ.

Giang đang thực tập tại một ngân hàng và cho biết sẽ theo học chương trình Thạc sĩ Khoa học dữ liệu tại Đại học Monash (Australia) từ tháng 7 để tiếp tục phát triển nền tảng tài chính và niềm đam mê đối với phân tích dữ liệu. Với Giang, vững bước đón tương lai tức là tiến về phía trước một cách có chủ đích và tin tưởng vào sự tiến bộ đến từ nỗ lực bền bỉ.

Một người chọn con đường sáng tạo, người khởi nghiệp, người còn lại thì học lên cao. Những bước tiếp theo của ba sinh viên tiêu biểu RMIT không giống nhau và không ai trong số họ khẳng định rằng mình đã có mọi câu trả lời. Với họ, lễ tốt nghiệp chính là điểm khởi hành, nơi họ mang theo những gì đã học được để bước tiếp trên những con đường mới.