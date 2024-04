Sóc Trăng: Thầy giáo 52 tuổi bị tố sàm sỡ với nữ sinh lớp 5

Ngày 2/4, một lãnh đạo UBND thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, thị xã đã nắm được vụ việc ông L.M.C. (52 tuổi, giáo viên trường Tiểu học Vĩnh Hiệp 2) bị tố có hành vi không đúng đắn với em L.T.T.N. (học sinh lớp 5).

UBND thị xã đã chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ. Khi có kết quả, thị xã sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, chiều 22/3, khi em N. đang chơi nhảy dây thì ông C. gọi học sinh này vào nhà vệ sinh của giáo viên nam rồi đóng cửa để hướng dẫn em vệ sinh vì đến chu kỳ kinh nguyệt. Việc này diễn ra trong khoảng 3 phút, sau đó ông C. và em N. ra khỏi nhà vệ sinh.

Theo em N., ông C. đã 2 lần dẫn em vào nhà vệ sinh. Một lần vào trưa 18/3 và lần tiếp theo ngày 22/3. Sau khi vào nhà vệ sinh, ông C. khóa cửa lại, hôn lên trán, ngồi lên đùi, cởi quần em N. và dùng tay rửa bộ phận sinh dục của em.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Vĩnh Hiệp làm việc với lãnh đạo trường Tiểu học Vĩnh Hiệp 2 và ghi nhận ông C. có hành vi như nói trên.

Trao đổi với báo chí, ông C. cho biết sự việc giúp nữ sinh N. (vệ sinh kinh nguyệt) là có và đã làm tường trình đến nhà trường. Về hình ảnh ông C. câu cổ em N. đi trong sân trường, ông này cho rằng chỉ an ủi em C. đừng ngại vì đây việc bình thường.

Nhà trường cho tạm ngưng việc giảng dạy đối với ông C. trong 2 tuần để chờ kết quả xác minh từ cơ quan chức năng.