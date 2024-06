Số lượng cơ sở mầm non tư ở quận Hoàng Mai gấp gần 25 lần quận Hoàn Kiếm

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố số cơ sở mầm non độc lập có phép tính đến tháng 6 năm nay trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Hà Nội hiện có 2.703 cơ sở mầm non tư, tăng 146 cơ sở so với năm 2023.

Địa bàn tập trung nhiều mầm non tư nhất là quận Hoàng Mai với 370 cơ sở. Đứng vị trí thứ 2 là quận Hà Đông với 280 cơ sở.

Quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm lần lượt đứng thứ 3 và 4 với 261 và 242 cơ sở.

Một số quận, huyện khác có trên 100 cơ sở mầm non tư như: Cầu Giấy (116), Thanh Xuân (133), Thanh Trì (129), Hoài Đức (112), Đông Anh (110).

Trong các quận ở trung tâm thủ đô, Hoàn Kiếm là nơi ít cơ sở mầm non tư nhất với 15 cơ sở.

Ngược lại, vùng ngoại thành có ba huyện dưới 10 cơ sở mầm non tư là Phú Xuyên (5), Mỹ Đức (6) và Ứng Hòa (8).

Số cơ sở mầm non tư có phép trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024 (Bảng biểu: Hoàng Hồng).

Số cơ sở mầm non tư theo địa bàn tương thích với sự gia tăng dân số cơ học ở các quận tập trung nhiều khu đô thị lớn. Hoàng Mai, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm cũng là những địa bàn "nóng" về tuyển sinh đầu cấp do lượng học sinh quá tải so với khả năng đáp ứng của trường học công lập.

Theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các địa phương tiếp tục công khai thông tin cơ sở mầm non độc lập trên trang thông tin điện tử của UBND cấp quận, huyện, thị xã, các phòng giáo dục và đào tạo, UBND xã, phường, thị trấn.

Việc công khai thông tin này giúp cha mẹ trẻ biết được thông tin để lựa chọn cơ sở phù hợp gửi con em.