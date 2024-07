Số điểm cao khối C năm 2024 tăng dựng đứng, hơn… 530%

Số điểm cao tăng phi mã

Theo phân tích của báo Dân trí từ dữ liệu điểm thi được Bộ GD&ĐT công bố, năm 2024, điểm thi khối C00 (tổ hợp văn, sử, địa) có sự tăng đột biến. Càng lên mốc điểm cao, tỷ lệ tăng càng lớn, cao nhất đến 121 lần.

Cụ thể, từ mốc 15 điểm trở lên, số thí sinh đạt được của năm 2024 là 671.084 em, chiếm 95% tổng số dự thi. Con số này tăng gần 11% so với năm 2023 và khoảng 14% so với năm 2022.

Càng lên mốc điểm cao, số thí sinh đạt được các mốc điểm tương ứng càng tăng nhanh. Ở mốc điểm từ 20 trở lên, tỷ lệ tăng đạt mức gần 65%, tương đương 1,6 lần.

Bảng so sánh điểm cao khối C00 (văn, sử, địa) và tỷ lệ tăng trưởng của năm 2204 (Tổng hợp, phân tích: Hoàng Hồng - Huyên Nguyễn).

Đến mốc từ 25 điểm trở lên, con số này leo thang đến hơn 534%, tương đương 6,3 lần.

Đáng chú ý, từ mốc 27 điểm (trung bình 9 điểm/môn), tiếp tục có sự bứt tốc khủng khi số thí sinh có điểm này là 23.343 em, tăng gần 930%, tương đương hơn 10 lần so với năm 2023.

Ở mốc được cho là hiếm có từ 29 điểm trở lên, nếu như năm 2023 có 26 thí sinh đạt mức này thì năm nay là 956 em. Con số này tăng tới 36,8 lần, tương ứng 3.576%.

Ở các mốc điểm cao hơn nữa, từ 29,25 điểm trở lên, mọi năm thường chỉ có trên dưới 10 em thì năm nay là hàng trăm em. Cụ thể, cả nước có 380 em đạt từ 29,25 điểm khối C, năm ngoái chỉ có 7 em đạt, mức tăng trưởng là 5.328%.

Phổ điểm khối C (văn, sử, địa) (Nguồn: Bộ GD&ĐT).

Lạm phát điểm cao khối C

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 có phổ điểm môn ngữ văn khác biệt so với trước đây. Theo đó, có sự gia tăng mạnh số điểm từ 9 trở lên ở môn thi này.

Cụ thể, mức điểm 10 có 2 thí sinh, mức điểm 9,75 có 1.843 thí sinh, mức điểm 9,5 có 14.198 thí sinh, mức điểm 9,25 có 26.758 thí sinh, mức điểm 9 có 49.254 thí sinh. Tổng số thí sinh từ 9 điểm trở lên là 92.055 thí sinh.

Đáng chú ý, tại Bắc Ninh, số điểm 9,75 chiếm 1/3 cả nước. Cứ 10 thí sinh Bắc Ninh làm thi môn văn sẽ có ít nhất 1 em đạt từ 9,5 điểm trở lên. Cứ 4 thí sinh Bắc Ninh làm bài thi môn ngữ văn sẽ có hơn 1 thí sinh đạt 9 điểm trở lên.

Số thí sinh dự thi khối C năm 2024 có điểm cao hơn năm 2023 (Ảnh: Mạnh Quân).

Ở môn địa lý, kỳ thi năm nay có hơn 704.000 thí sinh dự thi, trong đó điểm trung bình môn năm nay đạt 7,19 điểm, cao hơn năm ngoái hơn 1 điểm. Năm ngoái, điểm trung bình môn địa lý là 6,15 điểm.

Tương tự, mức điểm nhiều thí sinh đạt được cũng cao hơn. Cụ thể, năm nay, mức điểm nhiều thí sinh đạt được là 7,25, trong khi năm ngoái là 6,25 điểm.

Điều đáng nói, có tới 3.175 thí sinh đạt điểm 10 bài thi môn này, tăng hơn 90% so với năm ngoái (35 em).

Điều này cũng xảy ra ở môn lịch sử. Môn lịch sử có 2.108 thí sinh đạt điểm 10, tăng cao so với năm ngoái chỉ có 789 em.

Kỳ thi năm nay cũng gây bất ngờ khi có tới 19 thí sinh có khối C00, cùng đạt 29,75 điểm. Trong khi năm ngoái không có thí sinh nào đạt mức điểm này. Thủ khoa khối C năm ngoái đạt tổng điểm 29,5 còn năm nay có 102 em đạt mức điểm này.

Trong tổng số cả 9 môn thi năm nay là 10.878 điểm 10. Tuy số điểm 10 năm nay giảm gần 5.500 điểm so với năm 2023 (giảm gần 1/3) nhưng cơ cấu điểm 10 lại biến động lớn khi tập trung nhiều ở môn địa, sử, hóa.

Trong khi đó, số điểm 10 khá hiếm ở các môn lý, sinh. Toán là môn duy nhất không có thí sinh nào đạt điểm 10 trong kỳ thi năm nay.

Điều này khiến dư luận lo ngại về điểm chuẩn khối C sẽ tăng cao và sự chênh lệch về điểm giữa khối C so với các khối còn lại.

Ông Đinh Đức Hiền, Phó hiệu trưởng Trường TH, THCS, THPT FPT Bắc Giang dự báo khối C có thể tăng từ 0,5 đến 2 điểm tùy trường, thậm chí có thể có trường biến động mạnh vì biến số rất lớn sẽ đến khi các thí sinh thay đổi nguyện vọng.