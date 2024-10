Sinh viên Swinburne trúng tuyển vào Big4 trước khi tốt nghiệp

Thực tập tại doanh nghiệp lớn từ năm thứ hai

Kỳ thực tập của Swinburne Việt Nam đã giúp Huy có những trải nghiệm đầu tiên tại doanh nghiệp lớn. Thông qua sự giới thiệu của giảng viên, Huy có cơ hội thử sức với vị trí kiểm toán công nghệ thông tin của EY Vietnam.

"EY là một công ty lớn và tôi biết mình sẽ phải vượt qua nhiều vòng phỏng vấn cũng như kiểm tra nghiêm ngặt. Tuy nhiên, nhờ những gì đã học được ở Swinburne, từ kiến thức chuyên ngành đến các kỹ năng mềm, tôi tự tin bước vào từng vòng tuyển chọn", Huy chia sẻ.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức chuyên ngành và kỹ năng mềm đã giúp Huy vượt qua các vòng đánh giá, trở thành một trong những thực tập sinh tại EY. Đây cũng là bước đệm để nam sinh Swinburne nhận ra niềm đam mê ngày càng lớn đối với lĩnh vực kiểm toán công nghệ thông tin.

Bảo Huy đang đảm nhiệm vị trí kiểm toán công nghệ thông tin tại EY Vietnam.

Môi trường làm việc tại Big4 và bí quyết thành công

Theo Huy, những kiến thức từ Swinburne không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà còn được áp dụng trực tiếp vào công việc hàng ngày.

"Điều tôi thấy tuyệt vời nhất là kiến thức mình đã học ở trường thực sự hữu ích trong công việc. Các bài giảng về quản lý hệ thống công nghệ thông tin hay cách thức kiểm tra tính toàn vẹn của dữ liệu đều giúp mình xử lý các nhiệm vụ tại EY hiệu quả", Huy chia sẻ.

Kết thúc kỳ thực tập, Huy may mắn nhận được "return offer" (lời mời làm việc chính thức) từ EY, trở thành nhân viên chính thức của công ty. Huy đang giữ vị trí Kiểm toán công nghệ thông tin và được tham gia vào nhiều dự án lớn. Trong đó, nhiệm vụ chính nhằm đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin của các khách hàng hoạt động đúng chuẩn mực kỹ thuật bên cạnh các kiểm toán về tài chính.

Khi nói về môi trường làm việc tại Big4, Bảo Huy cho biết đó là môi trường năng động, nơi các bạn trẻ có cơ hội làm việc với những khách hàng quốc tế lớn. "Mặc dù có những khoảng thời gian căng thẳng, đặc biệt là trong "peak season" (mùa cao điểm), nhưng nhờ vào quy trình làm việc chuyên nghiệp và tinh thần đồng đội tốt, tôi cảm thấy được hỗ trợ", Huy nói.

Trong hơn một năm làm việc tại EY, Bảo Huy nhận thấy việc học tập tại Swinburne đã trang bị cho Huy một nền tảng vững chắc để đối mặt với những thách thức trong môi trường làm việc quốc tế.

"Kỹ năng làm việc nhóm và khả năng chịu áp lực từ những bài tập tại Swinburne đã giúp tôi nhiều trong công việc. Những deadline nối tiếp nhau trong thời gian học giúp mình làm quen với nhịp độ công việc bận rộn tại EY," Huy nói thêm.

Môi trường quốc tế tại Swinburne với chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh đã giúp Huy dễ dàng thích nghi với công việc tại EY, nơi Huy thường xuyên phải làm việc với các khách hàng lớn trong và ngoài nước.

Dự định tương lai và khát vọng bước ra thế giới

Dù đã đạt được thành công bước đầu, Huy không phủ nhận rằng quá trình chuyển từ việc học sang công việc toàn thời gian là một thách thức không nhỏ. "Áp lực và trách nhiệm khi làm việc thực sự lớn hơn nhiều so với khi đi học, nhưng nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ Swinburne, tôi đã vượt qua giai đoạn chuyển đổi này suôn sẻ", Huy chia sẻ.

Nhìn về tương lai, Huy cho biết dự định tiếp tục học hỏi và nâng cao kỹ năng chuyên môn tại EY, đồng thời phát triển thêm các mạng lưới trong ngành. Dù hiện tại vẫn tập trung vào công việc tại EY Vietnam, Bảo Huy ấp ủ mong muốn một ngày nào đó có thể trải nghiệm làm việc tại một quốc gia châu Âu, nơi Bảo Huy sẽ đối mặt với những thử thách mới.

Khi được hỏi về kinh nghiệm chinh phục Big4, Huy chia sẻ một câu nói của Albert Einstein mà bản thân lấy làm động lực: "I have no special talent. I am only passionately curious" (Tôi không có tài năng đặc biệt gì. Tôi chỉ hiếu kỳ một cách đầy đam mê). Sự tò mò, khao khát học hỏi và không ngừng nỗ lực đã giúp nam sinh Swinburne đạt được những thành công bước đầu trong sự nghiệp của mình.

Bên cạnh đó, Huy cho cũng cho rằng sự chuẩn bị cho sự nghiệp tương lai từ khi còn học tại Swinburne Việt Nam đã giúp Huy sẵn sàng bước chân vào công ty hàng đầu thế giới như EY - Big4, trước khi tốt nghiệp.

Swinburne Việt Nam là chương trình đào tạo hợp tác giữa Đại học FPT và Swinburne University of Technology (Australia). Swinburne là chương trình đào tạo top 1% thế giới (QS, 2025). Tại Việt Nam, Swinburne được biết đến nhiều hơn với vai trò là nhà tài trợ cho các quán quân cuộc thi "Đường lên đỉnh Olympia" trong hơn 20 năm qua.