Sau sáp nhập, trường học Hà Nội tổ chức cho học sinh ăn bán trú thế nào?

Phương án tổ chức bữa ăn bán trú đối với các trường học sau sắp xếp, sáp nhập vừa được UBND TP Hà Nội nêu rõ ở Đề án mô hình tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030, phê duyệt tại Quyết định số 4289/QĐ-UBND.

Học sinh tiểu học tại Hà Nội (Ảnh: Quân Đỗ).

Sau sắp xếp, Hà Nội triển khai mô hình trường một cấp học đa cơ sở và trường nhiều cấp học.

Đối với trường một cấp học đa cơ sở, việc tổ chức bữa ăn bán trú được quản lý thống nhất trong kế hoạch bán trú chung của nhà trường, nhưng phải rà soát, đánh giá điều kiện tổ chức bữa ăn riêng tại từng địa điểm.

Theo đó, mỗi phân hiệu có tổ chức ăn bán trú phải xác định rõ mô hình áp dụng, người phụ trách, số học sinh ăn bán trú, điều kiện bếp ăn hoặc khu tiếp nhận suất ăn.

Đồng thời, từng địa điểm phải có phương án cụ thể về giao nhận, lưu mẫu, công khai thông tin, giám sát và xử lý các tình huống phát sinh.

Điều này nhằm tránh tình trạng sau sáp nhập, trường có nhiều cơ sở nhưng việc tổ chức bán trú chỉ được quản lý chung trên giấy, trong khi điều kiện thực tế tại từng điểm trường khác nhau.

Đối với trường nhiều cấp học, đề án yêu cầu việc tổ chức bữa ăn phải phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, cấp học, thời gian biểu, nhu cầu dinh dưỡng, khả năng tự phục vụ và yêu cầu quản lý học sinh của từng cấp.

Đáng chú ý, thực đơn, khẩu phần, định lượng, phương án chia suất, phục vụ, nghỉ trưa, vận động sau bữa ăn và giám sát học sinh phải được thiết kế phù hợp từng nhóm tuổi.

Như vậy, trường có nhiều cấp học không được áp dụng máy móc một thực đơn, một định lượng hoặc một quy trình phục vụ cho tất cả học sinh.

Đề án cũng cho phép các trường lựa chọn nhiều mô hình tổ chức như nấu tại trường, thuê nấu tại trường, sử dụng suất ăn sẵn, cung ứng theo cụm hoặc bếp trung tâm.

Tuy nhiên, việc lựa chọn phải căn cứ điều kiện thực tế của từng điểm trường, phân hiệu và cấp học. Các yếu tố được tính đến gồm cơ sở vật chất, nhân lực, tuyến vận chuyển, năng lực giám sát và nhu cầu dinh dưỡng.

Đặc biệt, không mặc nhiên áp dụng một mô hình chung cho toàn bộ trường nếu điều kiện giữa các địa điểm có sự khác biệt.

Sau sắp xếp, sáp nhập trường học, vấn đề phân định trách nhiệm cũng được đề án đặt ra rõ ràng.

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chung về tổ chức bữa ăn bán trú trong toàn trường, đồng thời phải phân công cụ thể trách nhiệm của Phó Hiệu trưởng phụ trách phân hiệu, bộ phận bán trú, nhân viên y tế trường học, giáo viên, nhân viên nấu ăn hoặc người phụ trách tiếp nhận suất ăn tại từng địa điểm.

Việc phân công phải bảo đảm nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm báo cáo, không để xảy ra khoảng trống quản lý giữa trường chính và các phân hiệu.