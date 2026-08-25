88 tân sinh viên đặc biệt ở TPHCM được miễn học phí, hỗ trợ ăn ở

Sau hơn một tháng tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển, Ký túc xá (KTX) Cỏ May vừa công bố danh sách 88 tân sinh viên trúng tuyển khóa 11, năm học 2026-2027.

Theo đó, mùa tuyển sinh năm nay đơn vị tiếp nhận gần 300 hồ sơ của sinh viên có hoàn cảnh khó khăn từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Các hồ sơ được xem xét dựa trên hoàn cảnh gia đình, kết quả học tập, kết quả thi tốt nghiệp THPT và các tiêu chí về năng lực, hoạt động xã hội, thành tích nổi bật của thí sinh.

Trong đó, đối tượng được ưu tiên là học sinh giỏi cấp 3, học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố hoặc cấp quốc gia; thí sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 từ 21 điểm trở lên hoặc tương đương. Đối với sinh viên năm 2, điểm trung bình năm học trước từ 7,5 trở lên.

KTX cũng xem xét các trường hợp chưa nhận học bổng toàn phần từ doanh nghiệp, quỹ học bổng hoặc tổ chức khác và có kết quả cao trong các kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức.

Sau quá trình xét tuyển, 88 tân sinh viên của gần 20 trường đại học, học viện tại TPHCM được lựa chọn để trở thành thành viên khóa 11 của KTX Cỏ May. Đơn vị cho biết Ban xét tuyển gồm các cựu sinh viên từng sinh sống tại KTX đã tham gia đọc hồ sơ, phỏng vấn và xem xét hoàn cảnh của từng ứng viên.

Năm nay, KTX Cỏ May tiếp nhận gần 300 hồ sơ của sinh viên có hoàn cảnh khó khăn từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, từ đó xét chọn 88 em được vào lưu trú (Ảnh: KTX).

Theo thông tin từ KTX, sinh viên được lựa chọn sẽ được lưu trú miễn phí tại KTX và hỗ trợ tiền ăn hằng tháng; được hỗ trợ bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn. KTX hỗ trợ 100% học phí năm học đầu tiên; từ năm học tiếp theo, mức hỗ trợ được xét theo quy định của KTX. Sinh viên còn được hỗ trợ học tin học, ngoại ngữ, kỹ năng mềm, hoạt động ngoại khóa và các chương trình phát triển bản thân.

KTX Cỏ May được thành lập và hoạt động từ năm 2016 trong khuôn viên Trường Đại học Nông lâm TPHCM. Đây là công trình do cố doanh nhân Phạm Văn Bên xây dựng với mục tiêu hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi có điều kiện tiếp tục học đại học. KTX có quy mô 4 tầng, với tổng diện tích sàn hơn 4.600m², hiện có 54 phòng, mỗi phòng dành cho 8 người. Nơi đây đáp ứng khoảng 432 sinh viên mỗi năm học. Mỗi năm, KTX có thể tiếp nhận thêm 100 sinh viên mới.

Các phòng được trang bị đầy đủ nội thất cần thiết; khu vực sinh hoạt, học tập và vệ sinh được bố trí riêng biệt. Đặc biệt, sinh viên được hỗ trợ toàn diện về chi phí điện, nước, internet cùng với kinh phí sinh hoạt thường niên để các em có thể chuyên tâm rèn luyện và học tập.

Tính đến năm 2026, sau 10 năm hoạt động, KTX Cỏ May đã tiếp nhận hơn 1.000 sinh viên đến từ 30 trường đại học công lập tại TPHCM.