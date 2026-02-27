Sau loạt clip thể dục triệu view, sinh viên tiết lộ điều bất ngờ

Sau kỳ nghỉ Tết dài ngày, trong khi nhiều sinh viên còn chưa kịp lấy lại nhịp sinh hoạt, một bài tập của môn Giáo dục thể chất, từ các trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU), đã khiến không ít người bất ngờ. Trong các đoạn clip, các sinh viên tự quay clip tập thể dục và đăng công khai lên TikTok để nộp bài.

Một số video nhanh chóng chạm mốc hàng trăm nghìn lượt xem và hàng nghìn bình luận (Clip: huyenanhcongchua22).

Cụ thể, sinh viên thực hiện 40 động tác thể dục theo yêu cầu của giảng viên Phùng Hoài Nam trong học phần Giáo dục thể chất cơ bản - môn học bắt buộc đối với sinh viên toàn khối VNU trong hai năm gần đây.

Không còn tập trung trên sân trường, mỗi người chủ động lựa chọn không gian riêng để hoàn thành bài tập, từ sân ký túc xá, khoảng sân trước nhà đến phòng khách.

Ít ai ngờ những clip vốn chỉ nhằm mục đích trả bài lại nhanh chóng thu hút lượng xem lớn. Phần bình luận xuất hiện nhiều lời động viên, bày tỏ sự thích thú, thậm chí có sinh viên trường khác hỏi cách tham gia.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Phạm Ngọc Linh (sinh viên ngành Văn học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - VNU), cho biết lớp được yêu cầu tự quay video thực hiện đầy đủ các động tác, đăng công khai trên TikTok rồi gửi đường link vào nhóm để giảng viên theo dõi quá trình luyện tập trong kỳ nghỉ.

Ngọc Linh thấy bất ngờ vì clip lên xu hướng (Clip: @nglph1208._).

Theo Linh, cả lớp và giảng viên đều không lường trước việc những video này lại tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.

“Các bạn đều chọn đăng vào ban đêm, có người còn lập tài khoản mới chỉ để nộp bài - vốn là những yếu tố thường khiến video khó được lan tỏa mạnh mẽ. Thế nhưng, hầu như video nào cũng lên xu hướng. Khi thấy clip của mình được quan tâm, tôi khá bất ngờ và vui vì vô tình góp phần lan tỏa hình ảnh tích cực của sinh viên VNU”, Linh chia sẻ.

Hàng loạt video tập 40 động tác thể dục của sinh viên VNU xuất hiện dày đặc trên mạng (Clip: @phuongthao8982).

Theo Linh, đây chỉ là bài luyện tập phụ nhằm củng cố kiến thức trước khi quay lại lớp học, không phải bài kiểm tra quyết định điểm số. Lượt xem hay mức độ tương tác trên TikTok không ảnh hưởng đến kết quả học phần.

Dù vậy, việc phải đăng tải công khai trên mạng xã hội phần nào khiến sinh viên thực hiện nghiêm túc hơn. Không ít người quay lại nhiều lần để đảm bảo đúng kỹ thuật và có hình ảnh rõ ràng.

Dưới các đoạn clip được chia sẻ, không ít sinh viên khác cũng bày tỏ bản thân bỗng dưng "phải lòng" môn học này. Một số người còn chủ động tập theo các động tác rồi sử dụng như bài tập thể dục mỗi buổi sáng.

Trong bối cảnh mạng xã hội ngập tràn nội dung giải trí, những video tập thể dục sau Tết mang đến một sắc thái khác, giản dị nhưng giàu năng lượng. Hình ảnh sinh viên chủ động rèn luyện giữa kỳ nghỉ tạo cảm giác tích cực, đồng thời phản ánh cách người trẻ kết hợp việc học với không gian số.

Từ một yêu cầu ôn tập đơn thuần, bài tập thể dục bất ngờ trở thành xu hướng riêng của sinh viên VNU. Với Linh và các bạn, điều đáng nhớ không phải là con số lượt xem, mà là sự hào hứng khi cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ theo một cách mới mẻ.

Giữa những ngày đầu năm còn nhiều kế hoạch dang dở, những clip thể dục ban đêm ấy vô tình trở thành cách khởi động nhẹ nhàng, lấy lại tinh thần sau kỳ nghỉ dài.

