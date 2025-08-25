Phụ huynh tìm mọi cách khiến con vui là đang "hại con"?

Nhưng đó lại là một sai lầm nghiêm trọng. Theo chuyên gia tâm lý người Mỹ Becky Kennedy, việc luôn tìm cách nhanh chóng giúp con vui, khi con trải qua những tình huống khó khăn, sẽ làm suy yếu sự độc lập, tự chủ và tính ổn định về mặt tâm lý của trẻ.

Về lâu dài, trẻ có thể trở nên kém vững vàng về mặt cảm xúc và tinh thần. Khi thấy con trải qua tình huống khó khăn, phụ huynh chỉ nên tập trung lắng nghe, hỗ trợ và đưa ra lời khuyên nếu cần thiết. Không phải lúc nào phụ huynh cũng nên nhanh chóng vào vai “người hùng” để giúp con.

Dù cha mẹ luôn muốn con được vui vẻ, nhưng trẻ lại học được nhiều từ những xúc cảm tiêu cực (Ảnh minh họa: CNBC).

“Làm cha mẹ không có nghĩa là phải làm sao để con luôn được vui vẻ, hạnh phúc. Cha mẹ cũng không cần phải san phẳng mọi chướng ngại xuất hiện trước mặt con. Chính trong những tình huống khó khăn, cha mẹ cần học cách lùi lại một chút để con thể hiện sự mạnh mẽ và năng lực của mình”, chuyên gia Becky Kennedy nói.

Thực tế, trẻ nhỏ học được nhiều từ những sai lầm, nỗi thất vọng và những điều không như ý. Nếu cha mẹ chỉ chú trọng giúp con luôn được vui vẻ, dễ chịu, thay vì giúp con đối diện với đa dạng các loại cảm xúc, cha mẹ đã vô tình tước đi cơ hội trưởng thành của con. Trẻ nhỏ cần học cách tự kiểm soát các trạng thái cảm xúc của bản thân để có cách hành xử phù hợp.

Chẳng hạn như trong việc học, sẽ có lúc trẻ sẽ phải đối diện với những khó khăn, mệt mỏi, thậm chí cảm thấy thất vọng, bất lực, tự thấy mình kém cỏi. Nhưng nếu vượt lên được những xúc cảm tiêu cực này để tiếp tục cố gắng, trẻ sẽ rèn luyện được sự mạnh mẽ chính trong trải nghiệm học tập.

Việc cha mẹ can thiệp và hỗ trợ con liên tục sẽ khiến trẻ mất đi cơ hội tự rèn giũa kỹ năng vượt qua thử thách. Trẻ cũng không có cơ hội được thấy bản thân mạnh mẽ, kiên cường như thế nào khi phải đối diện với những vấn đề khó khăn, hóc búa trong học tập.

Vì vậy, từ nay, khi thấy con vật lộn với những bài tập khó hay vấn đề nào hóc búa, thay vì nhanh chóng ngồi xuống giúp con, phụ huynh hãy khích lệ con, để con tự tìm cách giải quyết.